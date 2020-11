Mannheim. (rodi) Der SV Waldhof Mannheim hatte sich bereits auf die bittere Nachricht eingestellt. Am Donnerstagabend bestätigte der Deutsche Fußball-Bund die Absage des Drittliga-Duells beim SV Meppen.

Eigentlich hätte am Samstag bei den Emsländern um Punkte gekämpft werden sollen, doch das für die Meppener zuständige Gesundheitsamt schickte den kompletten Kader des SVM am Donnerstagmittag in eine vierzehntägige häusliche Quarantäne, nachdem zuvor sieben Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

"Eine Spielabsage ist immer blöd und eine unglückliche Situation für die, die es trifft. Wir hatten eine gute Trainingswoche", ärgert Trainer Patrick Glöckner die unfreiwillige Spielpause. Der Coach sah seine Mannschaft "im Flow", nachdem man mit einem 5:2 über den 1. FC Magdeburg eine Woche zuvor dem zweiten Saisonsieg sichern konnte. Das Gastspiel im Emsland kann nun wohl frühestens Anfang Dezember nachgeholt werden.

Bei zwei Waldhöfer Leistungsträgern wäre ein Einsatz für das Wochenende noch fraglich gewesen. "Jan Hendrik Marx tut die Pause sicher noch gut", hatte Glöckner auf seinen Rechtsverteidiger schon gegen Magdeburg wegen Problemen an der Patellasehne verzichten müssen.

Und Joseph Boyamba verdrehte sich im letzten Heimspiel das Knie, danach bildeten sich Wassereinlagerungen. "Es gibt noch keine endgültige Diagnose", kann Glöckner noch nicht abschätzen, ob und wie lange sein Stürmer ausfällt.