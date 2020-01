Von Ronny Ding

Mannheim. Nach einer nicht einmal zweiwöchigen Winterpause bereiten sich die Drittligaspieler des SV Waldhof schon seit dem 3. Januar auf die am 25. Januar startende Rückrunde vor. Beginnend mit einem kurzen Auftritt in der Halle beim Ketscher Turnier ging es für 20 Feldspieler und vier Torhüter in das neuntägige Trainingslager nach Side in die Türkei – seit Donnerstag holten sich die Schützlinge von Trainer Bernhard Trares auf dem heimischen Rasen noch den Feinschliff.

"Wir sind bisher gut durchgekommen", bestätigt Kapitän Kevin Conrad. Er spricht von einer nahezu perfekt verlaufende Vorbereitung. Bis auf Gianluca Korte, den in der Türkei nach einigen Einheiten Achillessehnenprobleme plagten, musste keiner der weiteren neunzehn Feldspieler wegen schwerwiegenderer Probleme passen. Lediglich Mohamed Gouaida pausierte für wenige Einheiten wegen einer Bronchitis und Raffael Korte erhielt am letzten Tag einen schmerzhaften Schlag auf den Oberschenkel. In zwei Testspielen blieb der Tabellendritte der 3. Liga bei einem Unentschieden und einer Niederlage sieglos, was dem 54-jährigen Trares aber keine schlaflosen Nächte bereitete.

Gegen den türkischen Tabellenführer Savisspor, der mit zahlreichen Akteuren aus seiner ersten Elf antrat, schickte der Waldhof-Coach seine vermeintlich stärkste Mannschaft auf das Feld. "In diesem Spiel wurde unsere Abwehr mal maximal gefordert", freute sich der Übungsleiter über eine konzentrierte Defensivleistung seines Teams. Schlussmann Timo Königsmann musste sich lediglich bei einem Foulelfmeter und einem platzierten Distanzschuss geschlagen geben. Im zweiten Test gegen Ligakonkurrent Chemnitzer FC wechselte Trares dagegen bei der 1:2-Niederlage seine Mannschaft munter durch.

Neue Spieler musste Trares bisher nicht integrieren. Denn es gibt bislang schlichtweg keine Wintertransfers bei den Blauschwarzen zu vermelden. Der Sportliche Leiter Jochen Kientz sollte eigentlich im Laufe des Trainingslagers auch noch in die Türkei nachreisen und im Gepäck ein oder zwei Zugänge – oder zumindest Gastspieler – haben. Doch die Verhandlungen gestalteten sich offenbar schwierig – Kientz blieb zu Hause. Im Januar vorzeitig zum Waldhof hinzustoßen könnte jedoch der erst für die kommende Runde verpflichtete Verteidiger Gerrit Gohlke von den Offenbacher Kickers. Seit Bekanntgabe des Wechsels in der Winterpause spielt der Nachwuchsspieler in den Planungen beim hessischen Erzrivalen in Offenbach keine Rolle mehr. Deren Manager Thomas Sobotzik verkündete bereits, dass Gohlke beim Regionalligisten nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Einem vorzeitigen Wechsel im Weg stehen wohl nur noch finanzielle Details.

Die Generalprobe vor dem ersten Punktspiel beim SV Meppen bestreitet der SVW am heutigen Samstag ohne Gohlke im Stadion von Wormatia Worms gegen den Regionalligisten FSV Mainz 2. Anpfiff ist um 14 Uhr.