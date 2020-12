München. (pami/dpa) Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim ist nach einem 0:5 (0:3)-Debakel beim TSV 1860 München in der Tabelle auf den 12. Platz zurückgefallen. Bei der zweiten Auswärtsniederlage innerhalb von vier Tagen zeigten die Waldhöfer in der Defensive eine ganz schwache Leistung und hätten sogar noch höher verlieren können.

Die Bilder zum Waldhof-Auftritt in München







































Sascha Mölders war der entscheidende Spieler für die Münchner Löwen, dem Stürmer gelang in der ersten Halbzeit ein Hattrick (3., 23., 27.). Dabei profitierte er allerdings von kapitalen Fehlern der Waldhöfer. In der zweiten Halbzeit sorgte Philipp Steinhart mit einem Doppelpack (54., Handelfmeter, 71.) für den Endstand, Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels verhinderte weitere Gegentreffer.

Die Stimmen zum Spiel:

Patrick Glöckner, Waldhof-Trainer: "Sie haben es heute sehr gut gespielt. Natürlich hatten wir viele Ausfälle zu kompensieren. Trotzdem war ich mir sicher, dass wir mit der Mannschaft genug Galligkeit und Spielfreude an den Tag bringen, um hier mithalten zu können. Das frühe 1:0 war viel zu einfach und wird durch einen Stürmer wie Sascha Mölders gnadenlos bestraft. Wir haben nie die richtige Ballruhe gefunden, konnten nie Druck auf die Ballführenden ausüben, bekommen dann eine Standardsituation gegen uns, die zum 2:0 für die Heimmannschaft führt. Nach dem 0:2 ist viel zusammengefallen. Wir waren komplett verunsichert. Vor der Pause ist gar nichts mehr zusammengelaufen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren wir dann viel griffiger. Leider haben wir rucki-zucki mit dem Elfmeter den Deckel draufgesetzt bekommen. Da war das Kind endgültig in den Brunnen gefallen. Wir waren heute nicht in der Lage, gegen eine solche Mannschaft mitzuhalten. Für uns geht es jetzt darum, das Spiel schnell aus dem Kopf herauszubekommen. Das ist eine Niederlage, die darf uns so – und in der Höhe schon gar nicht – niemals passieren. Wir müssen wieder in die Spur finden."

Michael Köllner, Trainer TSV 1860 München: "Es war ein wichtiger Sieg, vor allem für die Mannschaft, die sie sich heute mal für ihren Aufwand belohnt hat." Es war eine starke Anfangsphase, nicht nur, wie wir das 1:0 gemacht haben, sondern auch, dass wir drangeblieben sind und das Spiel – im Gegensatz zu letzter Woche – früh eingetütet haben. Wir waren bis zum Schluss gierig und immer kurz davor, ein weiteres Tor zu erzielen. Das war der Schlüssel. Wir hatten noch weitere gute Chancen, sind in die Englische Woche mit einem sehr deutlichen Sieg gestartet. Das freut mich. Wir genießen das Heute, beginnen aber bereits morgen mit der Vorbereitung auf Kaiserslautern. Sascha Mölders ist heute als Kapitän vorangegangen und hat der Mannschaft mit seinen drei schnellen Toren und der Vorlage zum 4:0 geholfen. Am Ende war es aber eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben defensiv kaum was zugelassen, obwohl die Standards von Mannheim sehr gefährlich sind. Aus dem Spiel heraus haben wir die Partie gut kontrolliert und über Mölders immer wieder angeschoben und aufs nächste Tor gedrängt."

Update: Samstag, 12. Dezember 2020, 18.58 Uhr