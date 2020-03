Von Daniel Hund

Mannheim. Da war ein kleiner Junge, der wartete und wartete, stand auch 25 Minuten nach Spielende noch immer hinter dem Zaun am Spielertunnel. Es regnete, es stürmte – aber er wartete. Der kleine Mann wollte zu Kevin Conrad oder besser: Der Kapitän des SV Waldhof wollte zu ihm, das hatte er ihm versprochen, aber erst mussten noch ein paar Interviews geführt werden. Für was sich der Knirps die Beine in den Bauch stand? Es ging um ein simples Selfie, einen Schnappschuss mit dem SVW-Anführer.

Aber daraus wurde dann doch nichts mehr. Denn kaum hatten sich die Spieler des SV Waldhof und des 1. FC Kaiserslautern nach dem 1:1 (0:0)-Unentschieden friedlich abgeklatscht, übernahmen die Chaoten das Kommando auf dem Rasen-Rechteck. Rechts brachen die Lauterer durch, links die "Fans" der Blau-Schwarzen. Dazwischen: Polizisten in Kampfmontur, bewaffnet mit Schildern und Knüppeln. Und die machten kurzen Prozess, brachten die Situation glücklicherweise schnell wieder unter Kontrolle.

Schade, dass ein so stimmungsvoller Nachmittag so enden musste. Alles hatte so vielversprechend begonnen. Bereits zwei Stunden vor Spielbeginn war die Vorfreude rings um das Carl-Benz-Stadion riesig. Fans, überall Fans. Manche sangen, andere plauderten über die gute alte Zeit, als der Südwest-Kracher noch in der Bundesliga ausgetragen wurde. Und wiederum andere waren auf der Suche. Auf den letzten Drücker wollten sie noch eine Eintrittskarte abstauben. Ein älterer Herr sprach auch die RNZ an, wedelte mit sage und schreibe 200 Euro im Tausch gegen die Sitzplatz-Eintrittskarte. Für ein Drittliga-Spiel: Derby-Wahnsinn pur!

Zum Spiel: Zu sehen gab es zunächst nichts. Die Gäste aus Kaiserslautern hatten ein paar Pyro-Spezialisten dabei, die die komplette Kurve in dicke Nebelschwaden legten. Als der Rauch verzogen war, entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Mit Vorteilen für Lautern. Aggressiv in den Zweikämpfen, geschickt in der Raumaufteilung – so machte der Ex-Meister den Mannheimern das Leben schwer. Zwingende Torchancen suchte man vergeblich. Erst spät wurde gejubelt. Zuerst im Block der "Roten Teufel": Konter über rechts, Flanke Florian Pick, Volley-Abnahme Hendrick Zuck, drin das Ding (73.). "Diese Führung war nicht unverdient", nickte Waldhofs Trainer Bernhard Trares anerkennend, "auch wenn sie in dieser Situation etwas glücklich war." Was er meinte? Zuck traf den Ball gar nicht richtig, blieb dabei im Rasen hängen. Egal, Tor ist Tor. Ruhig war es nun im Stadion: Die Angst vor einer Pleite gegen den Erzrivalen machte die Runde. Aber auf die Waldhof-Buben ist in dieser Saison eben Verlass: Ecke Marcel Hofrath, Vollspann-Abnahme Marco Schuster: 1:1 (86.). Der Betonklotz aus den Neunzigern bebte.

Ein Standardtor also, zu denen gehört ja auch immer irgendwie ein wenig Glück. Im Waldhof-Fall hat man das aber erzwungen. Trares hatte unter der Woche nämlich den richtigen Riecher: "Wir wussten, dass wir kaum Räume bekommen würden, also haben wir ausgiebig Freistöße und Eckbälle trainiert." Der Trainerfuchs lächelte, als er das sagte.

Dass er mit dem Punktgewinn gut leben konnte, war ohnehin nicht zu übersehen. Immer wieder huschte ihm ein zufriedenes Grinsen übers Gesicht. Andererseits: Mit einem Sieg hätten seine "Buben" an die Drittliga-Spitze stürmen können. Darauf angesprochen, zuckte der gebürtige Bensheimer mit den Schultern: "Man muss davon weg kommen zu denken, dass wir schon ein Team sind, das Kaiserslautern einfach mal so locker 3 oder 4:0 weghaut." Und weiter: "Natürlich wären wir gerne schon so weit, sind es aber leider noch nicht."

Phasenweise wirkte die Trares-Elf auch ein wenig gehemmt, sorgte die Mega-Kulisse von 23 157 Zuschauern für schwere Beine? Darüber gab es geteilte Meinungen. Maurice Deville sprach hernach von einem "Gänsehaut-Feeling". Davon, dass er bereits nach wenigen Minuten alles um sich herum vergessen hatte und einfach "nur noch marschierte". Marco Schuster legte den Finger hingegen ein wenig in die Wunde. Der umjubelte Torschütze, der in eine Decke gehüllt durch die Mixed Zone stiefelte, sagte: "Die Beine waren schon schwer. Manche von uns haben eben noch nicht so oft vor so einer Kulisse gespielt."

Auf der anderen Seite war das aber genauso. Auch in Kaiserslautern sind die Zeiten vorbei, in denen der Betzenberg noch Spieltag für Spieltag aus allen Nähten platzte. Und die Situation bleibt angespannt. Finanziell schwer in Schieflage, sportlich mit dem Rücken zur Wand – so sieht’s aus rings um den einstigen Giganten aus der Pfalz. Die Regionalliga ist bedrohlich nah. Fakt ist aber auch: Treten die Erben von Fritz Walter und Co. in allen restlichen Partien ähnlich couragiert auf wie in Mannheim, werden sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben.

Und der Waldhof darf weiter träumen. Die Zweite Liga ist drin. Da kann Bernhard Trares, der in der neuen Saison als Trainer von Darmstadt 98 im Gespräch sein soll, noch so sehr auf die Euphoriebremse treten. Diese Mannschaft hat noch Luft nach oben, steigert sich permanent, ist wissbegierig ohne Ende. Oder um es mit den Worten von "Knipser" Schuster zu sagen: "Das war jetzt wieder mal ein Erlebnis, an dem wir wachsen werden." Die nächsten Gegner: Zuerst geht’s nach Würzburg, danach kommt Uerdingen.

Dann wird sicher auch der kleine Junge wieder am Spielertunnel aufkreuzen und glücklich nach Hause gehen. Denn wer die Waldhof-Buben um ihren Anführer Kevin Conrad kennt, der weiß: Das Selfie ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben.

Waldhof: Königsmann - Marx, Schultz, Conrad, Hofrath - Christiansen, Schuster - Deville (77. Bouziane), Ferati (61. Gouaida), Gianluca Korte - Sulejmani (86. Koffi)

Kaiserslautern: Grill - Schad, Kraus, Hainault, Hercher - Sickinger - Ciftci, Starke (56. Zuck) - Thiele (83. Röser), Pick (88. Skarlatidis), Kühlwetter

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Stuttgart)

Tore: 0:1 Zuck (73.), 1:1 Schuster (87.)

Zuschauer: 23.157

Update: Sonntag, 1. März 2020, 20.30 Uhr

Mannheim. (pami/dpa) Trotz einiger Festnahmen von Fans und dem Abbrennen von Pyromaterial auf den Tribünen haben sich die Beteiligiten nach dem emotional aufgeladenen Südwest-Derby dann doch auf das Sportliche konzentrieren können. Zwar verpasste es der SV Waldhof Mannheim beim 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern, im oberen Drittel der 3. Fußball-Liga ein weiteres Ausrufezeichen zu setzen, dennoch bekommen die Kurpfälzer mehr und mehr Lust, in den Kampf um den Aufstieg einzugreifen.

"Es ist schade, dass wir die Lücke zu unseren Verfolgern nicht noch etwas größer machen konnten", sagte Kevin Conrad nach dem Remis vor 23 157 Zuschauern im ausverkauften Carl-Benz-Stadion. Der Kapitän der Waldhöfer unterstrich mit seiner Aussage, dass die Mannheimer nach schon zwölf Spielen ohne Niederlage die Chance erkannt haben, den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga zu schaffen.

Hintergrund Bilanz des Polizeieinsatzes Insgesamt waren bei dem Spiel am Samstag rund 1000 Beamte im Einsatz, berichtet das Polizeipräsidium Mannheim am Sonntag. Dabei waren neben den eigenen Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim auch Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums "Einsatz" aus Göppingen, des Polizeipräsidiums Stuttgart, Beamte der rheinland-pfälzischen Polizei [+] Lesen Sie mehr Bilanz des Polizeieinsatzes Insgesamt waren bei dem Spiel am Samstag rund 1000 Beamte im Einsatz, berichtet das Polizeipräsidium Mannheim am Sonntag. Dabei waren neben den eigenen Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim auch Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums "Einsatz" aus Göppingen, des Polizeipräsidiums Stuttgart, Beamte der rheinland-pfälzischen Polizei sowie der Bundespolizei in den Einsatz eingebunden. Am Samstagmorgen versammelten sich mehrere hundert heimische Fans gegen 9 Uhr im Innenhof des Mannheimer Schlosses. Im Laufe des Fantreffs begannen Einzelne Pyrotechnik und Rauchtöpfe zu zünden sowie Feuerwerkskörper abzuschießen. Dabei wurden Feuerwerkskörper auch auf die Einsatzkräfte der Polizei abgefeuert, die sich vor dem Schlossinnenhof im Bereich der Bismarckstraße/L 2 postiert hatte. Dadurch wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Sie erlitt ein "Knalltrauma". Gegen 10.30 Uhr formierte sich schließlich der von der Fanbetreuung des SV Waldhof bei der Stadt Mannheim angemeldete Demonstrationszug gegen Gewalt, Rassismus und Vorurteile und bewegte sich zu Fuß vom Schloss über die Bismarckstraße, den Tattersall, den Kaiserring, die Schwetzinger Straße, die Roonstraße, den Friedrichsplatz und die Augustaanlage letztendlich über die Friedrich-Ebert-Anlage zum Carl-Benz-Stadion. In der Spitze nahmen 2000 Personen an der Demonstration teil. Währenddessen kam es wiederholt zum Abbrennen von Pyrotechnik und Zünden von Feuerwerkskörpern. Deshalb wurde der Aufzug noch in der Augustaanlage angehalten. Der Anmelder erklärte dessen Auflösung. Der Fanmarsch wurde dennoch bis zum Stadion begleitet. Dank der massiven Polizeipräsenz wurden alle Personen ohne Zwischenfälle in das Stadion begleitet. Die Gästefans, die mit S-Bahnen anreisten, kamen über andere Wege und mit von der RNV bereitgestellten Shuttle-Bussen ins Stadion. Kurz vor Anpfiff der ersten Halbzeit wurden im Gästefanblock bengalische Feuer, mehrere Rauchtöpfe und Feuerwerksraketen gezündet, die bis auf das Spielfeld flogen. Deshalb verzögerte sich der Anpfiff der Begegnung um wenige Minuten. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden im Gästefanblock, aber auch im Heimblock bengalische Feuer abgebrannt, weshalb es ebenfalls zu einer Verzögerung des Anpfiffs kam. Als nach Spielende ein Großteil der Fans das Stadion bereits verlassen hatte, feuerten verbliebene Gästefans von deren Tribüne aus auf Heimfans, die auf der Gegentribüne verblieben waren. Als die Gästefans schließlich ein Fluchttor vom Westblock zum Spielfeld gewaltsam öffneten und auf den Platz stürmen wollten, wurde dies von Einsatzkräften der Polizei unterbunden. Zur gleichen Zeit versuchten Heimfans von der gegenüberliegenden Seite ebenfalls den Platz zu stürmen. Auch dort wurden sie von Polizeibeamten konsequent in deren Block zurückgedrängt. Zur beweiserheblichen Dokumentation wurden Videoaufnahmen hinsichtlich des Einsatzes von Pyrotechnik und des Zündens von Feuerwerkskörpern gefertigt. Eine Auswertung steht noch aus. Erste Ermittlungen wegen Beleidigungen, Körperverletzungen, Landfriedensbruchs sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Sprengstoffgesetz sind eingeleitet. Nach dem derzeitigen Stand wurden neun Fußballfans vorläufig festgenommen. "Die intensive Vorbereitung aller beteiligten Institutionen und die enge Zusammenarbeit mit dem SV Waldhof Mannheim haben sich aus meiner Sicht absolut gelohnt. Unser taktisches Konzept einer strikten Fantrennung ging auf", bilanziert Polizeidirektor Dirk Herzbach, der Gesamteinsatzleiter des Polizeipräsidiums Mannheim.

[-] Weniger anzeigen

Immer stärker bröckelt die verbale Zurückhaltung beim Neuling, der bis vor wenigen Wochen noch gebetsmühlenartig wiederholte, dass der Klassenverbleib das einzige Ziel sei. Stattdessen werden die Spieler im Formulieren neuer Ziele mit jeder Woche mutiger.

Das Duell mit dem abstiegsgefährdeten FCK, der weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr wartet, verdeutlichte noch einmal die große Moral der Waldhöfer. Zum vierten Mal nacheinander gerieten sie mit 0:1 in Rückstand, verloren aber keines dieser Spiele. Diesmal sorgte Marco Schuster in der 87. Minute mit seinem Tor dafür, dass der SVW zumindest einen Punkt holte. Hendrick Zuck hatte Kaiserslautern in Führung geschossen (73.), ehe Mannheim in der Schlussphase vehement auf den Ausgleich drängte. "Der Glaube bei uns ist immer da, ein Spiel noch zu drehen", sagte Trainer Bernhard Trares.

Lange taten sich seine Schützlinge aber schwer, Chancen gegen die tief stehenden Gäste herauszuspielen. "In manchen Momenten hätten wir einfach präziser sein müssen. Insgesamt ist das Unentschieden aber schon gerecht." Schon vor zwei Wochen gegen Carl Zeiss Jena (1:1) war das so. Die Gegner reagieren auf die kombinationsstarken Mannheimer, indem sie defensiver auftreten. "Das ist ein Verdienst, wie wir bisher gespielt haben", sagte Schuster. Es liege an der Mannschaft, demnächst bessere Lösungen zu finden. Gästetrainer Boris Schommers haderte etwas mit dem späten Gegentreffer. "Heute war alles dabei, was ein Derby ausmacht. Die Mannschaft hätte sich die drei Punkte verdient gehabt."

Im Umfeld des Spiels gab es neun Festnahmen, nachdem Fans beider Clubs weit nach Spielschluss das Spielfeld betreten hatten. Vor beiden Halbzeiten brannten beide Seiten Pyromaterial ab, sodass auf den SVW und den FCK Geldstrafen zukommen werden. Etwa 1000 Polizeibeamte waren im Einsatz, schwerere Ausschreitungen blieben aus.