Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Dieter Herzog hat eine Idee, wie es klappen könnte mit dem Klassenerhalt - unter Berücksichtigung der besonderen Qualitäten des SV Sandhausen. "Wenn wir noch fünfmal 0:0 spielen, bleiben wir drin", glaubt das Urgestein, an dessen Fachwissen es keinen Zweifel gibt.

Nicht erst seit dem torlosen Unentschieden gegen Greuther Fürth tun sich die Sandhäuser schwer damit, das Runde ins Eckige zu befördern. Gerade mal 32 Treffer gelangen in 29 Spielen. Die Fans brauchen Geduld, ehe sie ein Tor bejubeln können.

Der Verkauf von Lucas Höler in der Winterpause nach Freiburg sowie die langwierigen Verletzungen von Andrew Wooten und Richard Sukuta-Pasu spielen eine Rolle. "In Deutschland gibt es bis auf Bayern München keine Mannschaft, die eine so große Zahl von Ausfällen verkraften kann", hat Bürgermeister Georg Kletti Verständnis. Zeitweise musste Trainer Kenan Kocak auf acht, neun Profis verzichten.

Zum Glück entspannt sich rechtzeitig zum Liga-Endspurt die Lage. Einzig Tim Kister und Ken Gipson werden wohl in dieser Runde nicht mehr zum Einsatz kommen. Andrew Wooten und Richard Sukuta-Pasu wurden gegen Fürth eingewechselt. "Sie müssen noch eine Menge aufholen", urteilte Kocak.

Ob sie am Samstag (13 Uhr) beim MSV Duisburg von Beginn an stürmen werden, ist fraglich. Zurückmelden könnte sich demnächst auch Philipp Klingmann. Der Mönchzeller, der Anfang Februar in Düsseldorf einen Schädelbruch erlitt, hat bisher dreimal mit der Mannschaft trainiert.

Doch hinten gibt es keine Not. Auch ohne Denis Linsmayer, der als nahezu unersetzlich gilt, spielte die beste Abwehr der Liga am Freitag zu Null - bereits zum zehnten (!) Mal in dieser Runde.

Sandhausen hat weiter die beste Defensive der Zweiten Liga - und ist trotzdem noch nicht in Sicherheit. 40 Punkte galten bisher als die Eintrittskarte für eine weitere Saison. Nur im Spieljahr 2005/2006 erwischte es Dynamo Dresden mit 41 Punkten. Aber damals gab es vier Absteiger.

So eifrig wie die Kellerkinder seit Wochen punkten, wird vermutlich diesmal die 40-Punkte-Marke außer Kraft gesetzt. Wenn Jürgen Machmeier mit seiner Rechnung von 41 Zählern Recht behält, dann brauchen seine Sandhäuser noch einen Sieg oder drei Unentschieden in den restlichen Begegnungen in Duisburg, gegen Darmstadt, in Heidenheim, gegen Nürnberg und in Bielefeld. Die Zuversicht ist trotz des sechsten sieglosen Spiels in Folge gestiegen. Der Vorsprung auf Heidenheim auf dem Relegationsplatz wuchs auf vier Punkte, das bessere Torverhältnis kommt einem weiteren Punkt gleich.

Es gibt vier gute Gründe, die dafür sprechen, dass sich die Kurpfälzer auch diesmal ins Ziel retten werden.

Erstens, gegen Fürth zeigte sich die Mannschaft kämpferisch. Sie ist intakt.

Zweitens, außer Sandhausen muss ein Dutzend weiterer Mannschaften zittern. "Im Gegensatz zur Konkurrenz sind wir diese Situation gewohnt", sagt Machmeier, "und können damit umgehen." Vor einem Jahr zog man erst am vorletzten Spieltag mit einem 1:0 in Würzburg den Kopf aus der Schlinge und wurde - die bisher beste Platzierung - mit 42 Punkten Zehnter. Zwei Jahre zuvor musste sogar bis zum Finale in Bochum (0:0) gebangt werden, auch wenn daran der Abzug von drei Punkten schuld war.

Drittens, eine Trendwende zeichnet sich ab. Zwar sind die Sandhäuser seit sechs Spielen sieglos, doch beim FC St. Pauli (1:1) und jetzt gegen Fürth war die Form verbessert.

Viertens, Schlüsselspieler wie Torwart Marcel Schuhen, Abwehrchef Markus Karl, Mittelfeld-Motor Denis Linsmayer und der neue Stürmer Rurik Gislason sind gut drauf. Bis auf Schuhen laufen die Verträge dieser Profis aus. Auch in dieser Hinsicht wäre es gut, wenn mit dem Klassenerhalt rasch Klarheit herrschen würde.

Das gilt auch für potenzielle Neuzugänge. Der Zweitligist soll ein Auge auf Kevin Behrens geworfen haben. Der 27-jährige Angreifer hat in dieser Saison für den Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken 17 Tore erzielt. In 76 Spielen bereitete er unglaubliche 66 Tore vor. Letzten Dienstag beim 5:2 in Walldorf war er - angeblich unter Sandhäuser Beobachtung - an drei Treffern beteiligt. Behrens wäre nach Linksverteidiger Felix Müller (25) vom Drittligisten Würzburger Kickers der zweite Neue für die dann siebte Zweitliga-Saison.

Zumindest der Rathauschef hat keine Zweifel: Sandhausen bleibt der kleinste Zweitliga-Standort. Georg Kletti hält es mit seiner Parteivorsitzenden. "Wir schaffen das", erklärt der Bürgermeister. Ohne Raute, aber im Brustton der Überzeugung.