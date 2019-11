Von Wolfgang Brück

Hannover. Eine starke Leistung des SV Sandhausen wurde gestern Abend nur unzureichend belohnt. Mit dem 1:1 in Hannover warten die Kurpfälzer auch nach dem siebten Spiel weiter auf den ersten Sieg. Doch die Vorstellung beim Bundesliga-Absteiger macht Hoffnung. Sandhausen war über weite Phasen die bessere Mannschaft und hätte nicht nur einen, sondern drei Punkte verdient gehabt. Der Ausgleich durch Aziz Bouhaddouz war überfällig (62.), nachdem die Gastgeber früh durch Hendrik Weydandt in Führung gegangen waren (7.).

Einmal mehr gab es Grund, mit dem Schiedsrichter zu hadern. Dem 0:1 ging eine Millimeter-Entscheidung voraus. Angeblich hatte vor Julian Korbs Flanke der Ball noch nicht in vollem Umfang die Torauslinie überschritten. Unbestritten war, dass sich zuvor Leart Paqarada vom Flankengeber hatte austanzen lassen. Ein weiterer schlimmer Fehler, diesmal von Aleksandr Zhirov, hätte beinahe zum 2:0 durch Marvin Duksch geführt (20.).

Ansonsten verbrachte Torwart Martin Fraisl einen ruhigen Abend. Erstaunlicherweise gab die frühe Führung den Hausherren keine Sicherheit, ermunterte vielmehr die Gäste. Philip Türpitz (8.) und Kevin Behrens (24. und 26.) hatten den Ausgleich auf Kopf und Fuß

Kurz darauf war der Ball im Netz, doch der Linienrichter hatte die Fahne oben. Nach einer gefühlten Ewigkeit entschied Sören Storks: Kein Tor. Der 32-jährige Zimmerermeister aus dem Münsterland sah nach Studium der Videobilder Türpitz knapp im Abseits. Der frühere Magdeburger hatte den Ball ins Zentrum gespielt, Behrens eingeschossen (28.).

Koschinat tobte. Seine Profis rannten unverdrossen an. Michael Esser, der den sechsmaligen Nationalspieler Ron-Robert Zieler gut vertrat, hatte weiterhin zu tun. Julius Biada (40.) und Rurik Gislason (44.) konnten weitere Chancen nicht nutzen. Beim Weg in die Halbzeit intervenierte Koschinat beim Unparteiischen, sah dafür gelb. Unbeeindruckt von Koschinats Klagen fällte der Westfale auch die nächste Entscheidung gegen Sandhausen. Der Oberarm des Hannoveraner Kapitäns Edgar Prib kam im Strafraum mit dem Ball in Berührung, es war sogar eine Bewegung zum Ball erkennbar - kein Elfmeter nach Videobeweis.

Dafür war Storks beim Ausgleich im Bilde. Als nach einem Foul an Denis Linsmayer an der Strafraumgrenze alle auf einen Pfiff warteten, wandte der Schiedsrichter - korrekterweise - die Vorteils-Regelung an. Bouhadouz konnte nahezu unbedrängt einschieben (62.).

Hannover konnte auch sein sechtes Heimspiel in dieser Saison nicht gewinnen. Der Bundesliga-Absteiger hinkt weit hinter den Erwartungen her. Für Mirko Slomka könnte es eng werden. Der Trainer muss damit rechnen, dass ihn das gleiche Schicksal ereilt, wie bei seiner vorletzten Station beim Karlsruher SC.

Dagegen machte sein Kollege gestern Abend alles richtig. Denis Linsmayer, der wieder in die Mannschaft gerückt war, bewies, dass er in dieser Form unverzichtbar ist. Der auffällige Philip Türpitz war an einigen Torszenen beteiligt, auch die Entscheidung, Aziz Bouhaddouz als Joker zu bringen, war gut.

Sandhausen verbesserte sich erst mal auf Platz neun und vergrößerte seinen Vorsprung auf Bochum, Dresden und Wehen - sie haben an diesem Wochenende schwere Spiele - auf de Abstiegsrängen auf fünf Punkte. Nächsten Samstag kommt Fürth. Mit der Leistung von Hannover und einem Sieg kann man einen großen Schritt Richtung Mittelfeld machen.

Hannover: Esser - Korb, Franke, Elez, Albornoz - Aogo (58. Bakalorz) - Stendera (70. Haraguchi), Prib - Weydandt, Ducksch, Teuchert (66. Hansson).

Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada - Frey, Linsmayer - Gislason (90.+2 Engels), Biada (79. Scheu), Türpitz (60. Bouhaddouz) - Behrens.

Schiedsrichter: Storks (Velen); Tore: 1:0 Weydandt (57.), 1:1 Bouhaddouz (62.); Zuschauer: 24.100.

Update: 1.11.2019, 22.10 Uhr