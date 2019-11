Von Michael Wilkening

Mannheim. Die Fans in der Kurve bewiesen ein feines Gespür. "Das hilft brutal", sagte Innenverteidiger Marcel Seegert, nachdem der Innenverteidiger und seine Kollegen von den Zuschauern auf der Otto-Siffling-Tribüne minutenlang frenetisch gefeiert worden waren. Die Anhänger wissen, dass sich die Waldhöfer gerade in der schwierigsten Phase befinden, seit Bernhard Trares im Januar 2018 seinen Job als Trainer antrat. Beim 0:3 (0:1) gegen die SpVgg Unterhaching fehlte dem Auftritt der Blau-Schwarzen die Überzeugung, irgendwie auch der Glaube an den Sieg. Nach der fünften Partie ohne Sieg befindet sich der Drittliga-Aufsteiger in einer Herbst-Depression und die Fans sind offensichtlich bereit, ihren Teil dazu beizutragen, sie zu überwinden.

Ganz offensichtlich hatte Jochen Kientz das Ergebnis und die Leistung gegen den Münchner Vorortklub die Laune verhagelt. "Nein, jetzt nicht", entgegnete er auf die Frage nach einem Interview. Der Sportliche Leiter lief mit grimmigem Gesichtsausdruck weiter und ärgerte sich vermutlich darüber, dass nicht nur das Resultat enttäuschend war, sondern über weite Strecke auch der Auftritt der Blau-Schwarzen.

Zwei Wochen zuvor hatten die Mannheimer gegen den Halleschen FC beim 0:4 ebenfalls eine schmerzhafte Heim-Niederlage kassiert, in einem kuriosen Spiel aber lange richtig gut gespielt. Gegen Unterhaching überzeugten die Waldhöfer hingegen nur in den ersten 20 Minuten. Zwei gute Chancen von Maurice Deville in der ersten und vierten Minute sprangen dabei heraus, der Offensivmann scheiterte aber jeweils knapp daran, der eigenen Mannschaft mit dem 1:0 Sicherheit zu verleihen. Nach dem guten Start gaben die Mannheimer die Kontrolle an die SpVgg ab, die nach 29 Minuten spielerisch einfach zur Führung kam. Moritz Heinrich umkurvte vier Waldhöfer und schoss zum 0:1 ein. "So wie wir das Tor kriegen, das geht gar nicht", sagte Deville später.

Es ging aber doch und fortan waren die Hachinger die bessere Mannschaft, die davon profitierte, dass die Mannheimer im gegnerischen Strafraum keine Durchschlagskraft mehr entwickelten.

Nach dem Seitenwechsel reichten der SpVgg zwei Standardsituationen, um das Spiel zu entscheiden. Nach einem abgewehrten Eckball schlug der Volleyschuss von Alexander Winkler zum 2:0 im SVW-Tor ein (58.), ehe Heinrich sechs Minuten vor dem Ende mit einem direkt verwandelten Freistoß den 0:3-Endstand besiegelte (84.).

Bernhard Trares reagierte nach der neuerlichen Niederlage im eigenen Stadion, wie er auch nach grandiosen Partien und Siegen reagierte: Der 54-Jährige analysierte die Lage sachlich und unaufgeregt. "Ich habe immer gesagt, dass es für uns darum geht, die Klasse zu halten. Auch in den Momenten, als hier alle die Arme oben hatten", erklärte der Fußballlehrer.

Aktuell sind seine Waldhöfer mit 19 Punkten auf der Habenseite noch gut im "Ligaerhalt-Geschäft", aber das muss nicht zwingend so bleiben. "Wir sind in einer schwierigen Phase", sagte Trares: "Und eine schwierige Phase ist immer auch gefährlich." Der Trainer weiß um die fehlenden Optionen im Angriff, weil Valmir Sulejmani weiterhin verletzt ist, Kevin Koffi auch in seinem 14. Ligaeinsatz ohne Tor blieb und Mounir Bouziane die Fitness fehlt, um mehr als 30 Minuten auf dem Platz zu stehen.

Der bevorstehenden Begegnung am kommenden Samstag bei der SG Sonnenhof Großaspach kommt deshalb eine richtungsweisende Bedeutung zu. "Auswärts spielen wir gefühlt ohnehin immer besser", gab sich Deville optimistisch. Das stimmt, denn die letzte Liga-Niederlage auf fremdem Platz gab es für die Mannheimer im Mai 2018.

SV Waldhof: Varvodic - Marx, Schultz, Seegert, Conrad - Dos Santos (60. Bouziane), Schuster - Deville, Gianluca Korte, Diring - Koffi (46. Celik)

SpVgg Unterhaching: Mantl - Dombrowka, Winkler, Greger, Grauschopf - Heinrich, Hufnagel (71. Stierlin), Stahl, Bigalke (60. Ehlich) - Hain (78. Dietz), Schröter

Schiedsrichter: Pfeifer (Hameln); Zuschauer: 7566; Tore: 0:1 Heinrich (29.), 0:2 Winkler (58.), 0:3 Heinrich (84.).