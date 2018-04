Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Warum Trainer Alois Schwartz für den Karlsruher SC eine gute Wahl war, weshalb der Heidelberger Stadtteil Neuenheim für einen Leistungssportler optimal ist und und was sonst noch dazu beiträgt, dass er derzeit in bestechender Form ist, verrät der Sandhäuser Verteidiger Philipp Klingmann im RNZ-Interview vor dem Derby am Samstag (ab 13 Uhr/direkt in Sky) gegen den 1. FC Kaiserslautern. Der SV Sandhausen, derzeit Sechster der Zweiten Liga, kann sich mit Heimsiegen gegen den Vorletzten Kaiserslautern und am darauf folgenden Dienstag (19.30 Uhr) gegen Aufstiegs-Anwärter Union Berlin in der Spitzengruppe festsetzen,

Philipp Klingmann, hinter Ihnen liegt ein Sonntag wie gemalt. Sie haben Ihre starke Leistung beim 1:1 in Braunschweig mit dem späten Ausgleichstor gekrönt und gehörten laut einem Fachmagazin zu den stärksten Spielern.

Danke. Aber restlos glücklich wäre ich, wenn wir gewonnen hätten. Die Möglichkeit gab es. Leider haben wir unsere Angriffe nicht konsequent genug ausgespielt.

Beim letztjährigen Dritten war der SV Sandhausen nicht schlechter und auch zuvor hat man Spitzenreiter Düsseldorf Paroli geboten. Ohne die späten Gegentore in Kiel und gegen die Fortuna stünde der Dorfverein jetzt ganz oben. Gibt es nach Paderborn und Darmstadt wieder einen Überraschungs-Aufsteiger in die Bundesliga?

Um Gotteswillen. Es stimmt zwar, dass wir auch spielerisch mit allen auf Augenhöhe sind, aber erstens ist die Saison noch jung, und zweitens sind alle Spiele eng und es entscheiden Kleinigkeiten. Man kann auch ganz schnell zwei- oder dreimal hintereinander verlieren.

Und dann ist vom Abstiegskampf die Rede?

Nehmen wir die goldene Mitte. Ich denke, wir sind stark genug, um auch diesmal eine sorgenfreie Saison zu spielen.

Unser Eindruck ist, dass der Kader qualitativ so gut besetzt ist wie noch nie. Immerhin konnten in Braunschweig die Ausfälle von Leistungsträgern wie Stefan Kulovits, Andrew Wooten und Denis Linsmayer kompensiert werden.

Das stimmt. Wir haben viele Optionen.

Zum Beispiel könnten Sie am Samstag im Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern als Sturmspitze agieren.

(lacht) Das war von unserem Trainer nicht ganz ernst gemeint.

Ihre Jugendtrainer Holger Bechtel und Marc Vettermann berichten, dass Sie früher beim SC Mönchzell viele Tore erzielt haben.

Es kommt mir entgegen, wenn ich das Spiel vor mir habe, zumal wenn ich die Position so offensiv interpretieren darf, wie unter Kenan Kocak in Sandhausen.

Erleben wir den besten Philipp Klingmann, den es je gab?

Das erste Zweitliga-Jahr beim Karlsruher SC war auch nicht schlecht. Ich war in der kicker-Elf des Jahres. Aber es ist richtig, ich bin effektiver geworden, was die Offensiv-Aktionen angeht.

Apropos Karlsruhe, mit Alois Schwartz hat Ihr früherer Trainer übernommen. Eine gute Entscheidung.

Auf jeden Fall. Alois Schwartz legt Wert darauf, dass die Basics stimmen, also Laufbereitschaft und Zweikampfstärke. Damit kann man weit kommen, auch wenn es schwer ist, denn Rückstand von jetzt schon elf Punkten zu den Aufstiegsplätzen wettzumachen.

Sie waren elf Jahre in Hoffenheim, danach drei Spielzeiten in Karlsruhe und sind jetzt in der dritten Saison in Sandhausen. So viel Vereinstreue gibt es heutzutage selten.

Ich habe mal gesagt, dass es besser gewesen wäre, Hoffenheim früher zu verlassen. Inzwischen sehe ich es anders. Einige meiner ehemaligen Mitspieler sind heute in der Oberliga oder Regionalliga. Ich denke, dass ich in meiner Karriere alles richtig gemacht habe.

Mit 29 neigt sich die Laufbahn langsam dem Ende zu. Anderseits sind Sie topfit, ernähren sich bewusst, wofür Neuenheim ein idealer Wohnort ist, und Sie achten auf ausreichenden Schlaf.

Sofern unsere Tochter Lou, die jetzt 15 Monate ist, das zulässt. Aber Sie haben Recht, auf dem Neuenheimer Markt und in den Geschäften findet sich immer was.

Nicht zu vergessen das Antiquariat Ambiente 51 in der Schulzengasse, dessen Besitzer ein großer Fan von Ihnen ist.

Nicht nur von mir, da ergeben sich mit Herrn Trüby interessante Gespräche über den SV Sandhausen. Das eine oder andere Kinderbuch für Lou habe ich auch schon vorgemerkt.

Vorerst dient die Rhein-Neckar-Zeitung als Bilderbuch.

In der Montagausgabe war ein Foto von mir drin. Da hat Lou drauf gedeutet und begeistert gerufen: Papa, Papa. Das sind schöne Augenblicke für meine Frau Anna und mich.

Wird Ihre Tochter den Papa noch bewusst im Stadion erleben?

Ich würde gerne noch ein paar Jahre spielen. Wenn ich gesund bleibe.

Ihr Vertrag läuft nächstes Jahr aus.

Ich denke, dass wir demnächst Gespräche führen werden. Ich fühle mich wohl beim SV Sandhausen.

Am Samstag kommt der 1. FC Kaiserslautern an den Hardtwald. Lautern ist Vorletzter, andererseits wird’s für Sandhausen wohl wieder mal ein Auswärtsspiel.

(lacht) Kein Problem, wir sind ja auswärts noch unbesiegt. Im Ernst, dieses Szenario sind wir gewohnt. Wir müssen trotzdem aufpassen. Kaiserslautern kommt von der Tabellensituation als Außenseiter. Das ist immer gefährlich. Andererseits wollen wir mit einem Sieg am Samstag und am besten einem weiteren Dreier am Dienstag darauf gegen Union Berlin weiter oben dran bleiben.