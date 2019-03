Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Muss der SV Sandhausen heute (13 Uhr/Sky) den Frust ausbaden, der beim FC St. Pauli durch die 0:4-Derbyniederlage gegen den Hamburger SV entstanden ist? Christopher Buchtmann, der beim Paulianer 3:1-Hinspielsieg sein viertes von fünf Saisontoren erzielte, wird mit deutlichen Worten zitiert: "Die Sandhäuser kämpfen zwar ums Überleben. Aber am Hardtwald müssen wir ein anderes Gesicht zeigen. Die Aggressivität muss wieder kommen. Da muss es auch mal weh tun."

Wiedergutmachung schwört auch Marvin Knoll. "Ausgerechnet im wichtigsten Spiel der Saison haben wir unsere schlechteste Leistung geboten. Ich muss in Sandhausen zeigen, dass ich Eier habe, dass ich ein Führungsspieler bin", sagt der 28-jährige Mittelfeldspieler.

Von 2013 bis 2015 stand der gebürtige Berliner beim SV Sandhausen unter Vertrag. Mit gerade mal zehn Einsätzen war seine Bilanz überschaubar. Erst bei Jahn Regensburg blühte Knoll auf, war Kapitän, Leistungsträger und maßgeblich am Durchmarsch von der Regionalliga in die Zweite Liga beteiligt.

Seit dieser Saison ist der Mann mit dem Rauschebart und dem Kämpferherzen beim FC St. Pauli. Er hat mit dazu beigetragen, dass die Jungs des ehemaligen Karlsruher Trainers Markus Kauczinski eine starke Saison spielen. Trotz der Pleite gegen den HSV und vier Punkten Rückstand auf Union Berlin sind sie noch im Rennen um den Relegationsplatz.

Viel auf dem Spiel steht auch für die Gastgeber. Ein Sieg heute und die Sandhäuser könnten erstmals wieder einen der Abstiegsplätze verlassen, auf die man zu Beginn des Jahres durch das 1:2 beim Hamburger SV zurückfiel.

Ein ehemaliger Hamburger hat eine Schlüsselfunktion. Dennis Diekmeier, der in acht Jahren 233 Bundesliga-Spiele für den HSV und den 1. FC Nürnberg bestritt, führte die Kollegen am Sonntag als Kapitän zum 1:0-Sieg in Magdeburg.

Am Erfolg war auch einer beteiligt, der gar nicht mit kickte. Stefan Kulovits, Spitzname "Kampfgelse", war - ohne Fußballschuhe - mitgereist und richtete einen flammenden Appell an die Kollegen. Der frühere österreichische Nationalspieler, inzwischen 35, kam in dieser Saison erst sechs Mal zum Einsatz. Kapitän soll er trotzdem bleiben. Die Begründung von Trainer Uwe Koschinat: "Sein Wort zählt in der Mannschaft."

Denis Linsmayer, der in den meisten Spielen Kulovits vertrat, hat zwar die Binde an Diekmeier abgegeben, an seiner Rolle als Führungsspieler soll sich aber nichts ändern. "Dazu muss ich nicht Spielführer sein", meint der 27-jährige Vater zweier kleiner Kinder.

Im Interview mit der RNZ erklärte er, warum er die Entscheidung des Trainers nachvollziehen kann. Linsmayer hat einen langfristigen Vertrag bis 2022. Ein Abstieg würde die Planungen über den Haufen werfen. Dem intelligenten Profi war anzumerken, dass ihn die Situation belastet.

Der Nachfolger hat ein sonniges Gemüt. Dennis Diekmeier geht voran, muntert auf, tut genau das, was der Trainer im Sinn hatte, als er den renommierten, aber gar nicht eingebildeten Bundesliga-Star in mehreren Gesprächen davon überzeugte, in die Provinz zu kommen.

Bevor der vierfache Vater im Sommer arbeitslos wurde, waren die Diekmeiers gern gesehene Gäste in der Hamburger Society, gaben bereitwillig Journalisten Einblicke in ihre Familien-Idylle. Am Hardtwald wurde der Partylöwe zum Kampfschwein.

Dana und Dennis setzen sich nicht nur perfekt in Szene, sie beherrschen auch die Kunst, das Beste aus der Situation zu machen. "Ich will mit meiner Erfahrung helfen", erklärt der Profi. Seine Frau macht eine Liebes-Erklärung an die Kurpfalz: "Wir finden es schön hier. Die Leute sind bodenständig, die familiäre Atmosphäre gefällt uns."