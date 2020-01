Von Claus Weber

Sandhausen. Im November hatte sich Uli Hoeneß abfällig über den SV Sandhausen geäußert, nun hat Martin Kind, der Chef von Hannover 96, mit einer Aussage über den kleinsten Fußball-Zweitligisten für Wirbel gesorgt – und sich flugs entschuldigt. "Es stört mich, dass wir uns mit Vereinen wie dem SV Sandhausen vergleichen müssen", hatte Kind beim Neujahrsempfang der Niedersachsen gesagt, die seit Mitte November übrigens vom Ex-Sandhäuser Kenan Kocak trainiert werden.

Nach heftiger Kritik in den sozialen Medien stellte Kind per Homepage richtig, dass es ihm darum gegangen sei, dass einige Vereine in der Zweiten Liga mit geringeren finanziellen Möglichkeiten mehr erreicht hätten als sein Klub.

Es war im Grunde genommen also sogar ein Lob für den SV Sandhausen, der als Tabellenneunter vier Ränge vor dem Ex-Bundesligisten überwintert.

Am Montagvormittag reisen die Sandhäuser ins Trainingslager ins andalusische Chiclana. Nicht dabei sind neben Felix Müller, dessen Wechsel nach Unterhaching am Freitag perfekt gemacht wurde, auch die Langzeitverletzten Markus Karl und Erik Zenga sowie Robin Scheu, der die Reha nach seiner schweren Muskelverletzung in der Kurpfalz fortsetzt. Sören Dieckmann hat dagegen seine Grippe auskuriert. Ihren ersten Test bestreiten die Sandhäuser am Freitag um 15 Uhr in Spanien gegen Felix Müllers neuen Verein SpVgg Unterhaching.