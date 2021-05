Nach drei Auswärtsniederlagen in Folge wollen die Sandhäuser Spieler am Sonntag nach der Heimpartie gegen Regensburg endlich wieder jubeln. Doch Dennis Diekmeier (l.) fehlt verletzt und Daniel Keita Ruel und Janik Bachmann (r.) waren zuletzt angeschlagen. Foto: vaf

Von Claus Weber

Sandhausen/Bad Dürkheim. Den Vatertag verbrachten die Spieler des SV Sandhausen in ihrer Team-Quarantäne in Bad Dürkheim auf dem Trainingsplatz und vor dem Fernseh-Apparat. Dabei interessierte sich der Fußball-Zweitligist weniger für das DFB-Pokalfinale am Abend als vielmehr für das Nachholspiel, das Jahn Regenburg am Nachmittag mit 2:3 knapp in Kiel verlor.

Denn die Mittelbayern sind am Sonntag (alle Spiele 15.30 Uhr/Sky) wieder mal der Sandhäuser Schicksalsgegner. Die Kurpfälzer brauchen unbedingt einen Sieg, sonst droht vor dem letzten Spieltag der Sturz auf den Relegations- oder gar auf den Abstiegsplatz. Von Eintracht Braunschweig trennt den SVS nur das um fünf Treffer bessere Torverhältnis, vom VfL Osnabrück ein einziger Punkt. Braunschweig empfängt den schon feststehenden Absteiger Würzburg, Osnabrück den Hamburger SV, der um seine letzte Aufstiegs-Chance spielt.

Auch für die Regensburger geht es am vorletzten Spieltag um viel. Mit einem Sieg am Hardtwald wären sie aller Abstiegssorgen ledig, vermutlich würde sogar schon ein Unentschieden genügen. "Wir haben uns die 90 Minuten der Regensburger genau angeschaut und auch das Training ganz auf sie ausgerichtet", sagt Stefan Kulovits, der gemeinsam mit Gerhard Kleppinger das Sandhäuser Team betreut. Der Jahn betreibe ein ganz aggressives Pressing und Gegenpressing bei Ballverlusten, hat "Kulo" festgestellt. Sprich: Die Bayern machen Druck.

Ausgerechnet in dem vielleicht vorentscheidenden Spiel plagen die Sandhäuser Personalsorgen. Neben Kapitän Dennis Diekmeier, dem am Dienstag erfolgreich das Band am Knöchel geflickt wurde, drohen weitere Ausfälle, gleich vier Stammspieler sind angeschlagen.

An Aleksandr Zhirov, Torjäger Daniel Keita-Ruel, Janik Bachmann und Tim Kister ist der Spielemarathon nach der Corona-Quarantäne Mitte April nicht spurlos vorübergegangen. Sie mussten in dieser Woche mehrere Tage aussetzen. "Alle sind inzwischen wieder im Mannschaftstraining", versichert Kulovits, "wir müssen schauen, ob es für Sonntag reicht. Nur wer ganz fit ist, wird spielen, 90 Prozent genügen nicht." Der Trainer fordert: "Wir müssen in den letzten beiden Spielen das Herz auf dem Platz lassen."

Vor allem aber muss Sandhausen besser verteidigen als beim jüngsten 1:2 in Heidenheim. "Eigentlich lassen wir wenig zu", sagt Kulovits, "wenn doch mal, gelingen den Gegnern Treffer der Marke Tor des Monats." Das sei in Braunschweig, Fürth und nun auch in Heidenheim so gewesen. Kulovits’ Folgerung: "Wir dürfen überhaupt nichts mehr zulassen."

Am Hardtwald hat das zuletzt mit drei Heimsiegen in Folge ganz gut geklappt. Mit einem weiteren Erfolg würde sogar ein neuer Vereinsrekord gelingen. Allerdings liegt der letzte Sandhäuser Sieg gegen Regensburg dreieinhalb Jahre zurück. Davon will Kulovits nichts hören. "Von Statistiken halte ich zum jetzigen Zeitpunkt der Saison nichts", erklärt der Coach und verweist stattdessen lieber auf die immer noch gute Ausgangsposition seiner Mannschaft. "Vor ein paar Wochen waren wir noch Vorletzter", sagt er, "jetzt stehen wir über dem Strich und haben es in zwei Endspielen selbst in der Hand. Mit sechs Punkten sind wir durch."

Die von der DFL auferlegte Team-Quarantäne könnte dabei mithelfen, glaubt der Trainer. Denn nun gebe es keine Ablenkung und alle Konzentration gelte dem Gegner. Und ein bisschen Mut macht die Statistik dann doch: Aus ihrer letzten Isolation, so Kulovits, starteten die Sandhäuser mit zwei Siegen ...

So könnte Sandhausen beginnen: Kapino – Nauber, Kister, Zhirov – Klingmann, Taffertshofer, Zenga, Nartey – Biada – Behrens, Keita-Ruel.