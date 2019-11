Sandhausen. (dpa-lsw) Der kurze Abstecher in seine badische Vergangenheit lässt Philipp Förster kalt. Erstmals seit seinem überraschenden Last-Minute-Wechsel vom SV Sandhausen zum VfB Stuttgart kehrt der offensive Mittelfeldspieler am Sonntag ins Stadion am Hardtwald zurück. Für ihn persönlich wird es ein Wiedersehen mit dem Club, der ihm den Sprung in die 2. Fußball-Bundesliga ermöglicht hat. Generell ist es ein Duell zweier Clubs, die kaum gegensätzlicher sein könnten.

"Für mich sind das Spiele wie jedes andere auch. Natürlich freue ich mich ein bisschen mehr als auf andere. Aber es ist nichts Spektakuläres", beschwichtigte Förster am Mittwoch. Für den schwäbischen VfB hat er sich gleich zu einem wertvollen Faktor entwickelt. Für die Badener wiegt der Verlust schwer.

Wirtschaftlich hatte sich der Transfer mit einer Ablösesumme von geschätzten rund drei Millionen Euro für den SVS zwar ausgezahlt, sportlich dagegen schwächte der Abschied den Club erheblich. Als Förster in den ersten fünf Spielen für den SVS auflief, waren drei Siege und ein unerwartet erfolgreicher Saisonauftakt das Ergebnis. Seitdem kam nur ein Erfolg dazu. Vor dem Baden-Württemberg-Duell und dem 15. Spieltag dümpelt der Außenseiter auf dem neunten Platz herum.

Ein auffälliger Zusammenhang? "Ich glaube, das wäre zu einfach, wenn man das sagen würde", wehrte Förster ab. Doch die passende Lösung, den Qualitätsverlust durch den Abschied des robusten, dynamischen und torgefährlichen Mittelfeldspielers auszumerzen, hat der SVS nicht gefunden. Trainer Uwe Koschinat hatte eingeräumt: "Wir haben es nicht geschafft, die Position eins zu eins zu ersetzen."

In seinen zwei Jahren in Sandhausen war Förster vom Regionalliga-Spieler zu einem Zweitliga-Profi gereift, der auch für den Aufstiegsfavoriten VfB interessant wurde. Der Umzug nach Stuttgart bedeutete für den Kumpel von Nationalspieler Joshua Kimmich den nächsten Karriereschritt. Hier spielt er vor mehr als 50.000 Zuschauern - statt vor wenigen Tausend. Hier wird er auf der Straße erkannt und begegnet einem erheblich größeren Druck. Hier soll der Aufstieg ins Fußball-Oberhaus gelingen. "Es ist schon was Anderes, weil hier alles viel größer ist", sagte Förster.

Dass er sich bei Trainer Tim Walter auf Anhieb einen Stammplatz erkämpfte, hatte er selbst nicht erwartet. Als "sehr ehrgeizig" beschreibt Sportdirektor Sven Mislintat den Mittelfeldakteur, der sich einst in der VfB-Jugend nicht durchsetzen konnte. Mislintat kritisierte aber auch, er müsse "eiskalter" im Torabschluss werden.

Seinen Ehrgeiz und seine Qualitäten will Förster nun auch am Sonntag zeigen, auch wenn er auf so manchen Kumpel trifft. Es ist für ihn schon die zweite Reise in die eigene Vergangenheit in einer Woche. Im Derby gegen den Karlsruher SC, wo der im benachbarten Bretten aufgewachsene Förster einst in der Jugend kickte, gelang ihm beim 3:0 die erlösende Führung. Seine Mutter scherzte anschließend, sie könne nach dem Tor jetzt ihre Gärtnerei zumachen.