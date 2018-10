Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Am heutigen Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) hat der neue Trainer Uwe Koschinat seine Feuertaufe. Zum Keller-Duell der Zweiten Liga kommt der FC Ingolstadt an den Hardtwald. Bei jeweils fünf Punkten aus neun Spielen trennt nur das um einen Treffer bessere Torverhältnis den SV Sandhausen vom Tabellenletzten. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Wegweisend. Auch der Ex-Coach leistet einen Beitrag zur hoffentlich gelungenen Premiere. Kenan Kocak wünscht im Exklusiv-Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung seinem Nachfolger Glück und drückt seinen ehemaligen Schützlingen vor dem Bildschirm die Daumen.

Kenan Kocak, wie waren die letzten Tage für Sie?

Ungewohnt. Ich bin ein Workaholic. Von morgens um sechs bis spät in die Nacht. Da muss man erst mal zur Ruhe kommen, Abstand kriegen. Ich war mit meiner Frau ein paar Tage in der Türkei. Gut getan hat mir der Zuspruch von vielen Freunden und Kollegen. Auch Thomas Tuchel und Domenico Tedesco waren darunter.

Ihr Nachfolger Uwe Koschinat hat gesagt, er hinterlasse bei Fortuna Köln ein bestelltes Feld. Das können Sie von sich auch behaupten.

Auf jeden Fall. Die Mannschaft ist intakt. Es gibt keine Gruppenbildung. Auch am Trainerteam wird Uwe Koschinat viel Freude haben. Ich habe am Hardtwald viele neue Freunde gewonnen. Liebe Menschen. Ich nenne stellvertretend die Betreuer Moni und Miklos Fenyö.

Auch mit Geschäftsführer Otmar Schork, der bis zuletzt um Sie gekämpft hat, haben Sie sich zusammengerauft.

Es ist normal, dass es eine Zeit dauert, bis jeder weiß, wie der andere tickt. Es war eine gute Zusammenarbeit. Es ist ein vertrauensvolles Verhältnis entstanden.

Am Ende stimmten die Ergebnisse nicht mehr. Nur ein Sieg in den ersten neun Spielen. Der letzte Heimerfolg liegt fast neun Monate zurück.

Moment. Man muss die Rückrunde und die neue Saison unabhängig voneinander sehen. Wir haben in der Winterpause, als wir nur zwei Punkte hinter dem vierten Platz standen, mit Lucas Höler unseren Torjäger verloren. Wir hatten in der letzten Saison acht Knochenbrüche, zudem stand auch Andrew Wooten nicht zur Verfügung. So gesehen ziehe ich noch heute den Hut vor der Mannschaft, dass der Klassenerhalt ernsthaft nicht gefährdet war.

Und der Fehlstart in dieser Saison?

Nur beim 0:1 gegen Magdeburg waren wir schlecht, ansonsten immer auf Augenhöhe, auch und gerade gegen die Spitzenmannschaften. Und das obwohl mit Nejmeddin Daghfous ein Schlüsselspieler ausgefallen ist und wichtige Spieler wie Andrew Wooten, Korbi Vollmann und Rurik Gislason die Vorbereitung weitgehend versäumt haben. Am Ende haben sich unsere Leistungen leider nicht in den Ergebnissen widergespiegelt. Aber ich bin mir sicher, dass wir das zusammen hinbekommen hätten.

Bei der Trennung Anfang letzter Woche gab es keine bösen Worte. Im Gegenteil, Präsident Jürgen Machmeier hat Ihnen "hervorragende Arbeit" bestätigt.

Auch ich blicke nicht zurück im Zorn. Ich bin dem SV Sandhausen dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat. Ich denke, dass ich das Vertrauen gerechtfertigt habe. Man darf auch nicht vergessen, dass während meiner Zeit ein sattes Transfer-Plus entstanden ist, nicht nur durch den Verkauf von Lucas Höler.

Wann wird man Sie wieder auf der Trainerbank sehen?

Vielleicht in einem Monat, vielleicht erst in einem halben Jahr. Ich werde sicher nicht in Aktionismus verfallen. Ich muss überzeugt von der neuen Aufgabe sein.

Und so lange sitzen Sie Däumchen drehend neben dem Telefon?

Um Gotteswillen. Ich werde die Zeit nutzen, um meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Englisch, französisch, spanisch. Ich werde bei dem einen oder anderen Kollegen vorbeischauen, um mich weiterzubilden. Ich tausche mich schon seit längerem immer mal wieder ganz lose mit Thomas Tuchel, Domenico Tedesco, Ralf Rangnick oder Jürgen Klopp aus.

Was machen Sie am heutigen Freitagabend, um halb sieben?

Ich drücke meinen Jungs die Daumen. Und Otmar Schork bekommt vor dem Spiel eine SMS. Es wird sich komisch anfühlen, wenn ich in Ilvesheim den Fernseher anmache. Und ich bin mir sicher, dass die Jungs das packen.