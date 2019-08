Da war die Welt im ausverkauften Carl-Benz-Stadion noch in Ordnung: Valmir Sulejmani trifft zum 2:0 für den SV Waldhof. Am Ende jubelten aber die Hessen. Foto: vaf

Mannheim. (miwi/rodi) Ganz am Ende entbrannte noch einmal ein Wettstreit, der offenbarte, dass kurz zuvor ein außergewöhnliches Fußballspiel abgepfiffen worden sein musste. Die Fans von Eintracht Frankfurt feierten ihre Mannschaft lautstark mit Sprechchören, die auf einmal aber nicht mehr zu hören waren.

Der Grund: Die Anhänger des SV Waldhof Mannheim ließen ihre Spieler verbal hochleben und drückten ihren Stolz über den Auftritt der Blau-Schwarzen aus. Zwei Fangruppen feierten ihre Mannschaft in einem Wettbewerb, der keine Unentschieden kennt - das sorgte im ersten Moment für Erstaunen.

Das Fußballfest hatte einen würdigen Rahmen. Der SV Waldhof vermeldete mit 24.302 Zuschauern ein ausverkauftes Haus. Das Duell gegen die Frankfurter Eintracht zog die Massen an. Die Frankfurter, denen offiziell 3600 Karten zugeteilt waren, hatten sich aber auch auf anderen Wegen Karten besorgt und reisten mit deutlich mehr Fans an. Zu sehen war es spätestens, als bei Eintracht-Treffern auch viele Zuschauer in den Heimblöcken jubelten. Dies war aber kein größeres Problem, denn die Frankfurter und die Mannheimer mögen sich, die Polizei musste keine Ausschreitungen befürchten und die gab es auch nicht.

Großes Ärgernis im Eintracht-Block: Wieder gelangte Pyrotechnik ins Carl-Benz-Stadion. Foto: vaf

Lediglich Pyrotechnik kam im Frankfurter Block vor dem Anpfiff zum Einsatz, was Helmut Hans Kneller auf den Plan rief. "Ich beobachtete schon bei den letzten Heimspielen, dass die Frauen am Eingang gar nicht oder nur unzureichend kontrolliert werden und so kinderleicht verbotenes Feuerwerk in das Stadion schmuggeln können", bemängelte der Aufsichtsratsvorsitzende des Hauptvereins.

Generell nicht erfreulich ist, dass der SV Waldhof mit der Organisation von Großveranstaltungen hier und da noch seine Probleme hat. Frust gab es vor dem Anpfiff bei zahlreichen Zuschauern wegen zugestellter Aufgänge in den Blöcken. Die Besucher machten ihrem Ärger Luft, weil sie nicht zu ihrem Sitzplatz durchkamen.

Nach gut einer Viertelstunde stellte Stadionverwalter Marc Eckhardt die Ampel auf grün: "Wir haben das jetzt in den Griff bekommen", vermeldete er. Dumm nur, dass zu diesem Zeitpunkt schon die ersten Tore gefallen waren. Wer später seinen Platz erreichte, wurde mit dem Rest des Spiels jedoch mehr als entschädigt.

So wurde es dann doch noch eine gute Eigenwerbung des SVW und es gab für den sportlichen Auftritt allseits viel Lob. Tomas Oral, zwischen 2015 und 2016 Trainer des FSV Frankfurt und derzeit arbeitssuchend, verwies auf die gute Serie von 26 nicht verlorenen Punktspielen der Waldhöfer in Folge. "Waldhof ist eine homogene und stabile Truppe. Die sind jetzt auch in der Dritten Liga angekommen. Wenn die mit einer Führung in die Kabine gegangen wären ..."

Hintergrund Stimmen > Adi Hütter, Trainer Eintracht Frankfurt: Wir haben heute ein super, super Spiel gesehen. Ein Riesenkompliment muss ich an den SV Waldhof aussprechen, der uns mehr als gefordert hat. Ich muss aber auch meine Mannschaft loben, die nach dem 0:2 und dem 2:3 nicht zurückgesteckt hat, sondern zurückgekommen ist. > Bernhard [+] Lesen Sie mehr Stimmen > Adi Hütter, Trainer Eintracht Frankfurt: Wir haben heute ein super, super Spiel gesehen. Ein Riesenkompliment muss ich an den SV Waldhof aussprechen, der uns mehr als gefordert hat. Ich muss aber auch meine Mannschaft loben, die nach dem 0:2 und dem 2:3 nicht zurückgesteckt hat, sondern zurückgekommen ist. > Bernhard Trares, Trainer SV Waldhof: Nach dem tollen Start und der 2:0-Führung hatten wir zu viele einfache Ballverluste. Das hat uns Körner gekostet, die uns in der zweiten Halbzeit gefehlt haben. Wenn wir es schaffen, mit einem anderen Ergebnis in die Halbzeitpause zu kommen, wäre hier mehr möglich gewesen. Außerdem hat uns das Spielglück gefehlt, weil wir so schnell den 3:3-Ausgleich kassiert haben. > Max Christiansen, Mittelfeldspieler des SV Waldhof: Natürlich ist die Enttäuschung jetzt groß, auch wenn wir stolz auf unsere Leistung sein können und von den Fans gefeiert wurden. Aber wir wollten das Spiel gewinnen und wir hatten auch die Chance, das zu schaffen. Am Ende hat uns etwas Kraft gefehlt und die Eintracht hat natürlich auch eine riesige individuelle Qualität. > Kevin Trapp, Torhüter von Eintracht Frankfurt: Wir haben am Anfang überhaupt nicht gut ausgesehen und die Zweikämpfe nicht richtig angenommen. Da war Mannheim viel besser. miwi

[-] Weniger anzeigen

Lediglich die Lautstärke auf den Rängen fand er zu niedrig. "Ich war schon beim Relegationsspiel gegen Uerdingen im Stadion, da war es noch lauter", zog er den Vergleich. Bei diesem Aufstiegsspiel stand noch Jannik Sommer für Waldhof auf dem Feld. Diesmal war der Darmstädter als Zuschauer anwesend und sehr angetan von der Leistung seiner Ex-Kollegen. "Es war ein überragendes Spiel von Waldhof. Ganz am Ende hat ein bisschen die Kraft gefehlt und dann haben die Frankfurter mit Rebic halt auch viel individuelle Klasse", traf er den Nagel auf den Kopf.

Ein schwacher Trost war dies für Jan-Hendrik Marx, der Torschütze zum 3:2 durchlief mehrere Jugendmannschaften der Eintracht und wechselte in dieser Saison von den Offenbacher Kickers nach Mannheim. "Wenn man hier mit 2:0 in Führung liegt und noch verliert, dann überwiegt erst einmal die Enttäuschung", trauerte er der verpassten Sensation noch lange nach Abpfiff hinterher.

Die vorangegangenen 90 Minuten waren ein Spektakel ab, dass es in Mannheim schon sehr, sehr lange nicht mehr gegeben hat. Der Underdog aus Mannheim, gerade erst in die Dritte Liga aufgestiegen, faszinierte mit einer mutigen und spielstarken Leistung, führte 2:0 und 3:2, ehe sich der Europa-League-Teilnehmer aus Frankfurt in der Schlussphase doch noch mit 5:3 (2:2) durchsetzte. Der Bundesligist wendete das überraschende Aus gerade noch ab, doch für die Waldhöfer kann die Art und Weise ihres Auftritts viel stärker nachwirken, als es ein ermauertes Weiterkommen gekonnt hätte.

Diese Erkenntnis hatte sich am frühen Sonntagabend bei den Mannheimern noch nicht durchgesetzt, denn die Enttäuschung, dieses Fußballfest vor 24.302 Zuschauern verloren zu haben, behielt in den ersten Stunden die Oberhand, aber nach und nach wird der Stolz bei den Spielern überwiegen und bei den Verantwortlichen im Klub die Überzeugung stärken, mit ihrer Idee einer spielerischen Identität für den SVW in der richtigen Spur zu sein.

Die besten Bilder von Waldhof Mannheim gegen Eintracht Frankfurt



















"Wir sind fantastisch ins Spiel gekommen", sagte der Mannheimer Trainer Bernhard Trares und hatte damit dramatisch untertrieben. Nach nicht einmal zehn Minuten führte der Außenseiter 2:0, weil er forsch begann und die Eintracht ganz offensichtlich überraschte. Valmir Sulejmani hatte zwei Mal getroffen und das Carl-Benz-Stadion im wahrsten Wortsinn zum Beben gebracht.

Zunächst verwertete der Stürmer einen klugen Querpass von Maurice Deville (3.) und vollendete sieben Minuten später ein sehenswertes Solo zum 2:0. "Als da plötzlich alle auf mich zugestürmt sind, auch die Ersatzspieler, war mir klar, dass ich wohl ein wichtiges Tor geschossen habe", sagte der Doppel-Torschütze später.

Es reichte aber am Ende nicht, dass der Deutsch-Kosovare als Siegtorschütze auf Händen durchs Stadion getragen wurde, denn die Partie wird deshalb lange im Gedächtnis bleiben, weil nicht nur der Underdog über sich hinauswuchs, sondern der Favorit mentale Stärke bewies. Der Europa-League-Halbfinalist der Vorsaison setzte sich gegen das frühe Ausscheiden im Pokal zur Wehr und profitierte von zwei Unkonzentriertheiten der Mannheimer vor der Pause. Daichi Kamada (21.) und Filip Kostic (45.+1) sorgten für den schmeichelhaften 2:2-Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Hessen dominanter, verpassten aber trotz großer Möglichkeiten den 3:2-Führungstreffer, weil SVW-Keeper Markus Scholz über sich hinauswuchs und deshalb nach 72 Minuten auf einmal wieder der Pokal-Coup der Waldhöfer möglich wurde. Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx zog aus 25 Metern ab und schoss den Ball zur Mannheimer 3:2-Führung ins Toreck.

Der unerwarteten Wende folgte aber noch eine Änderung dieses verrückten Drehbuchs, denn nun setzte sich Ante Rebic die imaginäre Krone des Matchwinners auf. Der Kroate, dem Wechselgedanken nachgesagt werden, schoss die Eintracht mit einem Hattrick (76., 81., 88.) eine Runde weiter. "Das 3:3 war ein Stück weit ein der Killer für uns, wir hätten das 3:2 länger verteidigen müssen", sagte Mittelfeldmotor Marco Schuster.