Sandhausen. (ber) Den SV Sandhausen plagen vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/direkt in Sky) gegen den 1. FC Nürnberg Personalsorgen. Kapitän Dennis Diekmeier und Emanuel Taffertshofer haben bei der 1:2-Niederlage am Mittwochabend in Darmstadt die jeweils fünfte Gelbe Karte kassiert und müssen ein Spiel aussetzen. Julius Biada und Erik Zenga sind noch angeschlagen und Enrique Pena Zauner musste das Training abbrechen. Dafür könnte Nikolas Nartey nach auskurierter Muskelverletzung wieder eine Option sein – wenn auch nicht von Beginn an.

Besonders schwer wiegt der Ausfall von Kapitän Dennis Diekmeier. "Er geht vorne weg, marschiert auf der Außenbahn rauf und runter", lobt Trainer Michael Schiele, "es ist schade, wenn so ein Spieler ausfällt." Man müsse seine Arbeit nun auf mehrere Schultern verteilen, fordert der Trainer. Als Ersatzmann könnte der routinierte Philipp Klingmann einspringen.

Der Tabellen-Siebzehnte muss im Heimspiel gegen den Tabellen-Vierzehnten aus Franken unbedingt punkten. Nach der Niederlage in Darmstadt stehen die Kurpfälzer erstmals seit März 2019 wieder auf einem direkten Abstiegsplatz. Michael Schiele ist optimistisch, dass sich die Mannschaft nach den guten Leistungen in den letzten beiden Heimspielen belohnen wird. Die Leistungskurve zeigt nach oben. Mehr Druck als in den Spielen zuvor spüre er nicht, sagte der Coach, der in der Kritik steht. In elf Partien unter seiner Regie glückten nur zwei Siege und ein Remis, dafür gab es acht Niederlagen.