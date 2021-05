Von Ronny Ding

Unterhaching. Der doppelte Rafael Garcia sicherte dem SV Waldhof drei Punkte bei der SpVgg Unterhaching. Mit dem 2:0 (1:0)-Auswärtssieg vor den Toren Münchens dürften die letzten Zweifel der Blau-Schwarzen am Klassenverbleib ausgeräumt sein, denn drei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Vorsprung nun beruhigende acht Punkte auf den ersten Abstiegsrang. Dagegen muss sich die SpVgg aus der 3. Liga verabschieden, die Hachinger stehen als Absteiger fest. "Summa summarum haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten schon die Chance, das Spiel mit einem zweiten Tor in der ersten Halbzeit zu entscheiden", war Kapitän Marcel Seegert die unnötige Spannung zwar ein Dorn im Auge, doch der Auftritt stellte auch ihn zufrieden.

Schon früh bekam man das Gefühl, dass sich der SV Waldhof an diesem Abend nur selbst schlagen kann. Schon weit vorne begann das Pressing, Unterhaching bekam kaum Bälle an den Mitspieler. Stefano Russo kam beim SVW im Mittelfeld für den an der Leiste verletzten Marco Schuster neben Max Christiansen zu seinem ersten Einsatz von Beginn an. Der 20-jährige Russo, gebürtig in Ludwigshafen und ausgebildet in der Hoffenheimer Jugend wurde erst in der Winterpause für die U23 verpflichtet und hatte bislang lediglich einen Kurzeinsatz. Nahtlos fügte er sich ein in ein Team, welches vor Spiellaune sprühte.

Zweimal hatten die Gäste in der Anfangsphase die Gelegenheit zur Führung, doch weder Arianit Ferati (2. Minute) noch Christiansen (9.) brachten das Runde im Eckigen unter. Im Anschluss an den zweiten Eckball klappte es dann mit der Führung im zweiten Versuch. Christiansen traf nur die Latte, doch Garcia bekam den Ball und zog unhaltbar in den Winkel ab (24.). Die Hachinger antworteten mit einem einzigen Torschuss im ersten Abschnitt durch Markus Schwabl (30.) – und viel übertriebener Härte.

Nach der Pause überboten sich die Waldhöfer zunächst im Auslassen von Torchancen. Erst traf Dennis Jastrzembski den Ball nicht voll (50.), dann war es Dominik Martinovic, der an Schlussmann Jo Coppens scheiterte (51.). Vier Minuten später musste aber das zweite Tor fallen, doch Ferati brachte das Kunststück fertig, freistehend den Ball an die Latte zu schießen (55.). Für die beruhigende und völlig verdiente 2:0-Führung sorgte der frei stehende Garcia (60.). Moritz Heinrich (53.) und Niclas Anspach (57.) hätten zuvor fast den Ausgleich erzwungen hätten, doch Timo Königsmann hielt im Waldhof-Kasten stark.

"Ich freue mich über den Sieg, wir haben ein souveränes Spiel gemacht. Hinten haben wir die Null gehalten und vorne zwei Tore gemacht", fasste SVW-Coach Patrick Glöckner die 90 Minuten zusammen. Danach galt sein Mitgefühl dem Kollegen Arie van Lent, denn vor einem Jahr war Glöckner mit dem Chemnitzer FC selbst abgestiegen.

Für die Waldhöfer geht es nun in den verbleibenden Partien darum, noch den ein oder anderen Platz gut zu machen.

SpVgg Unterhaching: Coppens – Schwabl, Müller, Greger, Turtschan (46. Dombrowka) – Stierlin, Fuchs (46. Grauschopf) – Mashigo (46. Ehlich), Heinrich, Anspach (79. Seidel) – Hain (69. Stroh-Engel)

SV Waldhof: Königsmann – Costly, Verlaat, Seegert, Donkor – Jastrzembski (71. Boyamba), Christiansen, Russo, Garcia – Ferati, Martinovic (88. Gohlke)

Schiedsrichter: Fritsch (Mainz) ; Tore: 0:1 Garcia (24.), 0:2 Garcia (60.).

Update: Mittwoch, 5. Mai 2021, 21.52 Uhr