Kaiserslautern. (dpa/run) Der Waldhof bleibt in der 3. Liga weiter ungeschlagen. Im emotionalen Derby beim 1. FC Kaiserslautern holten die Mannheimer einen verdienten Punkt. Gianluca Korte hatte die Gäste in der 10. Minute in Führung gebracht. Kevin Kraus glich vor 36.766 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion in der 34. Minute zum 1:1 aus. In der Tabelle belegt Waldhof Mannheim nach sieben Spieltagen Platz 6.

Die Pfälzer starteten stark in die Partie und kamen früh zu hochkarätigen Chancen. Doch die Führung erzielte wie aus dem Nichts der SVW: Korte verwertete eine Flanke von Valmir Sulejmani zum 1:0 (10.). Lauterns Kraus gelang in der 34. Minute der Ausgleich. Kraus stand noch ein weiteres Mal im Blickpunkt, als der Verteidiger einen Lupfer von Dorian Diring noch auf der Linie klären konnte (71.).

Insgesamt war die Partie ausgeglichen, weshalb das Unentschieden in Ordnung geht. Allerdings wäre der für den verletzten Suleymani eingewechselte Kevin Koffi kurz vor Schluss beinahe zum Derby-Helden geworden. Er vergab in der 89. und 90. Minute zwei große Chancen auf den Sieg. Auch deshalb sagte Waldhof-Coach Bernhard Trares nach dem Spiel: Trares: "Eigentlich müssen wir das Spiel gewinnen."

Fans beider Lager sorgten zudem durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern für einen leicht verspäteten Anpfiff. Auch im Vorfeld des Spiels kam es zu unschönen Szenen. Ein Schwein ist mit Schmähparolen besprüht worden. Mitarbeiter der Mannheimer Straßenreinigung hatten das Tier am vergangenen Freitagmorgen gegen 7 Uhr angeleint, völlig dehydriert und erschöpft hinter dem Carl-Benz-Stadion entdeckt.