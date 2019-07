Denis Linsmayer (l.) wurde erst in Sandhausen stark. Auch anderen bekam die Kurpfälzer Luft besser als die Höhenluft am Betzenberg. Foto:vaf

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Ohne den 1. FC Kaiserslautern, der am Donnerstag (18 Uhr im pfälzischen Weingarten) Testspiel-Gegner des SV Sandhausen ist, würde es den Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim vielleicht nicht geben. In den fünfziger Jahren waren die Pfälzer zweimal deutscher Meister. Besonders Fritz Walter, der mit Deutschland 1954 Weltmeister wurde, nährte die Fußball-Begeisterung von Dietmar Hopp. Die Strahlkraft erfasste nicht nur den Teenager aus Hoffenheim. Bäckermeister Horst Schneider empfing in Gaiberg mehrmals den "Alten Fritz". Käsekuchen soll er am liebsten gegessen haben.

Es wäre böse, zu behaupten, dass mittlerweile alles Käse ist, was rund um den Betzenberg passiert. Tatsache ist, dass es seit sieben Jahren abwärts geht. Die vergangene Saison war der vorläufige Tiefpunkt. Als Neunter scheiterte der Drittligist krachend am Saisonziel Wiederaufstieg. Fast 20 Millionen Euro Schulden gefährdeten die Lizenz. Ohne den luxemburgischen Investor Flavia Becca, der gegen knallharte Bedingungen 25 Millionen in Aussicht stellte, wären die Lichter ausgegangen.

Für Jürgen Machmeier ist es unverständlich, weshalb der 1. FC Kaiserslautern so wenig aus seinen Möglichkeiten macht. Als die Pfälzer, damals noch in der Zweiten Liga, darüber klagten, dass der Etat knapp bemessen sei, stellte der Präsident des SV Sandhausen fest: "Hätten wir 39 Millionen, wären wir in zwei Jahren in der Europa League."

Es ist ohnehin kaum zu fassen, dass das kleine Sandhausen dem viermaligen deutschen Meister den Rang abgelaufen hat und dass der FCK morgen in Weingarten Sparringspartner des Dorfvereins ist. Auch an diesen Beispielen zeigt sich, wie viel in der Pfalz falsch und was in der Kurpfalz alles richtig gemacht wurde. Seit dem Zweitliga-Aufstieg vor sieben Jahren beschäftigte der SV Sandhausen fünf Trainer: Gerd Dais, Hans-Jürgen Boysen, Alois Schwartz, Kenan Kocak und seit letzten Oktober Uwe Koschinat. Doppelt so viele Fußballlehrer versuchten ihr Glück auf dem Betzenberg.

Bezeichnend: Beim großen FCK übersah man die Fähigkeiten von Alois Schwartz. Nach seinem Wechsel bescherte der grundsolide Fußballlehrer Sandhausen drei sorgenfreie Jahre. Gerade ist er mit dem Karlsruher SC in die Zweite Liga aufgestiegen. Zudem brachte der 52-jährige Käfertaler Andrew Wooten und Denis Linsmayer mit aus Lautern. Zwei, die dort nur eine Statistenrolle spielten, am Hardtwald aber Leistungsträger wurden.

Von Marco Knaller über Julian Derstroff und Steven Zellner bis hin zu Markus Karl tauschten mehrere Spieler das rote mit dem schwarz-weißen Trikot. Auch von den bislang acht Neuen vor dem achten Zweitliga-Jahr haben zwei eine Lauterer Vergangenheit: Marlon Frey und Julius Biada. Man darf gespannt sein, ob ihnen die Landluft besser bekommen als die Höhenluft in der Westpfalz. Frey brachte es in der Saison 16/17 gerade mal auf elf Zweitliga-Spiele für den FCK. Es heißt, dass der mittlerweile 23-jährige Außenbahnspieler die Nase etwas hoch getragen hat, nachdem ihm in Leverkusen eine große Zukunft prophezeit worden war und er auch schon in der Bundesliga und in der Europa League spielen durfte.

Über Biada urteilte die Vereins-Postille "Der Betze brennt" streng. Der offensive Mittelfeldspieler sei disziplinlos. Die Trainer Sascha Hildmann, Michael Frontzeck und Torsten Lieberknecht seien ob der Leistungsbereitschaft des 26-jährigen gebürtigen Kölners verzweifelt. Uwe Koschinat sieht das anders. Als er den Offensivmann in der Saison 15/16 beim Drittligisten Fortuna Köln trainierte, war er überragend. Danach wollte ihn die halbe Zweite Liga. Koschinat sagt: "Julius macht wahnsinnige Sachen. Er ist ein meinungsstarker Spieler, ich mag solche Profis." Für Lautern, das aus dem Trainingslager in Herxheim anreist, ist es morgen das vierte Vorbereitungsspiel. Am Wochenende gab es ein 6:2 über Regionalliga-Aufsteiger Bahlinger SC, davor ein 5:0 über den SV Rodenbach und eine 1:4-Niederlage gegen den FSV Frankfurt.

Sandhausen hat gegen Frankfurt 5:4 und gegen den FC-Astoria Walldorf 2:1 gewonnen. Dem Test in Weingarten folgt am Samstag ein Doppelspieltag am Königsstuhl. Um 15 Uhr ist Gastgeber Bahlingen der Gegner, um 17 Uhr der französische Zweitligist AS Nancy.