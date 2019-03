Von Claus Weber

Sandhausen. Der SV Sandhausen und Geschäftsführer Otmar Schork gehen künftig getrennte Wege. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekannt gab, wird der Vertrag mit dem 61-Jährigen zum Saisonende beendet. Aus dem operativen Geschäft zieht sich der Rauenberger aber sofort zurück.

Die Planungen, sowohl für die Zweite als auch für die Dritte Liga übernehmen Trainer Uwe Koschinat und Mikayil Kabaca. Der 42-jährige Deutsch-Türke steigt vom Teammanager zum Sportlichen Leiter auf. Die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich macht Präsident Jürgen Machmeier zur Chefsache.

Schork übernahm vor genau acht Jahren in seiner zweiten Amtszeit am Hardtwald den Posten. "Der SV Sandhausen hat mehr erreicht, als uns Fußball-Deutschland zugetraut hat. Daran hat Otmar Schork großen Anteil", würdigte Machmeier die Verdienste des scheidenden Geschäftsführers, in dessen Ära auch der Aufstieg in die Zweite Liga fällt.

Seit dem vergangenen Spieltag stehen die Kurpfälzer auf dem letzten Tabellenplatz. Am Sonntag (13.30 Uhr) steht beim 1. FC Magdeburg ein weiteres richtungsweisendes Spiel auf dem Programm.

Update: 7. März, 15.20 Uhr