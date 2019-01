Von Claus Weber

Sandhausen. Uwe Koschinat lobte seinen Arbeitgeber. "Kompliment, die Rasenverhältnisse hier sind sehr gut", sagte der Coach des SV Sandhausen, "wir können übergangslos gut trainieren." Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager gab Koschinat seiner Mannschaft einen Tag frei. In der Türkei feilte der Coach am variablen Spielaufbau, am Hardtwald wird seit Mittwoch das Spiel bei gegnerischem Ballbesitz geübt. "Wegen der guten Trainingsbedingungen liegen wir voll im Zeitplan, was das Taktische und das Körperliche betrifft", sagte Koschinat.

Wieder mit dabei ist Max Jansen, der wegen Problemen mit der Sehne im Knie nicht mit in den Süden geflogen war. Auch Korbinian Vollmann absolvierte am Donnerstagvormittag nach auskurierten Magen-Darm-Problemen die erste Einheit.

Damit fehlen dem Coach zwei Wochen vor dem Start der Restrückrunde (30. Januar, 20.30 Uhr beim Hamburger SV) lediglich die Rekonvaleszenten Tim Kister und Nejmeddin Daghfous sowie Alexander Rossipal, dessen Außenband im Knie am Mittwoch operiert wurde. Geschäftsführer Otmar Schork rechnet mit einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen. Die ursprünglich von beiden Seiten angedachte Ausleihe des 22-jährigen Talents hat sich durch die Verletzung erübrigt.

Während Nejmeddin Daghfous noch eine ganze Weile fehlen dürfte, ist Tim Kister nach seinem Fußbruch schon wieder recht weit und könnte in zwei, drei Wochen ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Wieder voll dabei ist Kisters Kollege in der Innenverteidigung, Tim Knipping. Trainer Koschinat will den 26-Jährigen im nächsten Testspiel am Samstag (14 Uhr, Sportgelände an der Saarlandhalle) beim ambitionierten Regionalligisten 1. FC Saarbrücken 60 bis 90 Minuten lang testen. "Tim will natürlich zurück in die Mannschaft und wird sich ein spannendes Duell mit Aleks Zhirov liefern", freut sich Koschinat auf den internen Konkurrenzkampf.

Das vierte und letzte Vorbereitungsspiel findet am kommenden Dienstag um 14 Uhr beim Ligakonkurrenten SpVgg Greuther Fürth statt.