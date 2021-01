Von Claus Weber

Sandhausen. Mikayil Kabaca war hin- und hergerissen. Sollte sich der Sportliche Leiter des SV Sandhausen über das 1:1 (1:0) gegen den VfL Bochum freuen oder ärgern? Die Frage, ob der kriselnde Fußball-Zweitligist im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten einen Punkt gewonnen oder zwei verloren hat, war schwer zu beantworten. Schließlich lagen die Sandhäuser durch ein Tor von Kevin Behrens kurz vor der Pause lange Zeit in Führung. Erst sechs Minuten vor Schluss rettete Robert Zulj seinem VfL das Remis.

"Wenn mir jemand vor dem Spiel gesagt hätte, dass wir ein Unentschieden mitnehmen, hätte ich sofort unterschrieben", sagte Kabaca. Glücklich war er trotzdem nicht. "Es wäre das i-Tüpfelchen gewesen, wenn wir am Ende noch den 2:1-Siegtreffer erzielt hätten."

Jürgen Machmeier, SVS-Präsident: "Die erste Halbzeit war richtig gut, die zweite Halbzeit war kämpferisch in Ordnung. Wir müssen mit dem Unentschieden leben, auch wenn wir kurz vor Schluss nochmal eine Großchance hatten. Aber wir haben gegen den Tabellenzweiten gespielt. Von sechs Halbzeiten in den letzten drei Spielen haben wir fünf sehr gut gespielt, das ist ein positiver Trend." > Volker Piegsa, SVS-Geschäftsführer: "Die Mannschaft hat einen Super-Eindruck gemacht, sich gut erholt von der Partie in Regensburg gezeigt. In der zweiten Halbzeit haben wir dem Tempo Tribut gezollt. Das 1:1 ist aufgrund der zweiten Halbzeit verdient, auch wenn der Dreier greifbar nahe war." > Stefanos Kapino, neuer SVS-Torwart: "Ich denke, wir sind ein gutes Team und bleiben in der Liga. Wir haben gegen eine der besten Mannschaften der Liga bis zur 84. Minute geführt. > Thomas Reis, VfL-Trainer: "Wir können mit dem 1:1 ganz gut leben." > Michael Schiele, SVS-Coach: "Wir brauchen nicht drumherum reden: 15 Punkte aus den ersten 17 Spielen sind zu wenig. Wir müssen in der Rückrunde mehr Punkte holen."

Die große Chance auf den zweiten Heimsieg in Folge – nach dem 4:0 vor zwei Wochen gegen Heidenheim – war da. Doch Enrique Pena Zauner zeigte bei einem Konter in der Nachspielzeit Nerven, brachte den Ball nicht im Tor unter.

Das Remis war zu wenig, um den 15. Tabellenplatz zu verteidigen. Der FC St. Pauli zog mit seinem 2:0-Erfolg über Jahn Regensburg an Sandhausen vorbei. Vor der Woche der Wahrheit mit den Partien am Mittwoch (18.30 Uhr) beim Tabellen-Vierzehnten Darmstadt 98 und am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den Zwölften 1. FC Nürnberg fielen die Kurpfälzer auf den Abstiegs-Relegations-Rang zurück.

Trotzdem machte das Spiel Mut. "Dieses Unentschieden war sehr wichtig", sagte Stürmer Kevin Behrens, "natürlich haben wir im Moment nicht so viel Selbstvertrauen und natürlich fällt uns alles ein bisschen schwerer, aber wir wissen nun, dass es der Liga eng ist und dass wir jeden schlagen können."

Zumindest wenn die Sandhäuser so spielen wie in der ersten und so kämpfen wie in der zweiten Halbzeit. Vor der Pause waren die Gastgeber die bessere Mannschaft mit einer sehr stabilen Abwehr, den besseren Gelegenheiten – und dem Tor durch Kevin Behrens. Ein Eckball von Besar Halimi konnte nicht richtig geklärt werden, Nils Röseler brachte die Kugel zurück in den Strafraum, Behrens traf erst den Pfosten und im Nachschuss ins Netz (44.).

Die Führung zur Pause war verdient, hätte sogar höher auffallen können, doch Daniel Keita-Ruel (21. und 34. Minute) und Behrens (36.) – nach einem etwas zu steilen Steckpass von Taffertshofer – hatten Pech.

Andrew Wooten, bester Zweitliga-Torschütze des SV Sandhausen (48 Tore in 151 Spielen), hat einen bis Sommer 2022 datierten Vertrag beim österreichischen Erstligisten Admira/Wacker Mödling unterschrieben. In Amerika, wo sein Vater herkommt, war der 31-jährige Wormser mäßig erfolgreich gewesen. In 28 Spielen für Philadelphia gelang dem einmaligen US-Nationalspieler nur ein Tor. Beim FC Flyeralarm – Admira/Wacker wird wie die Würzburger Kickers von Felix Magath gemanagt – ist Trainer Damir Buric, ehemaliger Waldhöfer und Fürther, von den Qualitäten des Neuen überzeugt: "Andrew zeigt eine unglaubliche Präsenz im Strafraum." Für den SVS war eine Rückkehr kein Thema. Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca: "Andrew hat in Philadelphia nicht überzeugt. Es gab zwar eine Anfrage, aber wir haben uns dagegen entschieden."

Nach der Pause drängte der Tabellenzweite vehement auf den Ausgleich. Doch Sandhausen hielt dem Druck lange Zeit Stand. Auch dank Stefanos Kapino. Der neue Torwart, der erst am Donnerstag von Werder Bremen gekommen war, zeigte in der 65. Minute gegen Robert Zulj eine starke Fußabwehr und war auch sonst auf dem Posten. Nur beim späten Ausgleich durch Zulj (84.) war er machtlos: Thomas Eisfeld schlug einen Freistoß in die Mitte, wo der Bochumer nahe dem Elfmeterpunkt frei zum Kopfball kam.

"Das war bitter, dass wir diesen Standard nicht so verteidigt haben, wie wir es eigentlich können", ärgerte sich Michael Schiele. Den Einstand seines neuen Schlussmannes, für den Rick Wulle nach nur sechs Zweitliga-Einsätzen wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen musste, fand der Sandhäuser Trainer gelungen. "Er ist nicht oft geprüft worden, aber das zeichnet einen guten Torwart ja auch aus, dass er in den entscheidenden Situationen da ist", sagte Schiele.

Der Einstand von Patrick Schmidt war dagegen unglücklich. Der Neue aus Heidenheim flog 24 Minuten nach seiner Einwechslung vom Platz (90.). Sturm-Kollege Kevin Behrens, mit dem Schmidt vor drei Jahren in Saarbrücken zusammen 40 Tore erzielt hatte, kommentierte die Gelb-Rote Karte mit Ironie: "Da kann man sehen, was wir alles in dieses Spiel reingeworfen haben."

Sandhausen: Kapino - Röseler, Kister, Zhirov - Diekmeier, Paurevic, Taffertshofer (88. Pena Zauner), Rossipal - Halimi (68. Schmidt) - Behrens, Keita-Ruel (67. Scheu).

Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Soares - Losilla, Tesche (83. Eisfeld) - Pantovic (63. Ganvoula), Zulj, Bockhorn (63. Holtmann) - Zoller (83. Hartwig).

Schiedsrichter: Michael Bacher (Amerang); Zuschauer: keine; Tore: 1:0 Behrens (44.), 1:1 Zulj (84.); Gelb-Rote Karte: Schmidt (90.+1 wiederholtes Foulspiel).