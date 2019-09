Von Daniel Hund

Kaiserslautern. Feiern im Fritz-Walter-Stadion, oben auf dem Betzenberg – das hat was. Als Fan des SV Waldhof Mannheim sowieso. Am Sonntag, es war kurz nach 15 Uhr, gab’s dort eine Sause in Blau und Schwarz. Vor dem rappelvollen Gäste-Block klatschten sich Fans und Spieler ab, bejubelten gemeinsam das 1:1-Unentschieden beim Erzrivalen und großen Nachbarn.

Das Verrückte daran: Eigentlich hätten die Mannheimer auch trauern können, sich ärgern über den verpassten Derbysieg. Der war nämlich zum Greifen nah. Selbst Sascha Hildmann, der Trainer der Lauterer, nickte das ab: „In der zweiten Halbzeit hatten wir Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind.“ Sein Gegenüber, Waldhof-Trainer Bernhard Trares, wurde noch direkter, sagte: „Wir müssen dieses Spiel gewinnen.“

Widersprechen fällt da schwer. Denn der SV Waldhof machte im WM-Stadion von 2006 dort weiter, wo er beim Heimsieg gegen den MSV Duisburg aufgehört hatte. Spielerische Lösungen stehen ganz oben auf der Agenda. Einfach den Ball lang nach vorne schlagen – unter Trares ist das keine Option. Aber natürlich sind auch die Waldhof-Buben nicht perfekt. Das Hauptproblem ist die Chancenverwertung. Klarste Möglichkeiten werden vergeben. Spiel für Spiel, Woche für Woche.

Kevin Koffi, 33, drängt sich hier besonders auf. Der Mann, der im Sommer aus Elversberg an den Alsenweg wechselte und dort mit 19 Regionalliga-Treffern im Gepäck aufkreuzte, hat unterwegs offenbar seinen Killerinstinkt verloren. Ansonsten sind seine Leistungen top: Er kämpft, er zaubert, er spielt den Gegenspielern regelmäßig Knoten in die Beine – wenn da nur die Sache mit dem Toreschießen nicht wäre.

Am Betzenberg hatte der Ivorer wieder zwei Riesen-Chancen. Dementsprechend geknickt verließ er dann auch den Platz: Leerer Blick, hängende Schultern, die Hände in die Hüfte gepresst. Trares war einer der Ersten, der ihn am Spielfeldrand in Empfang nahmen. Fast väterlich kümmerte er sich um ihn, redete auf ihn ein, wollte ihn aufbauen. „Er macht bei uns wirklich einen Superjob. Er muss einfach warten, das klappt schon wieder“, sagt Trares. Spielen wird er demnächst ohnehin häufiger: Top-Stürmer Valmir Sulejmani hat sich in Kaiserslautern einen Riss des vorderen Syndesmosebandes am linken Sprunggelenk zugezogen. Ihm drohen bis zu drei Monaten Pause.

Die Dritte Liga legt nun eine zweiwöchige Pause ein. Bis auf das Pokalspiel am Donnerstag beim FV Nußloch, das um 19 Uhr angepfiffen wird, steht für die Waldhöfer nichts an. Es wird durchgeschnauft, der Akku wieder hochgefahren. Dorian Diring, 27, findet’s klasse. „Wir hatten in letzter Zeit wirklich viele Spiele“, bläst er die Backen auf, „deshalb wird diese Pause uns allen gut tun.“

Genau wie ein Blick auf die Tabelle. Waldhof grüßt derzeit vom sechsten Platz, befindet sich gar in Schlagdistanz zu einem Aufstiegsplatz. Auf den Halleschen FC (15 Zähler), den momentanen Zweiten, fehlen nur zwei Pünktchen. Doch der Aufstieg ist nach wie vor kein Thema – was sich natürlich rasch ändern kann.

Spätestens dann, wenn Koffi und Co. auch noch anfangen zu treffen.

Update: Montag, 2. September 2019, 19.11 Uhr

Kaiserslautern. (dpa/run) Der Waldhof bleibt in der 3. Liga weiter ungeschlagen. Im emotionalen Derby beim 1. FC Kaiserslautern holten die Mannheimer einen verdienten Punkt. Gianluca Korte hatte die Gäste in der 10. Minute in Führung gebracht. Kevin Kraus glich vor 36.766 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion in der 34. Minute zum 1:1 aus. In der Tabelle belegt Waldhof Mannheim nach sieben Spieltagen Platz 6.

Die Pfälzer starteten stark in die Partie und kamen früh zu hochkarätigen Chancen. Doch die Führung erzielte wie aus dem Nichts der SVW: Korte verwertete eine Flanke von Valmir Sulejmani zum 1:0 (10.). Lauterns Kraus gelang in der 34. Minute der Ausgleich. Kraus stand noch ein weiteres Mal im Blickpunkt, als der Verteidiger einen Lupfer von Dorian Diring noch auf der Linie klären konnte (71.).

Insgesamt war die Partie ausgeglichen, weshalb das Unentschieden in Ordnung geht. Allerdings wäre der für den verletzten Suleymani eingewechselte Kevin Koffi kurz vor Schluss beinahe zum Derby-Helden geworden. Er vergab in der 89. und 90. Minute zwei große Chancen auf den Sieg. Auch deshalb sagte Waldhof-Coach Bernhard Trares nach dem Spiel: "Eigentlich müssen wir das Spiel gewinnen."

Fans beider Lager sorgten zudem durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern für einen leicht verspäteten Anpfiff. Auch im Vorfeld des Spiels kam es zu unschönen Szenen. Ein Schwein ist mit Schmähparolen besprüht worden. Mitarbeiter der Mannheimer Straßenreinigung hatten das Tier am vergangenen Freitagmorgen gegen 7 Uhr angeleint, völlig dehydriert und erschöpft hinter dem Carl-Benz-Stadion entdeckt.