Mannheim. (dpa-lsw) Drittliga-Aufsteiger SV Waldhof Mannheim hat die Vorgaben des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) für die Lizenz in dieser Saison erfüllt. Im Mai hatte der Club die Lizenz nur unter Auflagen erhalten. «Die Rückmeldung des DFB ist für uns eine Bestätigung dafür, dass wir seriös wirtschaften und auch außerhalb vom Spielfeld einen guten Job machen», sagte Geschäftsführer Markus Kompp in einer Mitteilung vom Dienstag. Am Montagabend hatte der Traditionsverein auf seiner Mitgliederversammlung bekannt gegeben, im Aufstiegsjahr einen Verlust von 2,2 Millionen Euro gemacht zu haben. In der Liga liegt der Neuling nach 16 Spieltagen auf Rang acht.