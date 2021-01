Von Claus Weber

Sandhausen. Michael Schiele schien noch ein wenig geschockt. "Mir ist das Herz in die Hose gerutscht", gab der Sandhäuser Trainer zu. Tags zuvor war Diego Contento nach einem Kopfballduell unsanft auf dem Rasen gelandet und hatte sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. "Er hat kurz das Bewusstsein verloren", berichtete Schiele, "und musste ins Krankenhaus abtransportiert werden." Die Übungseinheit wurde abgebrochen. Der 30-Jährige verbrachte eine Nacht im Krankenhaus. Inzwischen sei er wieder zuhause, es gehe ihm gut.

Für das Heimspiel an diesem Freitag (18.30 Uhr, Sky) gegen den 1. FC Heidenheim steht der Linksverteidiger aber nicht zur Verfügung. Auch Dennis Linsmayer fällt verletzt aus. Fraglich ist der Einsatz von Nikolas Nartey, der am Donnerstag das Training abbrechen musste.

Contentos Trainingsunfall passt ins Bild. Als ob beim Fußball-Zweitligisten nicht schon genug Aufregung wäre. Erst der Trainerwechsel, dann die Trennung von Torwart Martin Fraisl nach einem Kabinen-Eklat. Und schließlich die Freistellung von Philip Türpitz, Sören Dieckmann und Marlon Frey, die sich nach einem neuen Arbeitgeber umsehen sollen, damit Platz im Kader wird.

Das Hauptproblem ist allerdings die prekäre sportliche Situation. Nur ein Sieg gelang in den letzten zwölf Pflichtspielen. Zuletzt wurden die Kurpfälzer mit 0:17 Toren in fünf Partien regelrecht abgeschossen. Der letzte eigene Treffer gelang vor über einem Monat. Die Mannschaft ist völlig verunsichert. Nichts scheint im Augenblick zu passen. Es fehle von allem ein bisschen, musste Präsident Jürgen Machmeier nach der 0:4-Pleite in Hannover eingestehen. Es war noch milde ausgedrückt.

Wenigstens rutschten die Kurpfälzer am Mittwochabend nicht auf den ersten direkten Abstiegsplatz ab, weil der Vorletzte FC St. Pauli im Nachholspiel beim Schlusslicht Würzburger Kickers nicht über ein 1:1 hinauskam.

Und dennoch bereitet der Blick auf die Verfolger Sorgen. Würzburg hat sich schon mit vier Neuzugängen verstärkt, St. Pauli mit dreien. In Sandhausen hat sich dagegen noch nichts getan. Mikayil Kabaca beschwichtigt. "Wir machen nur etwas, wenn wir überzeugt sind", sagt der Sportliche Leiter, "und wir lassen uns von der Konkurrenz nicht unter Druck setzen." Dass Halle und Magdeburg an Philip Türpitz interessiert sein sollen, konnte Kabaca nicht bestätigen. "Bisher hat sich noch kein Verein wegen der drei Spieler gemeldet, die wir abgeben möchten."

Hoffentlich lenken die vielen Baustellen nicht vom Wesentlichen ab. Gegen Heidenheim müsse die Mannschaft eine konzentrierte Leistung über 90 Minuten zeigen, forderte Schiele: "Niemand darf auch nur einen Moment abschalten."

Der Tabellensiebte hat nur eines seiner letzten acht Spiele verloren, kommt mit breiter Brust an den Hardtwald, wo er seit elf Jahren nicht mehr verloren hat. Ein Sandhäuser Erfolgserlebnis wäre deshalb umso wichtiger – fürs Selbstbewusstsein und das Tabellenbild.

Möglicherweise probiert es Michael Schiele mit frischen Kräften. Der junge Enrique Pena Zauner könnte endlich sein Startelf-Debüt geben. "Er hat mir in Hannover gefallen" sagte der Coach, "und einen unbekümmerten Auftritt gezeigt."

So könnte Sandhausen spielen: Wulle – Diekmeier, Kister, Zhirov, Rossipal – Taffertshofer, Zenga – Biada – Pena Zauner – Behrens.

Update: Donnerstag, 7. Januar 2021, 19.15 Uhr