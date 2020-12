Von Daniel Hund

Mannheim. Das Gedränge im Mittelkreis war groß. Trotz gefühlt minus zehn Grad wollte da jeder nochmal hin. Spieler, Betreuer, Auswechselspieler – nahezu die komplette Waldhof-Familie versammelte sich im Carl-Benz-Stadion auf Höhe der Mittellinie. Dort lag man sich in den Armen, dort klatschte man sich ab, dort gratulierte man sich gegenseitig zu einem dicken Ausrufezeichen gegen den 1. FC Saarbrücken, den bisherigen Tabellenführer der Dritten Liga. Für den war das Südwest-Derby eins zum Vergessen: Der SV Waldhof gewann 4:1 (1:1).

Und am blau-schwarzen Feiertag hatte natürlich auch der Zeremonienmeister seine Freude. Breit grinsend stiefelte Waldhofs Trainer Patrick Glöckner nach getaner Arbeit über das Rasenrechteck. Artig bedankte er sich bei seinen "Buwe", stolz wirkte er dabei und vor allem eins: erleichtert. "Das", sagte er, "das war heute ein schöner Sieg, der insgesamt vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen ist."

Hintergrund Stimmen zum Spiel > Patrick Glöckner, Trainer SV Waldhof: "In den ersten 25 Minuten hat der Gegner uns mit den zwei Sechser-Positionen sehr überrascht. Da hatten wir keinen Zugriff und waren immer einen Schritt langsamer. Danach haben [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel > Patrick Glöckner, Trainer SV Waldhof: "In den ersten 25 Minuten hat der Gegner uns mit den zwei Sechser-Positionen sehr überrascht. Da hatten wir keinen Zugriff und waren immer einen Schritt langsamer. Danach haben wir unser Spiel geändert und den Gegner anders unter Druck gesetzt. Das haben die Jungs sofort umsetzen können. Das sind gute Prozesse, die da bei uns laufen." > Lukas Kwasniok, Trainer 1. FC Saarbrücken: "Unter dem Strich war der SVW der verdiente Sieger. Bis zur 30. Minute waren wir die dominante Mannschaft. In der Dritten Liga muss man über die gesamten 90 Minuten voll da sein. Das haben wir schon n den letzten Spielen leider nicht immer so geschafft." > Benedict dos Santos, Mittelfeldspieler des SV Waldhof: "Nach dem 0:1 haben wir uns aufgerafft und eine Antwort gezeigt. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Qualitäten gezeigt. Wir sind wirklich auf jeder Position sehr gut besetzt und auch ein echtes Team." > Marcel Seegert, Kapitän des SV Waldhof: "Die zweite Halbzeit hat für sich gesprochen. Da haben wir unser Potenzial auf den Platz gebracht und verdient gewonnen."

So ist er, der Chef. Stets um Understatment bemüht, nie abgehoben, nie überheblich. Und das war diesmal angebracht. Denn das blau-schwarze Feuerwerk begann mit Verspätung. Kein Zugriff, kein Ballbesitz, nichts, das Hoffnung gemacht hätte – das war der SVW in der Anfangsphase. Schlimmes ließen die ersten 10, 15 Minuten befürchten. Saarbrücken hatte das Kommando, dominierte, schnürte die Mannheimer hinten ein.

Die Quittung für den ängstlichen Aufgalopp: Markus Mendler tankt sich sich auf dem linken Flügel durch, zieht aus spitzem Winkel ab und trifft. 0:1 (15.). Und der Waldhof? Spätestens jetzt war eigentlich aufwachen angesagt, aber man schlief weiter, wirkte ängstlich, wie das Kaninchen vor der Schlange.

Bis, ja bis zur 24. Minute: Marcel Costly bricht rechts durch, passt nach innen, findet über Umwege Dominik Martinovic, der fackelt nicht lange und wuchtet den Ball ins linke Eck.

Ein Tor, wie aus dem Nichts!

Patrick Glöckner gratuliert Mittelfeldmann Onur Ünlücifci, der zuletzt mehrere Wochen verletzt pausieren musste, zu seinem überzeugenden Comeback. Foto: vaf

Aber ein ganz wichtiges. Für Glöckner gar ein spielentscheidendes: "Danach haben wir eine extrem breite Brust bekommen und alles ging auf einmal viel leichter."

Weitere Chancen folgten – und eine zweite Halbzeit wie aus dem Bilderbuch. Hinten Bollwerk, vorne Torfabrik: Joseph Boyamba (50.), erneut Martinovic (60.) und Costly (82.) sorgten für eine Waldhöfer Gala.

Vor allem Martinovic verdiente sich Bestnoten. Der pfeilschnelle Deutsch-Kroate war überall, kämpfte verbissen um jeden Ball, stopfte Löcher und grätschte in vorderster Front die Gegner ab. Stimmt, das macht er eigentlich immer. Aber am Samstag kam noch etwas anderes hinzu: Er war – anders als ab und an in der Vergangenheit – gnadenlos effektiv. Seinen Trainer überrascht das nicht: "Dome lebt den Fußball, das sieht man schon daran, wie er vor und nach dem Training an sich arbeitet. Dass er sich heute doppelt belohnt hat, freut mich sehr."

Warme Worte, die Martinovic nur zurückgeben kann: "Ich fühle mich hier mit diesem Highspeed-Fußball sehr wohl", sagt er, "die Spieler und der Trainer vertrauen mir, auch wenn es mal nicht so läuft."

Am Samstag lief es wie am Schnürchen, am Dienstag auch? Dann gastiert der SV Waldhof in Meppen. Anpfiff ist um 19 Uhr. Martinovic ist heiß, er will nachlegen. Der Saarbrücken-Schreck: "Wir kennen unsere Stärken und die wollen wir auch am Dienstag auf den Platz bringen."

Ob der Doppelpacker dann auch wieder zuschlägt? Gut möglich, denn wer den Spitzenreiter stürzt, der sollte auch beim Schlusslicht für das eine oder andere Tor gut sein.

Dann wäre danach sicher auch das Gedränge im Mittelkreis wieder groß.

SV Waldhof: Bartels - Gohlke, Verlaat, Seegert - Costly, Christiansen, Dos Santos (76. Ünlücifci), Donkor (46. Hofrath) - Boyamba (85. Jurcher), Ferati - Martinovic

Saarbrücken: Batz - Barylla, Uaferro (63. Deville), Sverko, Mario Müller - Zeitz - Jänicke, Perdedaj - Shipnoski (63. Golley), Jacob, Mendler (63. Froese)

Schiedsrichter: Lukas Benen (Nordhorn); Tore: 0:1 Mendler (15.), 1:1 Martinovic (24.), 2:1 Boyamba (49.), 3:1 Martinovic (59.), 4:1 Costly (85.); Zuschauer: keine