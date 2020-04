Von Claus Weber

Sandhausen. Mittelfeldmann Ivan Paurevic zeigt im heimischen Wohnzimmer, wie man mit einem Stuhl und einem Kissen Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur stärken kann. Kapitän Dennis Diekmeier präsentiert in seinem Garten in Bammental gemeinsam mit seinen Kindern Übungen zur Fußkoordination und Balance. Und als Mario Engels auf der Terrasse Beweglichkeitsübungen für die Hüfte vormacht, läuft bellend sein Hund durchs Video.

Die Profis des SV Sandhausen melden sich über Instagram aus ihrem Home-Office zu Wort. In bislang elf Filmen zeigen sie, was ihnen Athletiktrainer Dirk Stelly vor rund drei Wochen mit auf den Weg gegeben hat. Individuelles Heimtraining für Zweitliga-Fußballer, das die Fans in Zeiten von Kontakt-Sperren gerne nachmachen können.

Der SV Sandhausen hatte die Heimarbeit für seine kickenden Angestellten bis zum Montag verlängert. Nun soll neu darüber entschieden werden, ob die Spieler in Klein-Gruppen – also mit nur jeweils zwei Personen – wieder am Hardtwald trainieren können.

Schließlich möchte die Deutsche Fußball Liga die Saison vermutlich schon im Mai mit Geisterspielen fortsetzen.

Die kurzen Videos sind weiterhin auf der Instagram-Seite des Vereins abrufbar. Sie zeigen die Profis im heimischen Umfeld mit kreativen Ideen und ungewöhnlichen Hilfsmitteln. Rick Wulle hilft das Gartenmäuerchen beim Zirkeltraining.

Denis Linsmayer und Jesper Verlaat nutzen Wohnzimmerschrank oder ein Bänkchen zur Stärkung der Oberschenkel-Muskulatur.

Auch Gerrit Nauber, Philip Türpitz, Marlon Frey und Enrique Pena Zauner haben ihre Übungen schon ins Netz gestellt.

Und das Video von Ersatztorwart Philipp Heerwagen, der Liegestütze vor der untergehenden Abendsonne pumpt, erinnert sogar ein wenig an die Rocky-Filme.