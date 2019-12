Von Claus Weber

Heidelberg. Sandhausens ehemaliger Trainer Alois Schwartz sprach ab und zu mal vom „Genickschuss“, wenn seine Mannschaft ein Tor zur Unzeit kassiert hatte. Auch sein Nach-Nachfolger Uwe Koschinat nutzt bisweilen martialische Ausdrücke, wenn er etwas unterstreichen will. Von „echten Männern“ ist dann die Rede oder von einer „kriegerischen Spielweise“. Die Aufgabe des Fußball-Zweitligisten am Sonntag (13.30 Uhr/ Sky) bei Dynamo Dresden bezeichnet er als „sehr schwierig“, denn: „Die Dresdner werden bis an die Zähne bewaffnet sein.“

Koschinats Einschätzung kann man nachvollziehen: Erstens sind die Sachsen durch ihre jüngste 1:2-Heimpleite gegen Kiel auf den letzten Platz abgerutscht, zweitens haben sie nach der Partie gegen Sandhausen bis Weihnachten noch zwei Auswärtsspiele zu bestreiten. Und dritten haben sie gerade erst ihren Coach Christian Fiel gefeuert und Heiko Scholz zum Interimstrainer gemacht.

Der SV Sandhausen tut gut daran, nicht leichtfertig oder gar überheblich zu sein. Gerade jetzt, im Hochgefühl des jüngsten 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart. „Die Mannschaft strotzt vor Selbstvertrauen“, stellt Koschinat fest. Das ist schön, aber auch gefährlich. Der Trainer warnt: „Wir wollen den positiven Flow nutzen, müssen aber auch schauen, dass wir das Stuttgart-Spiel aus den Köpfen kriegen.“

Der Coach ist als Psychologe gefragt, zumal eine Woche später mit dem Heimspiel gegen den Hamburger SV das nächste Highlight bevorsteht. Dazwischen ist Alltag für seine Mannschaft, die seit fünf Spielen ohne Niederlage ist. „Wir lassen uns auch nicht im Ansatz in die Favoritenrolle drängen“, erklärt Koschinat und betont, dass er auch mit einem Remis beim Tabellenletzten nicht unzufrieden wäre: „Ein Punkt kann in dieser Zweiten Bundesliga schon viel wert sein.“

Ob der Trainerwechsel bei Dynamo Energien freisetze und seiner Mannschaft die Sinne schärfe, konnte Koschinat nicht sagen. Wichtiger fand er die Frage, ob Dresden unter dem neuen Coach sein Spielsystem ändern wird. Christian Fiel scheiterte an seinem Anspruch, offensiven und schönen Fußball spielen zu lassen. Abstiegskampf kam in seinen Überlegungen nicht vor.

Heiko Scholz, den Koschinat aus seiner Zeit in Köln kennt, stünde jedenfalls für hohe Stabilität und kontrolliertes Spiel, sein Vorgänger Fiel für Ball-Besitz-Fußball. Man müsse, erklärt der Sandhäuser Trainer, auf alles vorbereitet sein.

Erstmals wird die Sandhäuser Defensive, die bislang alle Partien von der ersten bis zur letzten Minute bestritten hat, auseinander gerissen. Leart Paqarada hat gegen Stuttgart die fünfte Gelbe Karte gesehen und muss aussetzen. Er soll – positionsgetreu – durch Sören Dieckmann ersetzt werden. Marlon Frey und Julius Biada haben ihre Verletzungen auskuriert und wieder voll mittrainiert, ebenso wie Dennis Linsmayer, der gegen den VfB mit Blessuren vorzeitig vom Platz musste.

Einen Erfolg haben die Sandhäuser in dieser Woche schon gefeiert. Bei der Wahl zum Deutschen Marketingpreis in Düsseldorf errang ihre Kampagne „Wir! Echt anders“ den dritten Platz (wir berichteten). 2018 hatte der Zweitligist damit begonnen seine Marke neu zu positionieren, dadurch bekannter zu werden, neue Zuschauer und Sponsoren zu gewinnen.

Die humorvolle Plakat-Aktion am Hamburger Hauptbahnhof – die vor dem Derby am Sonntag in einer Woche fortgesetzt wird – oder das Public Viewing im Hardtwaldstadion bei der WM 2018 kamen sehr gut an. Bei einer Umfrage der TU Braunschweig landete der SVS in der Vorsaison auf dem erstaunlichen dritten Rang in der Sympathie-Tabelle. Auch die Zuschauerzahlen konnten gesteigert werden. Über 7000 waren es im Schnitt in der Vorsaison. „Wir freuen uns über den dritten Platz“, sagt Geschäftsführer Volker Piegsa, „für uns ist das die nochmalige Bestätigung, vor zwei Jahren den richtigen Weg eingeschlagen zu haben und mit der neuen Strategie, das Image des SV Sandhausen nachhaltig positiv zu verändern.“

Übrigens: Auch Heiko Scholz mag eine deutliche Ausdrucksweise. „Es geht wieder bei Null los“, sagt der Dresdner Coach vor dem Spiel gegen Sandhausen, „dafür brauchen wir echte Kerle.“

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl – Diekmeier, Nauber, Zhirov, Dieckmann – Linsmayer, Paurevic – Scheu – Halimi – Behrens, Bouhaddouz.