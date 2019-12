Von Claus Weber

Sandhausen. Was für eine tolle Geste: Als der SV Sandhausen Ende Januar beim Hamburger SV spielte, wurde 250 Fans eine Hafenrundfahrt spendiert. Nun revanchieren sich die Kurpfälzer und laden die HSV-Anhänger am Samstagabend zum Kennenlernen auf den Heidelberger Weihnachtsmarkt und anschließender Fahrt auf dem Neckar ein.

"Es gibt zwar keine große Werft", heißt es in dem Einladungsschreiben auf der Vereins-Homepage, "dafür aber viele Burgen und andere Sehenswürdigkeiten." Schon über 250 HSV-Fans haben sich angemeldet, berichtet Pressesprecher Markus Beer.

Mehrere Tausende werden am Sonntag (13.30 Uhr/live auf Sky) am Hardtwald erwartet. Bis gestern waren schon über 12 500 Tickets verkauft. Karten gibt es noch für die Heimblöcke. Auch am Spieltag. Die Fan-Freundschaft dürfte dann allerdings für 90 Minuten ruhen. Denn: Der Dorf-Verein will das Flaggschiff der Zweiten Fußball-Bundesliga zum Kentern bringen.

Das Selbstvertrauen ist jedenfalls groß nach dem 2:1-Heimsieg über den VfB Stuttgart. Seit sechs Spielen sind die Kurpfälzer ungeschlagen. "Wir sind aktuell sehr stabil, kriegen wenig Gegentore, haben große Strafraumpräsenz und eine hohe Zahl von Torabschlüssen", zählt Trainer Uwe Koschinat auf und stellt fest: "Wir können von einer guten Tendenz sprechen, das gibt Anlass zu Optimismus für das kommende Spiel."

Zumal die Hamburger derzeit in einer Krise stecken. Nach starkem Start kassierte der Aufstiegsanwärter zuletzt zwei Niederlagen in Osnabrück und gegen Heidenheim. Auswärts ist der HSV gar schon seit sechs Partien sieglos.

"Ich glaube, dass der psychologische Faktor im Fußball eine ganz große Rolle spielt", sagt Uwe Koschinat, "und ich glaube, dass sich Ergebnisse auf die Selbstverständlichkeit eines Spiels auswirken." Dennoch wäre es der größte Fehler, darauf zu setzen, dass die Hamburger auch am Hardtwald verunsichert auftreten würden. Immerhin reisen sie als Tabellenzweiter zum Dorfverein.

Und ein Stückweit, glaubt der Coach, hingen die jüngsten Niederlagen auch mit Sperren und Verletzungen zusammen. In Osnabrück beispielsweise konnte HSV-Coach Dieter Hecking gar nicht mehr positionsgetreu wechseln. "Wir müssen schon wahnsinnig viel investieren, um dem HSV Paroli zu bieten", glaubt Koschinat, sagt aber auch: "Wir haben gegen Stuttgart gezeigt, dass wir in der Lage sind, für Überraschungen zu sorgen."

Dazu allerdings müsste seine Mannschaft genauso mutig und couragiert auftreten wie gegen die Schwaben. "Wir dürfen nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sein und nur darauf hoffen, Zeit runterspielen zu können", sagt Koschinat, "sondern müssen sehr hohe Aktivität auf den Platz bringen." Am besten mit überfallartigen Kontern wie in Bielefeld und gegen Stuttgart. "Da haben wir es geschafft, den Gegner in dessen Strafraum zu stressen."

Leart Paqarada wird nach abgesessener Gelb-Sperre wieder seinen Platz als linker Außenverteidiger einnehmen, obwohl Uwe Koschinat mit seinem Stellvertreter Sören Dieckmann zufrieden war. "Er hat sich im Laufe des Spiels enorm gesteigert", sagt er.

Dafür fällt gegen den HSV und am Sonntag darauf im letzten Spiel des Jahres gegen Kiel Robin Scheu aus. Der Mittelfeldmann, der sich nach anfänglichen Schwierigkeiten zuletzt in die Mannschaft gespielt und in Dresden den 1:1-Ausgleich erzielt hatte, hat sich bei den Sachsen eine schwere Muskelverletzung zugezogen. "Schade", bedauert Koschinat, "wir waren sehr zufrieden mit seiner Entwicklung."

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada – Linsmayer, Paurevic – Frey, Halimi – Behrens., Bouhaddouz.