Von Claus Weber

Sandhausen. Es kling paradox: Der SV Sandhausen ist nach fünf Spieltagen Tabellenvorletzter der 2. Fußball-Bundesliga. Und doch macht der Blick aufs Tableau Hoffnung. Denn in den bisherigen Partien sind die Kurpfälzer ausnahmslos auf Mannschaften aus dem vorderen Tabellendrittel gestoßen. Die vermeintlich leichteren Gegner kommen also noch.

Am Freitag (18.30 Uhr, Sky) allerdings wird erst noch einmal ein Hochkaräter am Hardtwald erwartet. Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln gehört für Kenan Kocak zu den stärksten Teams der Liga - auch wenn Nationalverteidiger Jonas Hector am Freitag wegen einer Gelb-Rot-Sperre nicht auflaufen kann. "Das ist eigentlich eine Bundesligamannschaft", sagt der Sandhäuser Trainer und legt sich fest: "Köln wird mit 1000-prozentiger Sicherheit aufsteigen."

Zuletzt fielen die Geißböcke allerdings durch eine überraschende 3:5-Heimpleite gegen Aufsteiger Paderborn auf den vierten Tabellenplatz zurück. Kocak hat sich die Partie im Stadion angeschaut. "Die Kölner waren die bessere Mannschaft", berichtet er, "aber Paderborn war brutal effektiv und hatte an diesen Tag das Quäntchen Glück."

Dem SV Sandhausen klebt dagegen das Pech an den Schuhen. In Fürth (1:3) und Darmstadt (1:1) wurden sicher scheinende Siege in den Schlussminuten verspielt, gegen Hamburg (0:3) leistete man sich zwei folgenschwere Patzer, in Bochum (0:1) kassierte man einen unglücklichen Gegentreffer, gegen Berlin (0:0) nutzte man gute Möglichkeiten nicht.

"In keinem Spiel waren wir chancenlos", sagt Torwart Niklas Lomb, "deshalb können wir auch gegen Köln mit Selbstvertrauen agieren." Die Leistungskurve zeigt jedenfalls nach oben. In den beiden letzten Partien war der erste Sieg greifbar nahe.

Auch dank Lomb. "Er hält sicher, hat eine gute Ausstrahlung", lobt Kocak seinen Torwart, der den Platz zwischen den Pfosten bis auf Weiteres behalten wird, nicht nur, weil Marcel Schuhen nach einem Bänderriss einige Wochen ausfällt.

Für Lomb ist die Partie gegen die Geißböcke am Freitagabend etwas ganz Besonderes. Der 25-Jährige wurde in Köln geboren, wechselte erst als 15-Jähriger zu Bayer Leverkusen, ehe er diesen Sommer nach Sandhausen ausgeliehen wurde.

Der Torwart strahlt nicht nur Sicherheit aus, sondern auch Zuversicht. "Nach dem späten Gegentor in Darmstadt dachte ich zuerst, ich bin im falschen Film, die Enttäuschung war riesig", sagte er, "aber mit ein bisschen Abstand muss man sagen, wir haben gut gespielt, es gilt, das Positive mitzunehmen."

Immerhin gab es in dieser Trainingswoche mal keine weiteren Hiobsbotschaften. Im Gegenteil: Felix Müller, der zuletzt wegen Oberschenkelproblemen aussetzen musste, steht wieder zur Verfügung. Und auch Markus Karl, der in Darmstadt einen Schlag aufs Schienbein bekommen hat, sollte am Freitag dabei sein. Der Abwehr-Routinier wird gegen den Kölner Supersturm (14 Tore in fünf Spielen) dringend gebraucht.

Bis Mittwoch waren 11.500 Tickets abgesetzt. Der SVS bittet die Zuschauer, frühzeitig anzureisen und die Parkzonen in Walldorf sowie die Park & Ride-Anlage Lichtenau in Leimen zu nutzen.

So könnte Sandhausen spielen: Lomb - Kister, Karl, Verlaat - Klingmann, Linsmayer, Jansen, Paqarada - Förster - Guédé, Behrens.