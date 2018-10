Sandhausen. (dpa-lsw) Der SV Sandhausen muss erneut lange auf Fußball-Profi Tim Kister verzichten. Bei dem Abwehrspieler des Zweitligisten bestätigte sich einen Tag nach dem 0:3 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim der Verdacht auf einen Mittelfußbruch. «Das tut mir unglaublich Leid für ihn, zumal er seinen vorherigen Mittelfußbruch gerade erst auskuriert hatte», sagte Trainer Uwe Koschinat am Mittwoch. Der 31 Jahre alte Kister hatte sich bereits im Frühjahr den Mittelfußknochen gebrochen und eine lange Pause gebraucht.

Im Zweitligaduell mit Dynamo Dresden am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) ist Denis Linsmayer dagegen wieder einsatzbereit. Bei Rúrik Gíslason will Koschinat das Training am Donnerstag abwarten. Der Isländer hat eine Risswunde am Schienbein.

Update: 31. Oktober 2018, 17.56 Uhr