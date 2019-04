Sandhausen. dpa-lsw) Sechs Spiele ohne Niederlage in Folge - diese Serie will Fußball-Zweitligist SV Sandhausen am Samstag gegen Holstein Kiel fortsetzen und damit den eigenen Vereinsrekord ausbauen. Die Kurpfälzer haben auf Tabellenplatz 15 vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und stecken vier Spieltage vor dem Saisonende noch mitten im Abstiegskampf. Eine "brutal emotionale Achterbahnfahrt" nannte der Trainer Uwe Koschinat diesen am Donnerstag.

Für Koschinat gehört Holstein Kiel zu den "Schwergewichten" der 2. Liga. "Die Kieler verfügen über die drittbeste Offensive der Liga und werden bedingungslos auf Sieg spielen, um ihre Chance auf den Relegationsplatz zu wahren", sagte der 47-Jährige am Donnerstag.

Mit Rurik Gislason steht eine Offensivkraft wieder zur Verfügung. Der isländische Nationalspieler musste wegen einer Wadenverletzung zweimal pausieren. Dagegen werden Fabian Schleusener, Sören Dieckmann und vermutlich auch Maximilian Jansen und Ken Gipson in dieser Runde nicht mehr zum Einsatz kommen.

Zu "hundert Prozent" vom Klassenerhalt überzeugt ist Andrew Wooten. Der 29-jährige Angreifer aus dem nahen Worms spielt seine beste Saison, gehört aber zu den 14 Profis, deren Verträge am Saisonende auslaufen.