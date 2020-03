Von Claus Weber

Sandhausen. Wann rollt am Hardtwald wieder der Ball? Während die ersten Fußball-Bundesligisten bereits das Training in Kleingruppen aufgenommen haben, will man beim SV Sandhausen Anfang kommender Woche darüber entscheiden, wie es weiter gehen soll. Spieler, Trainerteam und Vereinsführung wollen sich treffen. "Wir wollen das Face-to-Face machen", sagte Präsident Jürgen Machmeier, "in einem großen Raum mit dem nötigen Abstand, um niemanden zu gefährden, und um einmal in die Spieler hineinzuhorchen."

Stand diese Woche ist kein Sandhäuser Fußballer mit dem Corona-Virus infiziert, die Mannschaft war zum letzten Mal vor zwei Wochen zusammen, als die vorerst letzte Dienstfahrt 120 Kilometer vor Aue abrupt endete, weil der komplette Spieltag abgesetzt wurde.

Bei dem Treffen in der kommenden Woche dürfte es nicht nur darum gehen, ob oder wie das Heimtraining fortgesetzt wird. Auch ein möglicher Gehaltsverzicht dürfte Thema sein. "Wir werden das gemeinschaftlich diskutieren und nicht auf irgendwelchen Telefon- oder Videokonferenzen", hatte Machmeier im RNZ-Interview gesagt, "klar ist, dass auch die Spieler ihren Beitrag leisten müssen."

Uwe Koschinat hat sich nun in seiner Wahlheimat Köln erstmals gegenüber der Presse geäußert. Seine Arbeit bestehe momentan primär darin, den Kontakt zu den Spielern zu halten, erklärte der 48-Jährige gegenüber dem Kölner Stadtanzeiger. Viel Kontakt halte er mit Athletiktrainer Dirk Stelly: "Der hat aktuell wohl noch am meisten zu tun."

Mit Kraft- oder sonstigen Trainingsgeräten habe man die Mannschaft bislang nicht beliefert. "Das haben wir ohne restriktive Ausgangssperre bislang noch nicht für nötig gehalten", erklärte Koschinat, "die Spieler können mit Waldläufen in der Nähe ihrer Wohnorte ihr Trainingsprogramm hervorragend umsetzen."

Die größere Herausforderung als das tägliche Heimtraining sei für die Spieler der halbe Tag Freizeit, mutmaßt Koschinat. Das erfordere enorme Disziplin, z.B. bei der Ernährung oder dem Tagesrhythmus. "Es muss alles auf den Punkt ausgerichtet sein, an dem es wieder losgeht", sagte der Coach. Allerdings kenne man diesen Punkt nicht und man habe auch keine Idee, wie viel Vorlaufzeit man habe, um als gesamte Gruppe wieder fußballspezifisch trainieren zu können. Koschinat: "Die Arbeit fühlt sich im Moment ziellos an. Du arbeitest im Nebulösen."

Die Deutsche Fußballliga, in deren Aufsichtsrat seit Sommer auch Jürgen Machmeier sitzt, hatte am Dienstag die Empfehlung ausgesprochen, den Spielbetrieb der Ersten und Zweiten Liga mindestens bis 30. April auszusetzen. Danach hoffen viele Vereine, wie auch der SV Sandhausen, die Saison zumindest mit Geisterspielen fortsetzen zu können, um den größten finanziellen Schaden abzuwenden. Am Hardtwald machen die Einnahmen aus dem TV-Vertrag 48 Prozent des Gesamtetats aus, die Zuschauereinnahmen hingegen nur elf Prozent.

Uwe Koschinat hält die Verlängerung der Pause ebenfalls für alternativlos. Es mache keinen Sinn, Versammlungen von über zwei oder drei Menschen zu verbieten und dann ein Fußballspiel zu erlauben, bei dem vor dem Spiel 25 Leute in einem Raum seien und die gleiche Toilette benutzten. "Das kann nicht funktionieren, wenn man irgendwie ein Vorbild für die Gesellschaft sein will."