Von Wolfgang Brück

Lautenbach. Der Lautenbach, der sich vom Hotel Sonnenhof zum Sportplatz am Höllwald schlängelt, dient derzeit den Profis des SV Sandhausen als natürliches Entmüdungsbecken. Er mündet in der Rench, die bis heute ein beliebter Badeplatz für die Dorfjugend ist. Der Pegel sei auf einem historischen Tiefstand, klagt Pauline Oberle. Die 82-Jährige pflegt seit Jahrzehnten mit Hingabe die Geranien und Petunien am Geländer der Renchbrücke. Die prominenten Gäste, die seit Montag in der 1 700 Einwohner zählenden Gemeinde ein Trainingslager absolvieren, würden beim Vorbeigehen freundlich grüßen, versichert die alte Dame.

Die Idylle macht gute Laune. Wälder, Wiesen und Obstbäume, wohin der Blick geht. "Wir haben es gut getroffen. Die Bedingungen sind ideal", sagt der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca.

Nur in logistischer Hinsicht ist das Schwarzwald-Dorf eine Herausforderung. In Deutschland gibt es acht Gemeinden mit dem Namen Lautenbach. So landeten gestern Abend angeblich Anhänger des 1.FC Saarbrücken, dem letzten Testspiel-Gegner des SV Sandhausen, nicht im Renchtal, sondern in der Nähe von Sankt Wendel.

Wenigstens mussten sich die Irrläufer nicht ärgern. Mit einem 4:3-Sieg besiegelten die Sandhäuser die erste Niederlage des Regionalligisten im siebten Testspiel. Für den SV Sandhausen war es der fünfte Sieg bei einem Unentschieden und einer Niederlage im siebten und letzten Vorbereitungsspiel vor der achten Zweitliga-Runde. Sie beginnt am Samstag in einer Woche mit einem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel.

"Wir sind gerüstet", meint Kevin Behrens. Der gebürtige Bremer reiste aus dem Sonderurlaub nach. Der 28-jährige Angreifer war zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Frau Kim und die 17 Monate alte Lia freuen sich über einen Buben namens Maxim.

Ein überwiegend positives Fazit zog Uwe Koschinat. Die Sorgen, dass ohne Andrew Wooten und Fabian Schleusener, die in der vergangenen Runde 28 der 45 Tore erzielten, der Angriff lahmen könnte, scheinen sich nicht zu bewahrheiten. Im Gegenteil. "Es macht Freude, wie sich Geschwindigkeit und Präzision zu einer enormen Spielkultur verbunden haben", stellt der Trainer fest, "Wir haben in allen Spielen zahlreiche klare Tormöglichkeiten herausgespielt. Phasenweise hat sich die Mannschaft am Offensiv-Fußball berauscht."

Die Kehrseite: Nur einmal schafften es die Kurpfälzer, dass die Null stand. Auch gestern Abend gegen Saarbrücken gab es nach einer 3:0-Führung unkonzentrierte Phasen, die zu drei Gegentoren führten.

Erfreulich: Die Zahl der Verletzten, die zeitweise beängstigend groß war, ist überschaubar geworden. Vier Profis werden Stand heute beim Zweitliga-Auftakt am Samstag in einer Woche in Kiel definitiv nicht dabei sein. Philip Türpitz und Julius Biada, die wegen Adduktoren-Verletzungen erst Anfang August zurückerwartet werden. Dann möchte auch Tim Kister nach seinem Fußbruch wieder einsteigen. Markus Karl, der einen Kreuzbandriss auskuriert, will im nächsten Jahr wieder zur Verfügung stehen.

Auf Fürbitte in der Wallfahrtskirche Maria Krönung verzichtet der 47-jährige Fußballlehrer. Koschinat, der sich als gläubigen Protestanten bezeichnet, erklärt: "Wir haben gut gearbeitet. Ich halte es mit dem Spruch: Hilf Dir selbst, dann hilft dir Gott."

SV Sandhausen (1. Halbzeit): Wulle - Diekmeier, Zhirov, Nauber, Paqarada - Zenga, Paurevic - Scheu, Förster, Engels - Gislason.

2. Halbzeit: Wulle - Klingmann, Dieckmann, Verlaat, Rossipal - Frey, Linsmayer - Pena-Zauner, Frey - Bouhaddouz, Behrens.

Schiedsrichter: Zorn (Freiburg) - Zuschauer: 150 - Tore: 1:0 Gislason (17.), 2:0 Paqarada (26.), 3:0 Förster (33.), 3:1 Fejzullahu (36.), 3:2 Eisele (64.), 4:2 Behrens (70.), 4:3 Mendler (87. Elfmeter).