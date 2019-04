Von Claus Weber

Sandhausen. Das war ein teuer erkaufter Sieg des SV Sandhausen in Ingolstadt. Beim 2:1-Erfolg im Abstiegskrimi verletzte sich Fabian Schleusener schwer. Der 27-jährige Torjäger brach sich bei einem Zusammenstoß mit Ingolstadts Torwart Tschauner das Schienbein. Schleusener wurde noch am Sonntag im Klinikum Ingolstadt operiert. Dort wird er auch noch die nächsten Tage verbringen. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, erklärte er am Montag. Der glatte Bruch wurde mit einem Nagel fixiert.

Für die restlichen sieben Saisonspiele wird der Südbadener ausfallen. Was bedeutet, dass er am Sonntag vermutlich sein letztes Spiel für Sandhausen bestritten hat. Die Ausleihe des SC Freiburg endet im Sommer.

Die Kollegen haben den Last-Minute-Sieg durch das sehenswerte Tor von Andrew Wooten in der 92. Minute ihrem verletzten Kameraden gewidmet. Schon dessen Entstehung war kurios: Philipp Förster bediente den Stürmer mit einem Lupfer über die Abwehr, Wooten hob die Kugel anschließend über den Torwart - direkt vor den Augen der 450 Sandhäuser Fans, die hinter dem Ingolstädter Tor vor Freude beinahe ausrasteten.

Schließlich war noch vor vier Wochen die Stimmung am Hardtwald am Tiefpunkt und der SVS nach dem 0:3 gegen Aue Tabellenletzter. Nach dem dritten Sieg in Folge beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge zwei Punkte. "Vielleicht hat uns die Niederlage gegen Aue wachgerüttelt", meinte Kevin Behrens, dem in der 55. Minute der Ausgleich gelungen war. Das vermutet auch Jürgen Machmeier. "Im Nachhinein war das Aue-Spiel gut für uns", meinte der SVS-Präsident, "zuvor wurden wir für unser gutes Spiel oft gelobt - diese Pleite hat uns die Augen geöffnet."

Die Mannschaft hat erkannt, dass es nur über den Kampf geht. Der geht am Samstag (13 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den SC Paderborn weiter.