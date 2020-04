Mannheim. (miwi) Tom Eilers versuchte, die Parteien wieder zusammenzuführen. "Ich habe nun den Wunsch und die klare Erwartungshaltung, dass in der Dritten Liga wieder mehr Sachlichkeit, Ehrlichkeit und Ruhe im Sinne der gemeinsamen Sache einkehrt – nämlich die Dritte Liga in ihrer Struktur als Profiliga zu erhalten und ihre Zukunft zu sichern", sagte der Vorsitzende des Ausschusses der Dritten Liga am Montagabend.

Eilers hoffte darauf, dass sich nach einem knappen Votum innerhalb der Liga – zehn von 20 Mannschaften sprachen sich für eine Saisonfortsetzung mit Geisterspielen aus, acht waren für einen Abbruch der Spielzeit, zwei enthielten sich – die Diskussionen der vergangenen Tage abschwächen würden. Doch der Wunsch Eilers dürfte nicht in Erfüllung gehen.

Kaum war das knappe Votum in die Fußballwelt hinaus getragen worden, äußerten sich viele kritisch zum Vorpreschen von Markus Kompp, nachdem der Geschäftsführer des SV Waldhof Mannheim am vergangenen Samstag einen Todesfall im Umfeld der Blau-Schwarzen öffentlich gemacht hatte. Der Vater eines Spielers war bereits Ende Märze an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben.

Es gab Gegenwind für die Mannheimer und ihren Geschäftsführer, doch der SVW ist aktuell nicht das größte Problem für die Befürworter einer Saisonfortsetzung. Nachdem der Oberbürgermeister der Stadt Halle, Bernd Wiegand, erklärt hatte, das Stadion des Halleschen FC nicht für Geisterspiele zur Verfügung zu stellen, weil er keine Umsetz- und Finanzierbarkeit von Hygiene- und Abstandsregeln sieht, reagierte darauf gestern HFC-Präsident Jens Rauschenbach, in dem er einen etwaigen Umzug in ein anderes Stadion ausschloss: "Das wäre Wettbewerbsverzerrung."

Dessen ungeachtet plant der Verband die Fortführung durch Geisterspiele und möchte nach einem gestern an die Öffentlichkeit gelangten Papier am 16. Mai mit dem ersteh von elf Restspieltagen starten. Die sollen nach fünf englischen Wochen am 20. Juni beendet sein, anschließend würden die Relegationsspiele angesetzt, um die Saison vor dem 30. Juni abschließen zu können. Viele Klubs sehen eine mögliche Verlängerung über den 30. Juni hinaus kritisch, weil vertragliche und steuerrechtliche Fragen ungeklärt sind.

Kritisch sieht der Magdeburger Trainer Claus-Dieter Wollitz zudem die unterschiedliche sportliche Ausgangslage für die Teams der Dritten Liga.

Derzeit befinden sich nur zwölf Drittligisten im Kleingruppen-Training ohne Kontakte. "Ein Unding. Die Wettbewerbsverzerrung hat schon längst begonnen", schimpfte Wollitz in der Volksstimme.

Update: Dienstag, 28. April 2020, 18.45 Uhr

SV Waldhof holt Stimmungsbild im Team ein

Mannheim. (dpa/lsw) Nach dem Votum der 3. Fußball-Liga für eine Fortsetzung der Saison hat der SV Waldhof Mannheim ein Stimmungsbild in der Mannschaft eingeholt. Bei der Umfrage hätten sich alle Spieler dafür ausgesprochen, im Falle der Erlaubnis das Training und den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, sagte Geschäftsführer Markus Kompp am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Drei Spieler, die derzeit nicht in Deutschland sind, seien an der Befragung nicht beteiligt gewesen. Er habe keinen Spieler dazu zwingen wollen, zu trainieren, begründete Kompp die Entscheidung für die Umfrage.

Noch ist das Training in Baden-Württemberg für Drittligisten nicht erlaubt, Waldhof Mannheim hatte als Folge der Coronavirus-Krise zudem Kurzarbeit angemeldet. "Wir haben ja jetzt schon eine Wettbewerbsverzerrung", sagte Kompp.

Der Tabellenzweite hatte sich wegen eines Todesfalls im direkten Umfeld eines Spielers gegen eine Fortsetzung der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Spielzeit ausgesprochen. Das Ergebnis einer Abstimmung unter den 20 Drittliga-Clubs am Montagabend war, die die Saison auch über den 30. Juni hinaus fortzusetzen. "Ich bin nicht enttäuscht, wir sind ja in einer Demokratie", sagte Kompp.

Im Idealfall soll die 3. Liga mit fünf englischen Wochen zu Ende gespielt werden. So sieht es ein Szenario vor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach würde die Liga ihren Betrieb am 16. Mai mit dem 28. Spieltag wieder aufnehmen. Der letzte Spieltag wäre für das Wochenende 20./21. Juni geplant. Die Relegationsspiele sind in dem Plan für den 25./26. sowie 29./30. Juni angesetzt. Ob es zur Umsetzung des ambitionierten Zeitplans kommt, ist offen und von den Entscheidungen der Politik abhängig.

Update: Dienstag, 28. April 2020, 16.27 Uhr

Von Michael Wilkening

Mannheim. Es wurde intern gestritten, heiß diskutiert und die Abstimmung nach drei Stunden offenbarte die Zerrissenheit innerhalb der Dritten Fußballliga. Dennoch gab es eine knappe Mehrheit von Klubs, die sich Montagabend für eine Saisonfortsetzung mit Geisterspielen aussprach.

10:8 lautete das Ergebnis der Befragung am Ende einer Videokonferenz, zwei Vereine enthielten sich. Analog zu den beiden Bundesligen wartet die Liga, deren Durchführung dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) obliegt, jetzt auf eine Entscheidung der Politik, die am Donnerstag bei einer Ministerpräsidenten-Konferenz auch über die Pläne des Profifußballs sprechen und festlegen könnte, ob und unter welchen Voraussetzungen gespielt werden darf. Der SV Waldhof Mannheim gehört weiterhin zu den Klubs, die sich für einen Abbruch der Spielzeit starkmachten.

"Wir wollen sportlich aufsteigen – wenn Politik und DFB einen Spielbetrieb zulassen", sagte am Abend Michael Klatt, Geschäftsführer des aktuellen Tabellenführers MSV Duisburg. Gleichzeitig erklärte er: "Sollte die Spielzeit 2019/20 abgebrochen werden, erwarten wir, als Tabellenführer nach über zwei gespielten Dritteln in der neuen Spielzeit in der 2. Bundesliga an den Start zu gehen." Sollten die politischen Entscheider gegen eine Fortsetzung der Saison in der Dritten Liga sein, pochen die Duisburger darauf, dass die Tabelle nach dem 27. Spieltag gewertet wird. Meister und Zweitplatzierter müssten nach Meinung der Meidericher in diesem Fall aufsteigen, während der Abstieg ausgesetzt werden soll.

Von einer solchen Konstellation würde auch der SV Waldhof profitieren, der hinter den Duisburgern Zweiter ist. "Wir sind unserer Linie treu geblieben", erklärte SVW-Geschäftsführer Markus Kompp: "Wir haben uns gegen eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen, auch über den 30. Juni hinaus." Die Mannheimer hatten ihre Haltung zuletzt auch mit einem Todesfall nach einer Corona-Erkrankung im Umfeld der Mannschaft begründet. Ende März war der Vater eines Spielers am Covid-19-Erreger verstorben. Ob und wann die Waldhöfer in den Trainingsbetrieb einsteigen können, ist aktuell noch unklar. Ein Beschluss des Landes Baden-Württemberg erlaubt Übungseinheiten im Fußball derzeit nur für Erst- und Zweitligisten.

Unklar ist im Augenblick, ob es an allen Spielorten möglich wäre, Spiele durchzuführen. Bernd Wiegand, Oberbürgermeister von Halle, hat Geisterspielen in der Stadt vorerst eine Absage erteilt. Wiegand sagte laut der Mitteldeutschen Zeitung, dass es "eine Sonderstellung des Fußballs" hinsichtlich der Lockerungsmaßnahmen nicht geben werde. Geisterspiele seien nach aktuellem Stand "mit den vorgegebenen Regeln zu Abstand und Sicherheit nicht zu verantworten".

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich gemeinsam mit dem SV Meppen bei der Abstimmung enthalten. "Die Beantwortung offener Fragen bezüglich der rechtlichen Voraussetzungen und Konsequenzen einer Fortführung der Saison über den 30. Juni 2020 hinaus ist für den 1. FC Kaiserslautern elementar und die Grundvoraussetzung für eine finale Zustimmung", heißt es in einer Mitteilung der Pfälzer. Die Mehrheit der Klubs befürwortet ein Saisonende zum 30. Juni. Ein Grund dafür sind steuerrechtlichen Bedenken, weil das Wirtschaftsjahr der Profivereine an das reguläre Saisonende gekoppelt ist. In der Beschlussfassung des DFB ist offengehalten, ob die Saison bis dahin beendet wird. Das warf bei einigen Vereinen Fragen auf.

Nach einem Präsidiumsbeschluss des DFB gibt es keine Fragen mehr, wie der Solidaritätsbeitrag der Deutschen Fußballliga (DFL) verwendet wird.

Jedem Drittligist wurde die Zahlung von 300.000 Euro in Aussicht gestellt, nach Angaben von DFL-Chef Christian Seifert ohne Bedingungen.

"Aus diesem Topf sollen zunächst die ansonsten durch die Klubs unmittelbar zu tragenden Kosten für die Testungen zentral gezahlt werden. So sieht es ein Beschluss des DFB-Präsidiums vor, der einstimmig getroffen worden ist", heißt es in einer DFB-Mitteilung.