Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Vor allem zwei Eigenschaften schätzt Uwe Koschinat an Denis Linsmayer: Seine Intelligenz und seine Willensstärke. "Ich mag Menschen, die reflektiert sind, mit denen man sich gut austauschen kann", sagt der Trainer über einen der dienstältesten Profi beim SV Sandhausen. Vor sechs Jahren kam "Linsi" vom 1. FC Kaiserslautern an den Hardtwald. Vor einem Jahr verlängerte er seinen Vertrag bis 2022.

Er bestritt für den SV Sandhausen 189 Zweitliga-Spiele, in denen er neun Tore erzielte. Er war Kapitän. Er wurde durch seine offene und sympathische Art zum Publikums-Liebling. Dann verlor er seinen Stammplatz.

Wie sich für den 27-jährige Profi, der mit seiner Frau Linda und den Kindern Milla (dreieinhalb) und Mateo (knapp zwei) in Heidelberg heimisch wurde, die Ersatzbank anfühlte und wie er sich aus der Krise heraus kämpfte, das erzählt er vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim im Interview mit der RNZ.

Denis Linsmayer, ausgerechnet im letzten Saisonspiel bei Jahn Regensburg hat Sie der Trainer aus der Mannschaft genommen. Was haben Sie dabei empfunden?

Ich war überrascht. Es war ja nicht irgendein Spiel. Es ging um den Klassenverbleib. Danach war die Saison zu Ende und ich konnte nicht gleich reagieren und mich wieder empfehlen. Das hat es nicht leichter für mich gemacht.

Wer ist Ihr erster Ansprechpartner?

Meine Frau. Die Situation war insofern auch nicht einfach, als dass wir uns hier was aufgebaut haben.

Haben Sie daran gedacht, Ihren Vertrag in Sandhausen aufzulösen? Vor einem Jahr war die halbe Liga hinter Ihnen her.

Man spielt alles durch. Aber ich bin keiner, der wegläuft, wenn Hindernisse auftauchen. Statt eines Profi-Vertrages hat man mir damals in Kaiserslautern angeboten, langfristig bei den Amateuren zu spielen. Man wollte mich in den Verein einbinden. Es wäre das Ende meiner Karriere gewesen, bevor sie richtig begonnen hatte. Ich bin einen anderen Weg gegangen. Er war schwieriger, aber ich bin dafür belohnt worden.

Als die Saison anfing, erklärte Uwe Koschinat, dass Neuzugang Ivan Paurevic erst mal den Vorzug vor Ihnen bekommen würde. Das muss frustrierend gewesen sein?

Es hat meinen Kampfgeist geweckt. Ich habe in jedem Training Vollgas gegeben.

Mit ein bisschen Abstand, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass Sie Ihren Stammplatz verloren haben.

Jeder Fußballer hat stärkere und schwächere Phasen. Plötzlich gelingen dir nicht mehr neun von zehn Pässen, sondern nur noch acht oder sieben. Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Ein Fehler wie beim 0:3 gegen Aue, als ich in der Nähe des eigenen Strafraums den Ball verlor, ist mir in meiner ganzen Laufbahn noch nicht passiert. Ohne Zweifel war die zurückliegende Runde die bisher schwächste in meiner Karriere. Natürlich auch begünstigt durch die enttäuschende Hinrunde der gesamten Mannschaft. Das zieht einem mit runter.

Der Trainer meinte, dass Sie sich zu viele Gedanken gemacht haben, weil Sie sich besonders mit dem Verein identifizieren.

Das ist richtig. Es kamen auch private Probleme dazu.

Möchten Sie darüber reden?

Mit etwas Abstand ja. Mein Opa ist gestorben. Er war für mich eine wichtige Bezugs-Person. Wir haben fast jeden Tag telefoniert. Er war selbst Fußballer und hat mich meine ganze Karriere begleitet.

Sie haben mit starken Leistungen gegen Mönchengladbach und Nürnberg ein eindrucksvolles Comeback gefeiert. Gegen den Club haben Sie es sogar mit der Note zwei in die kicker-Elf der Woche geschafft. Ist jetzt alles wieder gut?

Ich weiß, dass ich weiter Gas geben muss. Gerade im defensiven Mittelfeld ist die Konkurrenz groß. Aber man sagt ja, dass man gestärkt aus einer Krise gehen kann. Ich fühle mich gut, bin absolut fit.

Manche sprechen davon, dass der SV Sandhausen den stärksten Kader seit dem Aufstieg 2012 hat.

Das wurde letzte Runde auch behauptet. Wer zu große Erwartungen hat, wird häufig enttäuscht. Aber wir spielen wirklich einen sehr, sehr guten Ball.

Auswärts beim 1. FC Heidenheim hatte es der SV Sandhausen immer schwer. Warum eigentlich?

Die Heidenheimer spielen ähnlich wie wir, körperbetont und robust. Vielleicht liegt es daran, dass wir von namhafteren Mannschaften zuweilen unterschätzt werden, ganz bestimmt aber nicht von den Heidenheimern.

Wie sind am Sonntag die Chancen auf der Ostalb?

Der erste Auswärtssieg wäre schön.