Von Claus Weber

Sandhausen. Sandhausen und Heidenheim – das hat eine wechselvolle Geschichte. 2015 warfen die Schwaben die Badener am Hardtwald aus dem DFB-Pokal, 2019 beenden die Sandhäuser auf der Ostalb eine 13-jährige Durststrecke und machten den Klassenverbleib so gut wie fest. In der letzten Saison schaffte Heidenheim dank Sandhäuser Schützenhilfe am letzten Spieltag den Sprung in die Relegation. Und am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) an der Brenz kämpfen die Gastgeber um ihre letzte Aufstiegschance und die Kurpfälzer um den Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

"Es waren immer besondere Duelle", sagt Mikayil Kabaca, "aber nun muss uns der Gegner egal sein, wir sind im Abstiegskampf, wir brauchen die Punkte." Ein Sieg auf der Ostalb wäre die halbe Miete, dann könnte Sandhausen das letzte Heimspiel am 16. Mai gegen Regensburg und das Saisonfinale beim vermutlich schon feststehenden Meister Bochum entspannter angehen.

Doch bei einer Pleite droht der Sturz auf den Relegationsrang. "Unser Ziel war es, nach den Nachholspielen über dem Strich zu stehen", sagt Kabaca, "das haben wir erreicht, nun haben wir es selbst in der Hand und wollen diesen Platz mit aller Macht verteidigen."

Mut macht, dass Sandhausen im Hinspiel mit 4:0 der höchste Saisonsieg glückte. Für Kabaca ist das allerdings kein Maßstab. "Damals spielte uns ein früher Platzverweis in die Karten", erklärt er sich, "nichtsdestotrotz war der Auftritt bemerkenswert."

Bemerkenswert war auch die Sandhäuser Reaktion auf die Quarantäne mit zwei Siegen über Hamburg und Hannover und dem unglücklichen 2:3 in Fürth. Dass sein Team beim 0:2 am Dienstag in Kiel müde gewesen sei und den Schwung verloren habe, glaubt Kabaca nicht. "Kiel hat Qualität und spielt um den Aufstieg", sagt er, "wir haben versucht dagegenzuhalten, hatten 7:2 Ecken und ein ausgeglichenes Ballbesitz-Verhältnis."

Mit einem Sieg in Heidenheim könnten Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits Werbung für eine Festanstellung zur neuen Saison betreiben. Mit 13 Punkten aus zehn Spielen haben sie eine bessere Bilanz als ihre Vorgänger Michael Schiele (10 Punkte in 13 Spielen) und Uwe Koschinat (8/8). "Unter ihnen spielen wir nun so, wie wir uns das vorgestellt hatten", sagt Kabaca, "wir sind froh, dass wir sie haben."