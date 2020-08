Von Daniel Hund

Heidelberg. Die Pflicht ruft: Der SV Waldhof muss in dieser Woche gleich in zwei Pokal-Spielen ran: Am Dienstag wartet ab 19 Uhr die Drittrunden-Partie im badischen Pokal bei Türkspor Mosbach, ehe am Samstag endlich das Halbfinale der letzten Pokalrunde beim ASC Neuenheim steigt. Anpfiff ist um 18 Uhr. Die RNZ sprach mit Jochen Kientz, dem Sportlichen Leiter des SVW.

Jochen Kientz. Foto: Gerold

Jochen Kientz, in dieser Woche stehen die ersten beiden Pflichtspiele in dieser Saison an. Nach dem Umbruch kommen sie recht früh, aber der SV Waldhof sollte keine ernsthaften Probleme bekommen, oder?

Unser Anspruch ist es, diese beiden Spiele zu gewinnen. Das ist klar. Aber man muss auch sehen, dass die Mannschaft im Training derzeit sehr viel arbeitet. Unter anderem auch an der Grundlagen-Ausdauer. Da kann man nicht immer bei 100 Prozent sein. Gewinnen muss man trotzdem. Manchmal dann auch über den Willen.

Der Kader nimmt langsam Formen an. Es sind einige vielversprechende Neuzugänge dazu gekommen.

Das sehe ich auch so. Das ist uns in den letzten zweieinhalb Jahren schon häufiger gelungen. Wir haben wieder einige gute Spieler geholt. Nun muss man sehen, wie sich das alles zusammenfügt. Aber auch das hat in der Vergangenheit geklappt.

Auffällig ist, dass die Neuen alle noch recht jung sind, aber trotzdem schon reichlich Erfahrung haben. Ebenfalls auffällig: Alle bringen viel Tempo mit.

Es ist ja ein Prozess. Wir als SV Waldhof wollen uns stetig weiterentwickeln. Und manchmal muss man eben zu dem einen oder anderen sagen, dass er den nächsten Schritt nicht mehr mitgehen kann. Das tut mitunter weh, weil es verdiente Spieler sind, aber so ist das eben. Umgekehrt gibt es ja auch Spieler, die uns verlassen möchten, um den nächsten Schritt zu gehen. So läuft das Profigeschäft.

Nachholbedarf besteht noch in der Offensive. Wie läuft die Stürmersuche?

Da sind wir dran. Momentan sondieren wir den Markt. Man muss da auch immer etwas Geduld mitbringen.

Was ist denn mit Kevin Koffi und Mounir Bouziane, kann es sein, dass beide doch noch einen neuen Vertrag bekommen, oder spielen sie in den Planungen keine Rolle mehr?

Auch sie sind noch Optionen. Wir hoffen, dass wir in der Stürmerfrage vielleicht schon bald Vollzug melden können.

Es hieß kürzlich auch mal, dass Spieler wie ein Max Christiansen, ein Jan-Hendrik Marx oder ein Marco Schuster begehrt seien und sie trotz laufender Verträge möglicherweise noch wechseln könnten.

Grundlegend wollen wir keine Spieler mehr abgeben. Denn auch wir haben sportliche Ziele. Trotzdem ist es verständlich, dass Spieler den nächsten Schritt gehen möchten. Aber wir können nichts dafür, dass wir uns in der Corona-Krise befinden und Vereine kein Geld für Ablösesummen aufbringen können. Wir werden ganz sicher keine Spieler, schon gar nicht welche, die zu unseren Besten gehören, verschenken. Sollten konkrete Angebote kommen, werden wir uns zusammensetzen und nach einer Lösung suchen.

Stichwort Corona-Krise, laufen die Verhandlungen mit Spielern mittlerweile anders ab? Erschwert die Pandemie die Transferbemühungen?

Klar ist zunächst einmal, dass unter mir noch nie Ablösesummen bezahlt wurden und das wird auch so bleiben. Wir drehen bei uns jeden Euro um und schauen genau, was machbar ist und was nicht. Gerade in der aktuellen Phase ist das ganz wichtig. Es weiß ja keiner, wie es weitergeht. Kommt die zweite Welle oder kommt sie nicht? Das muss in den Planungen alles berücksichtigt werden.