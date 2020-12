Von Claus Weber

Sandhausen. In der Krise beschwört Jürgen Machmeier das Zusammengehörigkeitsgefühl. "Wir müssen jetzt daran glauben, dass wir gemeinschaftlich einen Weg aus der Situation finden", sagt der Präsident des SV Sandhausen nach einer bislang völlig enttäuschenden Vorrunde.

Und tatsächlich ist die Mannschaft nach den Feiertagen enger zusammengerückt – zumindest räumlich. Von Sonntag bis Mittwoch bezog der Tabellen-Sechzehnte der 2. Fußball-Bundesliga ein Kurz-Trainingslager in Schwetzingen.

Nicht nur, um vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr, live auf Sky) bei Hannover 96 athletische Defizite aufzuholen, wie sie der Chef zuletzt angemahnt hatte. Sondern auch, um den Teamgeist neu zu beleben. Michael Schiele glaubt, dass das gelungen ist. "Die Jungs haben super mitgezogen", sagt der Trainer und berichtet von einem gelungenen Mannschaftsabend, "die Stimmung ist gut."

Schiele versucht zum Jahreswechsel so etwas wie Aufbruchstimmung zu vermitteln. Als wolle er das verflixte Jahr 2020 mit bislang enttäuschenden Leistungen, seinem schwierigen Start als Trainer und dem Kabinen-Eklat mit Torwart Martin Fraisl sowie dessen anschließenden Rauswurf abhaken und den Reset-Knopf drücken.

Ja, sagt Schiele, er gehe zuversichtlich ins neue Jahr. Denn er habe trotz der jüngsten Niederlagenserie auch Fortschritte gesehen. Vor allem aber die personelle Situation mache Mut. Mit Tim Kister ist ein wichtiger Stabilisator der Abwehr nach wochenlanger Pause ins Team zurückgekehrt. Auch Aleksandr Zhirov steht nach auskurierter Knieverletzung wieder zur Verfügung, ebenso wie Kapitän Dennis Diekmeier, dessen Oberschenkelmuskel beim Aufwärmen vor dem Pokalspiel in Wolfsburg (0:4) dichtmachte. Und auch Denis Linsmayer und Julius Biada haben ihre Blessuren auskuriert.

Damit fehlt am Sonntag bei den Niedersachsen lediglich Diego Contento, der nach seiner Roten Karte im jüngsten Liga-Spiel gegen Kiel noch für eine Partie gesperrt ist. Ersetzen könnte den Linksverteidiger Alexander Rossipal, der gegen Wolfsburg erstmals zum Einsatz kam und seine Sache ganz ordentlich gemacht hat.

Keine Rolle mehr in den Planungen des SV Sandhausen spielen dagegen Marlon Frey, Sören Dieckmann und Philip Türpitz, die vom Training freigestellt und aufgefordert wurden, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Türpitz wird mit dem Drittligisten Hallescher FC in Verbindung gebracht. Besar Halimi gehört dagegen weiterhin dem Kader der Kurpfälzer an.

Zu möglichen Neuverpflichtungen erklärt Schiele nur, dass man Augen und Ohren offen halte und ja noch bis Ende Januar Zeit habe. Einem Medienbericht, dass der SV Sandhausen am jungen Innenverteidiger Jonas David vom Hamburger SV interessiert sei, der in der vergangenen Saison bei Schieles Ex-Verein Würzburger Kickers spielte, widerspricht Mikayil Kabaca. "Da ist aktuell nichts dran", erklärt der Sportliche Leiter auf RNZ-Anfrage.

Schon tags zuvor hatte Kabaca einem Gerücht widersprochen, Sandhausen trete in Hannover nur mit einer B-Elf an, damit die Stammspieler etwas mehr Zeit hätten, um körperliche Defizite aufzuarbeiten. Michael Schiele bekräftigt: "Wir ⋌haben ⋌nichts⋌zu ⋌verschenken."

Gleichwohl wird die Aufgabe in Hannover schwerer als es auf dem Papier aussieht. Die Mannschaft des ehemaligen Sandhäuser Trainers Kenan Kocak steht zwar nur auf dem unbefriedigenden zwölften Tabellenrang, gilt jedoch als sehr heimstark und hat mit erst 14 Treffern die zweitwenigsten Tore der Liga kassiert. "Die haben daheim einen brutal starken Lauf", warnt Schiele, "das ist eine eingespielte Mannschaft, die sich mit mehren Erstliga-Spielern verstärkt hat – eine sehr schwere Aufgabe."

So könnte Sandhausen spielen: Wulle – Röseler, Kister, Zhirov – Diekmeier, Linsmayer, Nartey, Rossipal – Biada – Behrens, Keita-Ruel.

Update: Mittwoch, 30. Dezember 2020, 17.40 Uhr