Von Claus Weber

Sandhausen. Dass Fußballspiele ohne Zuschauer stattfinden müssen, ist traurig. Dass die Partie zwischen dem SV Sandhausen und Spitzenreiter Arminia Bielefeld am Freitag (18.30 Uhr/Sky) vor leeren Rängen ausgetragen wird, ganz besonders bitter. Denn in dieser Begegnung steckt Brisanz: Sandhausen kann den Klassenverbleib perfekt machen, Bielefeld vielleicht sogar schon den Aufstieg. "Man kann sich ausmalen, was losgewesen wäre…", meint Uwe Koschinat. Der Sandhäuser Trainer bedauert: "Die prickelnde Atmosphäre wird fehlen."

Die Vorfreude sei aber dennoch groß vor dem Saisonfinale, betont der Coach: "Denn wir messen uns mit den Besten, es beginnen jetzt die absoluten Highlight-Spiele, jeder schaut auf uns." Nach dem Hit gegen den Tabellenführer geht’s schon am Dienstag (18.30 Uhr) weiter beim Tabellenzweiten VfB Stuttgart und zum Abschluss am 28. Juni beim Dritten Hamburger SV. Dazwischen liegt am 21. Juni noch das letzte Heimspiel gegen Schlusslicht Dynamo Dresden.

Für alle Sandhäuser Gegner geht’s um extrem viel. Der SVS könnte das Zünglein an der Waage sein, Auf- und Abstieg mitbestimmen. Dabei sind auch die Kurpfälzer noch nicht ganz sicher. Drei Siege und ein Remis in den letzten vier Spielen haben das Konto zwar auf 39 Punkte anwachsen lassen. Diese Zahl hat in den letzten sieben Runden, seit der SVS in der zweithöchsten Liga spielt, schon sechs Mal gereicht. In der Saison 2017/18 allerdings musste Aue mit 40 Zählern in die Relegation – hielt aber dank eines 3:1-Sieges gegen den Karlsruher SC die Klasse.

Hier geht’s zur PK 🎥👇https://t.co/vqQ1uAJO5M — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) June 10, 2020

Es gibt also keinen Grund für den SV Sandhausen nach dem Zwischenspurt langsam zu machen. Das erwartet Uwe Koschinat auch nicht von seinem Team. "Wir wollen das Beste aus der Saison herausholen", sagt er und erklärt: Wer sich nur mit dem Klassenverbleib zufrieden gibt, ist fehl am Platze. Rang zehn in der Abschlusstabelle mit 42 Punkten war vor drei Jahren die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Sie will man nun toppen.

Allerdings treffen die Sandhäuser heute Abend auf das stärkste Team der Liga. Die Arminia hat nicht nur die meisten Punkte (57), sondern auch die mit Abstand wenigsten Niederlagen (2) und Gegentore (27) kassiert. Sie ist die beste Auswärtsmannschaft und stellt mit Fabian Klos den fleißigsten Torjäger (18). "Bielefeld ist das Nonplusultra der Liga", mahnt Koschinat und legt sich fest: "Die Arminia wird nächstes Jahr wieder in der Bundesliga spielen."

Seine Mannschaft stehe also vor einer "ganz, ganz großen Herausforderung". Vor allem ihre Konstanz zeichnet die Ostwestfalen aus. "Es sind fast immer die gleichen elf Spieler aufgelaufen", sagt Koschinat. Und trotzdem ist Bielefeld nicht unbezwingbar. Das hat Sandhausen in der Hinrunde selbst bewiesen.

Auf der Alm boten die Nordbadener eine ihrer besten Vorstellungen, hatten den Spitzenreiter am Rande einer Niederlage. Kevin Behrens, der später den Treffer zum 1:1-Endstand erzielte, war nach acht Minuten mit einem Foulelfmeter an Stefan Ortega gescheitert. Der Torhüter ist – laut Notenschnitt des Fachmagazins Kicker – der beste Schlussmann der Liga. "Wir brauchen auf allen Ebenen eine Top-Leistung, um gegen Bielefeld bestehen zu können", ist sich Koschinat sicher.

Immerhin hat sich die personelle Lage am Hardtwald vor dem Saison-Finale etwas entspannt. Robin Scheu kehrt nach abgesessener Gelb-Sperre ins Aufgebot zurück. Philipp Klingmann und Besar Halimi haben ihre Muskelverletzungen soweit auskuriert, dass sie vermutlich schon nächste Woche wieder eingreifen können und auch der Langzeitverletzte Erik Zenga trainiert wieder voll mit der Mannschaft.

Die Partie wird nur bei Sky zu sehen sein, allerdings überträgt auch das Fanradio des SVS. Die Reportage beginnt gegen 18.20 Uhr. Alle Infos und den Livestream findet man auf der Klub-Homepage hier.

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl – Diekmeier, Nauber, Kister, Zhirov, Paqarada – Linsmayer, Taffertshofer – Biada – Frey, Behrens.

Update: Donnerstag, 11. Juni 2020, 12.54 Uhr

