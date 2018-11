Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Ist der Spatz in der Hand besser als die Taube auf dem Dach? Nach dem torlosen Unentschieden des SV Sandhausen am Freitagabend gegen den MSV Duisburg wird es die Antwort auf diese Frage möglicherweise erst am Saisonende geben. Vereinzelte Pfiffe nach dem Spiel wiesen darauf hin, dass die Fans enttäuscht waren. Andererseits, erstmals in dieser Saison hat der SV Sandhausen die Abstiegsplätze verlassen. Auch wenn sich das schon am Sonntag wieder ändern kann, wenn Magdeburg gegen Regensburg spielt.

Gemischt waren die Gefühle auch beim Trainer. Uwe Koschinat gab zu: „In den ersten 60 Minuten haben uns die Duisburger derart beschäftigt, dass wir unser Konterspiel nicht aufziehen konnten. Zum Glück hatten wir mit Niklas Lomb einen sehr guten Torwart.“

Die Punkteteilung sei gerecht, fand Koschinat. „Denn nach einer Stunde ist das Spiel zu unseren Gunsten gekippt. Da hatten wir gute Chancen.“

„Inhaltlich ist es gerechtfertigt, die Mannschaft zu ändern“, sagte Uwe Koschinat nach dem 1:3 in Dresden. Doch der Trainer beließ alles beim Alten, gab den Verlierern die Möglichkeit zur Wiedergutmachung. „Im Abstiegskampf“, erklärte der 47-jährige Fußballlehrer hinterher, „sind gerade die erfahrenen Spieler sehr wichtig.“ Vor allem Markus Karl (Koschinat: „Seine Ausstrahlung hat mir gefallen“) und Torwart Niklas Lomb („Er hat ein Ausrufezeichen gesetzt“) nutzten ihre Chance, aber auch Philipp Klingmann war deutlich stärker als zuletzt. Zweimal hatte der Mönchzeller sogar das Siegtor auf dem Fuß. Schade.

Sandhausen begann stürmisch. Die Gäste hielten dagegen. Es war anfangs ein unterhaltsames Keller-Derby. Schon nach drei Minuten musste sich Niklas Lomb lang machen. Der Torwart parierte bravourös einen Distanzschuss von Ahmet Engin. Auf der anderen Seite übersah Fabian Schleusener den freistehenden Korbinian Vollmann (7.), und es wurde ein Tor von Andrew Wooten zurecht wegen Abseits nicht anerkannt (16.).

Hintergrund Stimmen zum Spiel Otmar Schork, Geschäftsführer des SV Sandhausen: Aufgrund der Druckphase im letzten Drittel hätten wir den Sieg verdient gehabt. Leider wurden gute Chancen ausgelassen. Da hat man gemerkt, dass einigen die Überzeugung gefehlt hat. Torsten Lieberknecht, Trainer des MSV Duisburg: Zum Schluss hatten wir in der [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel Otmar Schork, Geschäftsführer des SV Sandhausen: Aufgrund der Druckphase im letzten Drittel hätten wir den Sieg verdient gehabt. Leider wurden gute Chancen ausgelassen. Da hat man gemerkt, dass einigen die Überzeugung gefehlt hat. Torsten Lieberknecht, Trainer des MSV Duisburg: Zum Schluss hatten wir in der einen oder anderen Situation Glück. Es war unser fünftes Auswärtsspiel hintereinander ohne Niederlage. Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen: Zum Schluss war es so, wie man es sich bei einem Heimspiel vorstellt. Ich bin sicher, wie schaffen es. Die Mannschaft ist konkurrenzfähig. Ronny Zimmermann, Vizepräsident des DFB: Sandhausen hatte genügend Chancen. Doch würden sie ihre Möglichkeiten nutzen, würden sie nicht unten stehen. Otto Frey, Stellvertretender Jugendleiter: Die zweite Halbzeit lässt hoffen. Rolf Machmeier, Onkel des SVS-Präsidenten: Ich hätte mir ein bisschen mehr Bewegung im Spiel nach vorne gewünscht. wob

[-] Weniger anzeigen

Nach dem turbulenten Beginn gönnten sich die Kellerkinder eine schöpferische Pause. Bis zur Halbzeit gab es nichts mehr zu notieren. „Man merkt die Verunsicherung“, sorgte sich der oberste Sandhausen-Fan, Bürgermeister Georg Kletti. „Beide wollen keine Fehler machen“, vermutete Marketing-Chef Dag Heydecker.

Auch nach der Pause hatte man das Gefühl, dass die Angst vorm Verlieren größer war als die Lust zu gewinnen. Mit Torszenen wurden die Zuschauer nicht verwöhnt. Einen Schuss von Moritz Stoppelkamp machte Niklas Lomb zunichte (55.).

Die Trainer zogen die Konsequenzen aus dem Nichtangriffs-Pakt auf dem Rasen. Für den Ex-Sandhäuser Richard Sukuta-Pasu, der in 56 Spielen zwölf Tore für die Kurpfälzer erzielt hatte, war nach rund einer Stunde Schluss. Uwe Koschinat brachte für Fabian Schleusener, der in den letzten fünf Spielen viermal erfolgreich war, gestern Abend aber farblos blieb, mit Kevin Behrens einen neuen Mann.

Der SV Sandhausen übernahm die Initiative, drängte auf das Siegtor. Leart Paqaradas Schuss wurde abgeblockt (78.), Philipp Klingmann verzog knapp 83.). Die „Zebras“ wackelten, knickten aber nicht ein. „Aufgrund unserer Chancen hätten wir gewinnen müssen“, bedauerten Nik-las Lomb und Philipp Klingmann. Ronny Zimmermann, der mit seiner hübschen Tochter Lena am Hardtwald war, brachte es auf den Punkt: „So ist es, wenn man unten steht. Bist du oben, gehen die Bälle rein.“

Jetzt ist Länderspielpause. Am Samstag in zwei Wochen geht es in Kiel weiter.

Sandhausen: Lomb - Klingmann, Karl, Verlaat, Paqarada - Linsmayer, Förster - Gislason, Vollmann (79. Müller) - Wooten (87. Guede), Schleusener (68. Behrens).

Duisburg: Mesenhöler - Wiegel, Bomheuer, Nauber, Wolze - Schnellhardt, Hajri (85. Albutat) - Engin, Stoppelkamp (74. Daschner) - Sukuta-Pasu (66. Iljutschenko), Taschtschy.

Schiedsrichter: Günsch (Berlin); Zuschauer: 5534.

Update: 9. November 2018, 23.48 Uhr