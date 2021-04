Spielt Gegnern schon mal Knoten in die Beine: SVW-Ballkünstler Mohamed Gouaida. F: Imago

Von Daniel Hund

Mannheim. Kurzes Dribbling, listiger Übersteiger, angedeuteter Pass – und schon laufen wieder zwei Gegenspieler ins Leere. Sind ausgespielt. Vorgeführt. Gegen Mohamed Gouaida, 27, vom SV Waldhof sieht man schnell mal schlecht aus. Der Tunesier, der auch einen französischen Pass besitzt, macht Dinge, die so nicht viele machen.

Vor dem Heimspiel gegen den VfB Lübeck am Sonntag, 14 Uhr, hat sich die RNZ mit dem feinen Techniker, der für den Hamburger SV auch schon in der Bundesliga am Ball war, unterhalten.

Mohamed Gouaida, der SV Waldhof hat momentan 39 Punkte auf dem Konto. Wie viele weitere wird man noch brauchen, um die Klasse zu halten?

Das ist schwer zu sagen, aber ich denke, dass wir schon noch neun Punkte holen sollten, um ganz sicher zu sein. Wir müssen aufpassen, die Mannschaften von hinten machen Druck.

In den letzten beiden Spielen hat der SVW starke Leistungen gezeigt. Das gibt Selbstvertrauen.

Klar. Wir hatten uns vor diesen Spielen in der Pause zusammengesetzt und gesagt, dass wir alle zusammen Gas geben müssen. Die Leistungen haben dann gestimmt. Wir haben gut gespielt. Im letzten Spiel hat uns leider das Glück gefehlt.

Das Problem ist, dass man nach wie vor seine Torchancen nicht konsequent genug nutzt.

Das stimmt. Aber im Fußball ist das eine spezielle Situation. Manchmal spielst du wirklich schlecht, hast nur eine Chance und gewinnst. Bei uns war es oft umgekehrt. Aber wir haben jetzt aus zwei Spielen vier Punkte geholt. Das ist gut. Wenn du so viel Ballbesitz hast, musst du aber vielleicht noch mehr Chancen kreieren.

Rafael Garcia war der Pechvogel in Duisburg. Er hat kurz vor Schluss den Elfmeter verschossen. Musstet Ihr ihn aufbauen?

Es ist ganz normal, dass man da traurig ist. Auf der Rückfahrt im Bus haben wir viel geredet. Und sauer war niemand auf ihn. Im Fußball passiert so etwas einfach.

Den nächsten schießen Sie dann.

(lacht) Na ja, vor mir sind erst noch Arianit Ferati oder Dominik Martinovic an der Reihe. Aber natürlich, wenn ich mich gut fühle, schieße ich auch. Also sagen wir es so: Ich wäre bereit dazu.

In den letzten beiden Spielen standen Sie in der Startelf. So kann es weitergehen.

Das ist super. Jeder Spieler will spielen, das ist ganz normal. Man muss aber auch sagen, dass ich davon profitiert habe, dass Hamza Saghiri und Max Christiansen verletzt ausgefallen sind. Ich habe mich übers Training angeboten und denke, dass ich meine Sache nicht so schlecht gemacht habe.

Das kann man so sagen. Ihr Trainer Patrick Glöckner hat schon vor der Partie in Duisburg gesagt, dass man einen Mohamed Gouaida einfach spielen lassen muss, wenn er in dieser Form ist. Das hängt auch mit Ihrer sehr guten Technik zusammen. Kann man die überhaupt lernen?

(lacht) Ab einem gewissen Alter wird es schwierig, aber wenn du von klein auf an dir arbeitest, geht das. Ich bin ein Straßen-Fußballer, habe mir vieles vor unserem Haus in Straßburg beigebracht, und das merkt man auch in gewissen Situationen auf dem Platz. Man verhält sich einfach anders. Manches wurde mir sicher auch von Gott mit auf den Weg gegeben.

Wie geht es mit Ihnen nach der Saison weiter, bleiben Sie beim Waldhof?

Noch hat von Vereinsseite aus niemand mit mir gesprochen. Jetzt steht erstmal der Klassenerhalt im Vordergrund. Aber wenn sie wollen, dass ich bleibe, bleibe ich. Mir gefällt es sehr gut. Die Fans sind super, das Umfeld passt und es ist nicht weit zu meiner Familie nach Straßburg. Wenn ich mal ein, zwei freie Tage habe, besuche ich sie, sofern die Pandemie es zulässt. In 90 Minuten bin ich dort.

Die Fans haben Sie eben schon angesprochen. Sie haben den Waldhof-Anhang in der Vorsaison im Stadion erlebt. Diese Unterstützung fehlt, oder?

Natürlich. Unsere Fans sind genial. Sie lassen sich immer etwas einfallen, momentan kommen sie auch am Trainingsgelände mit ausreichend Abstand vorbei. Sie versuchen uns trotz dieser ganzen Corona-Situation bestmöglich zu unterstützen. Wir werden auch in den nächsten Spielen alles geben, um uns so bei ihnen bedanken zu können.

Am Sonntag geht es gegen Lübeck, da wartet wieder ein Konkurrent aus dem Tabellenkeller.

Ja, das wird erneut schwierig werden. Denn für Lübeck geht es fast schon um alles. Es wird wichtig sein, dass wir alles in die Zweikämpfe legen. Denn wer die gewinnt, gewinnt am Ende auch das Spiel. Wir gehen mit Selbstvertrauen rein und eines ist klar: Spielen wir wieder so wie zuletzt, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Dann holen wir uns diesen Sieg.