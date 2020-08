Sandhausen. (dpa) Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat einen weiteren Spieler - zumindest vorübergehend - abgegeben. Mittelfeld-Talent Nikolas Nartey wechselt für die kommende Saison auf Leihbasis zum Zweitliga-Club SV Sandhausen, wie die Schwaben am Freitag mitteilten. In der vergangenen Spielzeit hatten sie den 20 Jahre jungen Dänen bereits an den Drittligisten FC Hansa Rostock verliehen.

Daniel Keita-Ruel. Foto: dpa

Für Sandhausen ist Nartey derweil schon der zweite Neuzugang an einem Tag. Zuvor hatten die Badener den 30 Jahre alten Stürmer Daniel Keita-Ruel verpflichtet, dessen Vertrag beim Ligarivalen SpVgg Greuther Fürth in diesem Sommer ausgelaufen war. Das gaben die Badener am Freitag bekannt. Der Vertrag des 30-Jährigen beim Ligarivalen SpVgg Greuther Fürth war zum Ende der vergangenen Saison ausgelaufen.

Keita-Ruel habe "nachgewiesen, dass er eine gute Quote in dieser Liga hat und auf der anderen Seite ein absolutes ‚Biest‘ ist, wenn es darum geht, vorne anzulaufen, also eine sehr gute Mischung", sagte Sandhausen-Trainer Uwe Koschinat über den Offensivmann. Dieser ist nach den Verteidigern Nils Röseler (VVV Venlo) und Diego Contento (Fortuna Düsseldorf) der dritte Neuzugang des SVS.

Update: Freitag, 31. Juli 2020, 12.53 Uhr

Sandhausen. (dpa/lsw) Der SV Sandhausen will für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga noch drei bis fünf Spieler verpflichten. Einer der Kandidaten ist Nikolas Nartey vom VfB Stuttgart, der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca bestätigte am Donnerstag das Interesse am Mittelfeldspieler. Solange die Kaderplanungen nicht abgeschlossen sind, hält der SVS sich mit einer Zielsetzung für die neue Spielzeit zurück.

"Wir wollen uns im Vergleich zum Vorjahr verbessern und ich finde, wir sind auf einem hervorragenden Weg. Aber es ergibt keinen Sinn, jetzt schon über konkrete Ziele zu sprechen", sagte Trainer Uwe Koschinat. Der Coach und Kabaca gehen davon aus, dass die Leistungsträger Kevin Behrens und Julius Biada mit dem SVS in die neue Saison starten werden. "Bei mir hat bisher noch niemand angerufen und sich nach ihnen erkundigt", sagte Kabaca.

Das erste Testspiel findet am Samstag, 8. August, beim VfB Stuttgart statt. Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Duell unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Update: Donnerstag, 30. Juli 2020, 14.37 Uhr

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca und Cheftrainer Uwe Koschinat lagen offenkundig nicht ganz verkehrt, als sie für Tim Knipping keine Perspektive mehr beim SV Sandhausen sahen. Nach nur einer Saison mit gerade mal 15 Einsätzen für den Zweitliga-Konkurrenten Jahn Regensburg wechselt der 27-jährige Innenverteidiger jetzt zu Absteiger Dynamo Dresden. Der gebürtige Kasselaner, dessen Karriere im Mai 2018 durch einen Schienbeinbruch mit drohender Amputation einen Knick erlitt, soll bei der Rückkehr der Sachsen in die Zweite Liga helfen.

Schade finden Anhänger des SV Sandhausen, dass sich André Becker für Jahn Regensburg entschieden hat. Dabei begann die Karriere des 24-jährigen Deutsch-Brasilianers am Hardtwald. Von der Nachwuchs-Abteilung des SVS wechselte er über die Zwischenstationen VfR Mannheim und SV Waldhof zum FC-Astoria Walldorf. Beim Regionalligisten erzielte er in 22 Spielen 20 Tore.

Mit dem 28-jährigen Innenverteidiger Nils Röseler vom holländischen Erstligisten VVV-Venlo und dem 30 Jahre alten Linksverteidiger Diego Contento von Fortuna Düsseldorf stehen bislang erst zwei Neuzugänge fest.

Mit einem der fünf Spieler – Rurik Gislason, Markus Karl, Roman Hauk, Jesper Verlaat und Leart Paqarada – die den Verein verlassen haben, könnte es in der neuen Saison ein Wiedersehen geben. Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf soll am 25 Jahre alten kosovarischen Nationalspieler Paqarada interessiert sein.

Noch ungeklärt ist, wie es mit Alexander Rossipal und Florian Hansch weitergeht, die an Preußen Münster und dem Halleschen FC ausgeliehen waren. "Sie gehören wieder unserem Kader an", sagte Koschinat gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung, "wir werden mit ihnen reden."

Der 24-jährige Linksverteidiger Rossipal stieg mit dem Drittligisten Preußen Münster, für den er 22 Saisonspiele bestritt, in die Regionalliga ab. Knapp gerettet hat sich dagegen die Mannschaft von Offensivspieler Hansch. Nach Medienberichten würde Halle den 24-Jährigen, der in 24 Spielen ein Tor machte, gerne behalten.

Update: Mittwoch, 15. Juli 2020, 15.59 Uhr

Von Claus Weber

Sandhausen. Der SV Sandhausen setzt auf Kontinuität. Nachdem bereits am Donnerstag das auslaufende Arbeitspapier mit Innenverteidiger Tim Kister verlängert wurde, gab der Zweitligist am Freitag zwei weitere Vertragsverlängerungen bekannt. So werden auch Rechtsverteidiger Philipp Klingmann (32) und der defensive Mittelfeldspieler Erik Zenga (27) am Hardtwald bleiben.

Zenga gehörte bis zum elften Spieltag zur ersten Elf, ehe er sich in der Partie gegen Wehen Wiesbaden das Kreuzband riss. Erst am vorletzten Spieltag gab er sein Comeback. "Er war vor seiner schweren Verletzung ein Schlüsselspieler in unserem Team", sagt der Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca, "und er hat sich sensationell zurückgekämpft." Und Trainer Uwe Koschinat meint: "Er ist durch seine Qualitäten im Passspiel, in den Zweikämpfen und mit der Fähigkeit, Räume zu erkennen und zu nutzen, sehr wertvoll für unser Spiel."

Zenga kam in der Saison 2015/16 an den Hardtwald, war allerdings zwischenzeitlich an Drittligist Halle ausgeliehen. Seit der gleichen Zeit trägt Philipp Klingmann das Sandhäuser Trikot. Der Mönchzeller bestritt 106 Pflichtspiele für den SVS, erzielte dabei sechs Treffer. Allerdings verlor er im Winter letzten Jahres seinen Stammplatz an Dennis Diekmeier, ist seither nur noch Back-up-Spieler."Er nimmt diese Rolle super an. Und wenn er gefragt ist, wissen wir, dass er sofort zu Verfügung steht", erklärt Mikayil Kabaca.

Update: Freitag, 3. Juli 2020, 15.58 Uhr

Sandhausen. (dpa/lsw) Fußball-Zweitligist SV Sandhausen setzt weiter auf Tim Kister. Der zum 30. Juni ausgelaufene Vertrag mit dem 33 Jahre alte Innenverteidiger sei verlängert worden, teilte der Verein am Donnerstag mit. Zur genauen Laufzeit des Vertrags machte der SVS keine Angaben.

Tim Kister. Archivfoto: vaf

"Es war mein Wunsch, mit Tim zu verlängern", sagte Trainer Uwe Koschinat. "Er steht wie kein anderer für den klassischen Innenverteidigertypen in der Zweiten Liga und ist für uns in der Defensive wie Offensive wichtig." Kister war im Sommer 2013 vom VfR Aalen nach Sandhausen gekommen. Für die beiden Clubs bestritt er bisher insgesamt 168 Spiele in der Zweiten Liga.

Update: Donnerstag, 2. Juli 2020, 13.15 Uhr

Von Claus Weber

Sandhausen. Am Mittwochvormittag erklärte Sportchef Mikayil Kabaca grinsend, es sei stündlich mit Neuzugängen zu rechnen. Dass es dann so schnell ging, überraschte selbst den SV Sandhausen. Gegen 17 Uhr vermeldete der Fußball-Zweitligist einen Hammer-Transfer: Diego Contento wechselt ablösefrei von Fortuna Düsseldorf an den Hardtwald. Beim Bundesliga-Absteiger geriet der Name des 30-jährigen Linksverteidigers in den letzten beiden Jahren fast in Vergessenheit. Nach einem Kreuzbandriss im September 2018 kam Contento nicht mehr zum Einsatz. Für die Fortuna bestritt er lediglich einen Joker-Auftritt im Pokal.

Mit Diego Contento kommt ein mehrfacher deutscher Meister an den Hardtwald. Foto: dpa

Davor spielte der gebürtige Münchner, der auch einen italienischen Pass besitzt, vier Jahre bei Girondins Bordeaux in der französischen Liga 1. Seine beste Zeit hatte er allerdings zwischen 2010 und 2014, als er für seinen Heimatklub FC Bayern 49 Bundesligaspiele und elf Champions League-Partien bestritt.

Im Finale der Königsklasse 2012, das die Bayern im Elfmeterschießen gegen Chelsea verloren, stand er die komplette Spielzeit auf dem Platz. Den Titel gewann er ein Jahr später, kam allerdings im Finale nicht zum Einsatz. Dennoch: Drei deutsche Meistertitel und drei DFB-Pokalsiege sind eine stolze Bilanz.

Kein Wunder, dass Mikayil Kabaca stolz ist. "Er passt von seiner Spielweise her super zu unserem Spielsystem", freut sich der Sandhäuser Sportchef, "und er wird uns mit seiner Erfahrung und seiner Präsenz auf dem Platz weiterhelfen."

Die Verpflichtung des 30-Jährigen ist nicht ohne Risiko. Fast zwei Jahre hat er kein Spiel bestritten, fand nach dem Kreuzbandriss nicht mehr in die Spur. Allerdings hat Sandhausen mit namhaften Spielern zuletzt gute Erfahrungen gemacht. Dennis Diekmeier war ein Segen für den SVS, hat den Verein im letzten Jahr maßgeblich vor dem Abstieg gerettet.

"Diego ist ein Spieler, von dem ich mir Ähnliches erhoffe wie bei Dennis Diekmeier", sagt Trainer Uwe Koschinat. "Er hat ganz klar formuliert, dass er nach einer längeren Phase ohne konstante Einsatzzeiten nochmal eine Chance sucht, auf höchstem Niveau anzugreifen." Dass der Verein – entgegen sonstiger Gepflogenheiten – keine Vertragslaufzeit bekannt gab, könnte dafür sprechen, dass es sich um einem erfolgsabhängigen Kontrakt handelt.

Contento soll Leart Paqarada ersetzen. Der 25-jährige Nationalspieler des Kosovo bestritt in sechs Jahren 151 Partien für Sandhausen. Die Trennung sei in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt, stellte Kabaca klar. "Wir haben ihm kein verbessertes Angebot vorgelegt und er wollte eine Veränderung." Neben "Paqa" verlassen Rurik Gislason, Jesper Verlaat, Markus Karl und Roman Hauk den SVS. Contento ist der zweite Neuzugang, zuvor hatten die Kurpfälzer bereits Nils Röseler (28) vom niederländischen Erstligisten VVV-Venlo unter Vertrag genommen.

Die Verpflichtung der beiden Routiniers spricht für das neue Selbstbewusstsein. "Nachdem wir letzte Saison fast abgestiegen sind, haben wir diesmal eine sorgenfreie Runde erlebt, mit Tiefen, aber auch ganz tollen Phasen", sagte Koschinat, "und wir haben den Verein auf ein neues Level gebracht." Der jüngste 5:1-Sieg gegen Hamburg, der Vorrunden-Erfolg gegen Stuttgart und zwei Unentschieden gegen Meister Bielefeld – Sandhausen hat für viele positive Schlagzeilen gesorgt. Mit den Ergebnissen sind die Ansprüche gestiegen. "Ich habe keine Lust mehr darauf, dass der SVS immer nur als klassischer Abstiegsanwärter zu sehen ist", sagte Volker Piegsa. Nachdem die beste Abschlussplatzierung aus der Saison 2016/17 wiederholt wurde, peile man künftig einen einstelligen Tabellenplatz an, erklärte der Geschäftsführer.

Zwei Angreifer stehen auf Koschinats Wunschzettel. "Wir möchten mit vier Stürmern in die Saison gehen", sagte der Trainer. Auch im zentralen Mittelfeld sieht er Handlungsbedarf. Der Trainer: "Von diesem Mannschaftsteil ging zu wenig Torgefahr aus." Trainingsstart ist am 27. Juli. Geplant sind drei Kurztrainingslager und Testspiele gegen Teams aus der Ersten bis Dritten Liga, weil deren Spieler auf Covid 19 getestet würden. Überhaupt: Wegen Corona sei die Saison eine große Herausforderung gewesen, die man durch Zusammenhalt, Disziplin, durch Verzicht auf Gehalt und Kurzarbeit gemeinsam gemeistert habe. Die Signale der Sponsoren seien positiv, der Etat soll gesteigert werden. Der Weg für weitere Husarenstücke wie das jüngste 5:1 gegen den HSV scheint geebnet.

Update: Mittwoch, 1. Juli 2020, 20 Uhr

Angriff auf obere Tabellenhälfte mit neuen Kräften

Sandhausen. (dpa/lsw) Fußball-Zweitligist SV Sandhausen peilt in der kommenden Saison einen einstelligen Tabellenplatz an. Man wolle nicht länger als der klassische Abstiegsaspirant angesehen werden, sagte Geschäftsführer Volker Piegsa am Mittwoch. Die abgelaufene Spielzeit beendete der SVS auf Rang zehn. Er wiederholte damit sein bis dahin bestes Ergebnis aus der Saison 2016/2017.

Für die neue Runde wollen die Badener jede Position doppelt besetzen und sich mit zwei Stürmern, zentralen Mittelfeldspieler sowie einem linken Verteidiger verstärken. Dort soll die Lücke, die Leart Paqarada hinterlässt, mit einer "1-A-Verstärkung" gefüllt werden. Die Trennung vom 25 Jahre alten Kosovaren sei in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt, erklärte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca: "Wir haben ihm kein verbessertes Angebot vorgelegt und er suchte eine Veränderung."

Daneben trennte sich der SVS auch vom isländischen Nationalspieler Rurik Gislason sowie den Defensivspielern Jesper Verlaat, Roman Hauk (wechselt zu Astoria Walldorf) und Markus Karl. Als einziger Neuzugang steht bislang der 28 Jahre alte Innenverteidiger Nils Röseler vom niederländischen Erstligisten VVV Venlo fest. Am 27. Juli will der Club das Training wieder aufnehmen.

Update: Mittwoch, 1. Juli 2020, 14.37 Uhr

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Dem historischen Sieg folgte "business as usual". Einen Tag nach dem 5:1-Triumph im Volksparkstadion, mit dem der SV Sandhausen dem Hamburger SV die Rückkehr in die Bundesliga vermasselte, bestätigte der Zweitligist den Weggang eines seiner dienstältesten Profis. Nach sechs Jahren verlässt Leart Paqarada den Hardtwald. Über seinen neuen Verein ist noch nichts bekannt.

Mit dem linken Verteidiger Leart Paqarada verlässt einer der "Alten Hasen" den SV Sandhausen. Foto: vaf

"Wir sind überein gekommen, dass es vorteilhaft ist, nach der langen Zeit neue Impulse zu setzen", erklärte Uwe Koschinat. Der Trainer verabschiedete den 25-jährigen Linksverteidiger mit einem Lob: "Leart hat eine starke Saison gespielt."

Insgesamt war der gebürtige Bremer in 151 Spielen für den SV Sandhausen am Ball. Mit seinen gefährlichen Freistößen erzielte er fünf Tore. "Wir bedanken uns bei Leart und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", äußerte sich der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca betont sachlich.

Es darf vermutet werden, dass auch unterschiedliche finanzielle Vorstellungen zur Trennung beigetragen haben. Der kosovarische Nationalspieler hatte Stärken, aber auch Schwächen. Gefürchtet waren die Flankenläufe und Standards des technisch starken Linksfußes. Doch nicht immer ging Paqarada an seine Grenzen, schöpfte längst nicht seine großen Möglichkeiten aus.

Dass Präsident Jürgen Machmeier den Profi Anfang Februar nach dem 0:2 in Nürnberg an die Kandarre genommen hat, dürfte auch nicht zu mehr Zuneigung geführt haben. "Es ist eine alte Regel, dass man nicht den schlechtesten Spieler den Elfmeter schießen lässt", hatte der Boss damals nach einem vergebenen Strafstoß gerügt.

Auch Stürmer Rurik Gislason wird in der kommenden Saison nicht mehr für den SVS spielen. Foto: vaf

Paqarada ist der fünfte Spieler, der den SV Sandhausen verlässt. Bereits seit Winter steht fest, dass es für Rurik Gislason keine Zukunft mehr am Hardtwald gibt. Vom isländischen Nationalspieler, der zwar eine Million Follower in den sozialen Medien um sich scharte, aber mit Toren geizte, trat zuletzt nur noch auf Instagram mit Posting von Golfplätzen in Erscheinung.

Mit ihm verabschiedet sich Markus Karl. Der Abwehrspieler, mit 34 der älteste Profi am Hardtwald, kam nach seinem Kreuzbandriss im April vergangenen Jahres nicht mehr auf die Beine. Er war in vier Spielzeiten 77-mal für Sandhausen am Ball, sorgte jedoch zuletzt für negative Schlagzeilen. Beim Drittliga-Derby zwischen Kaiserslautern und Waldhof trug er ein Shirt mit der Aufschrift: "Waldhof verrecke!".

Mit Karl geht ein weiterer Innenverteidiger. Jesper Verlaat zieht die Konsequenzen aus seinem Status als Reservist. Nur drei Spiele durfte der sympathische 24-jährige Niederländer in dieser Saison mitmachen, letzte Runde waren es noch 29. "Wir verstehen, dass Jessy regelmäßig spielen will, verlieren ihn aber ungern, weil er eine positive Ausstrahlung hat", kommentierte Kabaca. Außerdem wird der 21-jährige Roman Hauk den SVS verlassen und sich dem Regionalligisten FC-Astoria Walldorf anschließen.

Weitere Entscheidungen werden in den nächsten Tagen erwartet. "Wir sind in Gesprächen mit Philipp Klingmann, Erik Zenga und Tim Kister, deren Arbeitspapiere ebenfalls auslaufen", teilte Kabaca mit. Gleichzeitig gilt es, Ersatz für Paqarada zu finden. "Bei einem Linksverteidiger ist das gar nicht so einfach", fürchtet Koschinat.

Zudem soll es – nach Nils Röseler aus Venlo – weitere Neuzugänge geben. "Wir wollen Schwachstellen ausmerzen und die Mannschaft stärker machen", versprach Machmeier. Das Ziel ist anspruchsvoll: Ein einstelliger Tabellenplatz, statt immer nur gegen den Abstieg zu kämpfen.

Nicht zuletzt der grandiose Auftritt am Sonntag in Hamburg hat Mut gemacht.