Mannheim. (miwi) Für Marcel Seegert ist der Fall klar. "Wir sind total heiß", sagt der gebürtige Mannheimer vor dem Fußballspiel des Drittliga-Aufsteigers SV Waldhof beim 1. FC Kaiserslautern am Sonntag um 13 Uhr. Nach 22 Jahren treffen die Rivalen aus dem Südwesten erstmals wieder in einem Ligaspiel aufeinander, und auf dem Betzenberg werden mehr als 35.000 Zuschauer live dabei sein.

Weil die Fanlager beider Klubs verfeindet sind, bereiten sich die Sicherheitsbehörden auf einen arbeitsreichen Tag vor. Beide Klubs hoffen hingegen darauf, dass es bei einem heißen Derby auf dem Platz bleiben wird.

Vor knapp vier Wochen begannen die Provokationen, als zunächst vermutlich Anhänger aus Kaiserslautern die Stadteinfahrt in Mannheim mit dem Schriftzug des FCK beschmierten. Daraufhin schlugen mehrere Personen, die dem Fan-Umfeld des SVW zugerechnet werden, am 11-Freunde-Kreisel in Kaiserslautern unterhalb des Fritz-Walter-Stadions zwei Skulpturen die Köpfe ab. "Wir haben eine Stellungnahme nach den ersten Provokationen abgegeben und hoffen darauf, dass es wie bei den anderen Derbys in den zurückliegenden Jahren, beispielsweise gegen Offenbach, bei aller Rivalität friedlich bleibt", sagt Martin Schmidt, der Vorsitzender des Mannheimer Fan-Dachverbandes "Pro Waldhof".

Mehr als 5000 Waldhof-Anhänger werden ihre Mannschaft nach Kaiserslautern begleiten. Die Bahn setzt zwei Entlastungszüge ein, um einerseits den Bedarf zu decken und andererseits ein Aufeinandertreffen der Fangruppen auf den Bahnhöfen zu verhindern. "Wir rechnen mit 1500 bis 2000 Bahnreisenden", sagt ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei-Direktion in Koblenz. "Das Aufgebot der Bundespolizei wird sicher höher sein als bei anderen Drittliga-Spielen", fügt der Sprecher an. Weil die Sicherheitsbehörden um die Brisanz der Partie der Südwest-Rivalen wissen, werden sie sowohl im Umfeld des Stadions, als auch innerhalb der Arena präsent sein, um Konflikte im Ansatz zu verhindern. Mehrere hundert Personen auf beiden Seiten gelten als gewaltbereit.

"Ich habe Vertrauen in die Sicherheitsorgane. In der jüngeren Vergangenheit haben die Konzepte in den Partien gegen Karlsruhe oder Offenbach gut funktioniert", erklärt Adrian Hudalla, seit einigen Wochen Fanbeauftragter der Mannheimer. Hudalla baut darauf, dass die Mannheimer Anhänger sich nicht zu Randale, Gewalt oder Pyrotechnik hinreißen lassen. Hoffnung macht ihm die Tatsache, dass die Waldhof-Fans seit dem Spielabbruch im Aufstiegsspiel gegen den KFC Uerdingen im Mai 2018 keinerlei Auffälligkeiten mehr gezeigt haben.

Der FCK und die Blau-Schwarzen veröffentlichten unter der Woche eine gemeinsame Stellungnahme, um die Emotionen auf beiden Seiten in die richtigen Bahnen zu lenken. "Wir wünschen uns daher lautstarke Gesänge aus den Kurven, ohrenbetäubende Anfeuerungen und kreative Fanaktionen. Und auch die ein oder andere kleine Stichelei gegen den Konkurrenten gehört für uns zu einem Derby dazu. Was für uns jedoch nicht zu einem Fußballspiel gehört, ist jegliche Form von Hass und Gewalt", heißt es in der Erklärung.