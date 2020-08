Von Daniel Hund

Eppingen. "Ah, die RNZ. Gut, dass ihr da seid", sagte der Mann mit der Maske und rieb sich genüsslich die Hände. "Die Sensation muss ja schließlich auch festgehalten werden." Der Maskenmann war einer der vielen ehrenamtlichen Ordner, die schon auf dem Parkplatz vor der Eppinger HWH-Arena einen Super-Job machten.

Nebenbei war träumen natürlich erlaubt. Die Sehnsucht nach dem Pokal-Coup, dem Sieg des Underdogs VfB Eppingen gegen den großen SV Waldhof, sie war riesig. Doch am Ende jubelten die anderen: Der Waldhof kam, sah und siegte, zitterte sich zu einem 1:0 (0:0)-Auswärtssieg beim tapferen Verbandsligisten.

Ein Ergebnis, das es schon erahnen lässt: Ganz so fern war die Sensation nicht. Ein paar blau-schwarze Glücksmomente waren dabei. Zum Beispiel in der 70. Minute: Da schlug die große Stunde von Alexander Rudenko, 31, einem Eppinger Urgestein, das auch schon in der Regionalliga am Ball war. Der Kapitän des VfB schnibbelte einen Freistoß aus rund 25 Metern ansatzlos über die SVW-Mauer an den linken Pfosten. "So was gehört in so einem Spiel dann eben auch mal dazu", zuckte Jochen Kientz, der Sportliche Leiter des Drittligisten mit den Schultern. "Man muss einfach sagen, dass der Gegner das insgesamt sehr gut gespielt hat."

Arianit Ferati noch besser. Der 1,69-Meter-Mann machte letztlich den Unterschied: Ecke Rafael Garcia, Kopfball-Abwehr Eppingen, Dropkick-Rakete Ferati: 1:0 (58.)! Der Kleinste war mal wieder der Größte, packte am Samstagnachmittag den Sonntagsschuss aus. "Na ja, als Sonntagsschuss würde ich den jetzt nicht unbedingt bezeichnen", grinste der Matchwinner im RNZ-Gespräch leicht verlegen, "also ich wusste sofort, dass der reingeht."

Es war das Highlight an einem ansonsten eher tristen Ausflug aufs Land. Die Kontrolle war da, souverän war’s aber nicht, was die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner auf den holprigen Eppinger Rasen brachte. Oft fehlte der letzte Pass, dieses blinde Verständnis untereinander. Schon fast besorgniserregend: Auf der Bank saßen nur fünf Spieler. Neben den ohnehin schon Verletzten fielen diesmal auch noch Defensiv-Kante Jesper Verlaat (Rückenprobleme) und Mittelfeld-Abräumer Marco Schuster (Adduktoren) aus.

Glöckner ist nicht zu beneiden. Darauf angesprochen lächelte das ehemalige Model, redete aber nichts schön: "Natürlich würde ich gerne mit einem größeren Kader planen, um so auch die Positionen einspielen zu können." Ein kleiner Hilferuf, der sich im Laufe des Gesprächs zu einem großen entwickelte. Ob er es sich denn vorstellen könne, mit diesem Kader in die Saison zu starten, wurde er gefragt. Seine Antwort: "Nein, das geht vielleicht mal für zwei, drei Spiele gut. Momentan ist unser Kader einfach noch zu klein." Und weiter: "Du musst auf jeder Position doppelt besetzt sein, um Druck auf die erste Elf ausüben zu können."

Das weiß natürlich auch Kientz, der weiter im Hintergrund am Kader bastelt. Er sagt: "Es ist jetzt wichtig, ruhig zu bleiben und nicht in Hektik zu verfallen." Oder anders: Warum jetzt viel Geld raushauen, wenn man in zwei Wochen vielleicht deutlich günstiger weg kommt? Kientz kennt den Markt, seine Besonderheiten, seine Tücken, seine Chancen.

Genug gebohrt, das nächste Wochenende naht – und mit ihm endlich der erste richtige Härtetest. Wie der SV Waldhof am Sonntagmittag bekannt gab, trifft er am kommenden Samstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf den Karlsruher SC. Gegen den Zweitligisten sind zwei Testspiele über 90 Minuten vorgesehen.

Schon nach dem Eppingen-Spiel betonte Glöckner, wie wichtig es sei, vor dem Saisonstart und den ganzen Partien im badischen Pokal auch nochmals gegen einen höherklassigen Gegner zu testen. Der Trainer: "In solchen Spielen können wir sehen, wie weit wir wirklich sind", sagte er.

Und der VfB Eppingen? Der wird sicher noch von vielen Pokal-Sensationen träumen dürfen. Dann aber hoffentlich schon wieder ohne Masken.

VfB Eppingen: Akin - Wild (77. Mustafa), Palinkasch, Reinbold (84. Nyassi), Rudenko, Kradija, Rauh, Hoyer (55. Ayvaz), Durmus, Wiczynski (68. Schweizer)

SV Waldhof: Königsmann - Costly, Seegert, Just, Hofrath, Saghiri, Ünlücifci (66. Dos Santos), Donkor (46. Garcia), Gouaida (79. Shala), Ferati, Martinovic (85. Kouadio)

Tor: 0:1 Ferati (61.)

Schiedsrichter: Roy Dingler (Birkenfeld)