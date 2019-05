Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Das Aufgebot des SV Sandhausen für die achte Zweitliga-Saison nimmt Gestalt an. Am Mittwoch präsentierte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca (42) nach Rückkehrer Aziz Bouhaddouz (32) mit Robin Scheu (24) vom Drittliga-Absteiger Fortuna Köln den zweiten Neuzugang. Der gebürtige Offenbacher wechselte vor zwei Jahren aus der Regionalliga in die Domstadt. Dort zeichnete er sich durch Lauf- und Zweikampfstärke, aber auch Torgefährlichkeit aus. Sein Trainer damals: Uwe Koschinat, der jetzt Chef in Sandhausen ist. Der rechte Flügelstürmer kommt mit der Empfehlung von sechs Saisontoren in 30 Spielen.

Verlängert wurden die Verträge mit Markus Karl, Tim Kister und Rick Wulle um jeweils ein Jahr. Die Routiniers Karl (33) und Kister (32) empfahlen sich in der starken zweiten Saisonhälfte. Kister will nach seinem Fußbruch spätestens im Juli wieder auf dem Platz sein, Karl, der einen Kreuzbandriss erlitt, wird im nächsten Jahr zurück erwartet. In sein fünftes Jahr beim Zweitligisten geht Rick Wulle (24). "Ich habe meine Familie hier, ich fühle mich wohl in Sandhausen", sagte der sympathische Schlussmann der RNZ. Mit welchen Rivalen es Wulle, der erst auf drei Zweitliga-Spiele zurückblicken kann, zu tun haben wird, ist noch offen. Stammkeeper Marcel Schuhen (26) verlässt den Verein, Niklas Lomb (25), von Bayer nur ausgeliehen, kehrt zurück nach Leverkusen.

Noch keine Entscheidung ist darüber gefallen, ob die besten Torschützen, Andrew Wooten (29) und Fabian Schleusener (27), bleiben. Gut stehen die Chancen nach Informationen der RNZ, dass Dennis Diekmeier (29) seinen bis 2020 laufenden Vertrag erfüllen wird.

Keine neuen Verträge erhalten Ken Gipson (23), Marcel Jansen (25), Korbinian Vollmann (25), Karim Guédé (34), Tim Knipping (26) und Nejmeddin Daghfous (32). Kapitän Stefan Kulovits (36) soll möglicherweise eine andere Funktion im Verein übernehmen. Der Kader, der die ausgeliehenen Mirco Born und Florian Hansch eingerechnet 31 Profis umfasst, soll auf 26 verringert werden.