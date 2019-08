Mannheim. (dpa/run) Der SV Waldhof Mannheim hat auch das dritte Spiel der jungen Fußball-Drittliga-Saison mit einem Unentschieden beendet. Beim 1. FC Magdeburg erkämpfte sich der Aufsteiger am Mittwochabend ein 1:1 (1:1), bleibt damit aber weiterhin sieglos. Vor 14.166 Zuschauern in der MDCC-Arena ging der Zweitliga-Absteiger durch Sören Bertram (29.) in Führung, Mannheims Valmir Sulejmani (44.) erzielte noch vor der Pause den 1:1-Ausgleich (44.) für die Gäste.

Die besten Bilder von Magdeburg gegen Waldhof

























In der ersten Halbzeit zeigten die Mannheimer eine couragierte und mutige Vorstellung. Nach der Pause hatten die Magdeburger ein deutliches Übergewicht und SVW-Torhüter Markus Scholz bewahrte seine Mannschaft mit einigen Paraden vor der ersten Saisonniederlage.

>>> Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie hier <<<

Umfrage Saison-Umfrage Waldhof Wo landet der SV Waldhof am Ende der Saison in der 3. Liga? Platz 1 bis 3 Platz 4 bis 7 Platz 8 bis 11 Platz 12 bis 15 Platz 16 bis 18

Waldhof-Trainer Bernhard Trares zog nach der Begegnung ein gemischtes Fazit: "Wir haben zu viele Standardsituationen gegen uns gehabt. Wir haben aber sehr gut verteidigt. Das war ein Abreibungskampf und dann musst du auch mal auswärts einen dreckigen Punkt holen. Wie wir uns am Ende reingeworfen haben, das war fantastisch."

Magdeburgs Trainer Stefan Krämer war mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden, mit dem Ergebnis aber nicht: "Die zweite Halbzeit haben wir dominiert, da müssen wir uns auch belohnen.

Marco Schuster war am Ende ebenfalls zufrieden, hatte aber auch kritische Töne parat: "Beim Gegentor hat die Zuordnung nicht gepasst, das war nicht so gut. Auch den einen oder anderen Konter hätten wir besser zu Ende spielen können."

Torschütze Sulejmani zog insgesamt ein positives Fazit: "Es war sehr schwer ins Spiel reinzukommen. Ich habe mich in der Sturmspitze sehr wohlgefühlt. Mein Tor freut mich natürlich."

Freude empfand auch Kevin Conrad, auch er fand aber nur das Ergebnis richtig gut: "Der Punkt passt natürlich. Spielerisch war das noch nicht optimal", sagte der Waldhof-Kapitän und ergänzte mit Blick auf das nächste Spiel am Montag gegen 1860 München: "Im Spiel vorne nach müssen wir wieder klarer und zielstrebiger agieren."