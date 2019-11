Ist kein großer Freund der "Kellermänner" in Köln: SVS-Trainer Uwe Koschinat. Foto: vaf

Von Wolfgang Brück

Hannover. Ist der Ligazwerg das Stiefkind der Zweiten Liga? Nach dem 1:1 in Hannover machte Uwe Koschinat eine bemerkenswerte Aussage. "Im Zweifel gegen Sandhausen", antwortete der Trainer auf die Frage nach der Richtigkeit von Schiedsrichter-Entscheidungen. Die Behauptung belegt der Trainer mit Beweisen.

Fall eins: Acht von zehn Kamera-Einstellungen hätten gezeigt, dass im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück der Freistoß von Marcos Alvarez nicht hinter, sondern vor der Torlinie war. Schiedsrichter Florian Badstübner hörte auf seinen Linienrichter. Sandhausen verlor 0:1.

Fall zwei: Überraschend für alle zog Schiedsrichter Christof Günsch im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue den Videobeweis zu Rate. Denis Linsmayer wurde des Handspiels überführt. Pascal Testroet verwandelte den Elfmeter zum späten 2:2.

Fall drei: Am Freitagabend verwertete Kevin Behrens eine Hereingabe von Philip Türpitz zum vermeintlichen 1:1 in Hannover. Schiedsrichter Sören Storks sah sich die Videobilder an. Nach einer gefühlten Ewigkeit entschied er: Kein Tor. Türpitz soll im Abseits gewesen sein. Angeblich haben das die Bilder aber nicht zweifelsfrei bewiesen.

Fall vier: Deutlich erkennbar ging der Arm des Hannoveraner Kapitäns Edgar Prib im Strafraum zum Ball. Storks kam nach Studium der Bilder zu dem Ergebnis: Kein Elfmeter.

Kürzlich sagte ein Sky-Reporter über den Dorfverein: "Keiner mag sie so wirklich." Und fügte an, weil er wohl über seine Aussage erschrocken war: "Sie genießen höchste Wertschätzung in der Liga."

Es ist kein Geheimnis, dass die Einschaltquoten überschaubar sind, wenn Sandhausen spielt. Es ist nachvollziehbar, dass wenn um Fernsehgelder verhandelt wird, Vereine wie Heidenheim, Wehen und eben auch Sandhausen nicht die besten Argumente sind.

Und wenn Jürgen Machmeier Schiedsrichter aburteilt, sie sollten künftig in der Kreisliga pfeifen, dann mag das der Zorn des Gerechten sein, beliebt macht der Präsident sich und seinen Verein damit nicht.

Koschinat ist zu klug, um sich auf die falsche Fährte zu begeben. Absicht oder gar Absprachen schließt er kategorisch aus. "Das ist Quatsch", sagt er.

Gegen eine Verschwörungs-Theorie spricht allein schon die letzte Runde. Koschinat erinnert sich: "Hätte es in der Zweiten Liga den Videobeweis schon gegeben, hätten Tore von uns nicht gezählt." Ohne die Punkte aus dem 1:1 in Bielefeld und dem 2:1 in Ingolstadt hätten die Sandhäuser die Runde auf dem Relegationsplatz beendet und wären möglicherweise abgestiegen.

Was der Trainer damit meint: Es gleicht sich meistens aus. Ohne Videobeweis. Aber auch mit der neuen Technik. Koschinat ist kein großer Freund der Erkenntnisse, die "aus dem Keller in Köln" kommen. Damit ist er nicht allein. "Wenn man eine gefühlte Ewigkeit darauf warten muss, ob man sich freuen kann oder ärgern muss, macht Fußball keinen Spaß", stimmt ihm kürzlich der Auer Kollege Dirk Schuster zu.

200.000 Euro kostete es jeden Verein, die Voraussetzungen für den Video-Beweis zu schaffen. Dafür bekommt man, wenn auch nicht überall, ein Eigenheim. Tor-Kameras wiederum, die ohne Verzögerung für Klarheit gesorgt hätten, war den Zweitligisten zu teuer. Dafür wären noch mal 360.000 Euro fällig gewesen.

Der Sandhäuser Trainer kam am Freitagabend billiger davon. Seine Beschwerde in der Halbzeit bei Schiedsrichter Storks wurde mit einer gelben Karte bestraft. Die ist ohne Folgen. Koschinat wird am Samstag (15.30 Uhr im Heimspiel gegen Greuther Fürth auf der Bank und nicht auf der Tribüne sitzen.

Viel Selbstbewusstsein nehmen die Sandhäuser aus dem Spiel beim Bundesliga-Absteiger mit. "Ich bin stolz auf meine Jungs", erklärte der Trainer. Keiner ließ den Kopf hängen nach dem frühen 0:1 durch Hendrik Weydandt (7.), obwohl man genau das nach zuletzt sechs Spielen ohne Sieg und der Nullnummer gegen den Letzten Wehen befürchten musste.

Den Ausgleich durch "Joker" Aziz Bouhaddouz (62.) haben sich die Kurpfälzer mehr als verdient. Bei einem deutlichen Chancen-Plus und einem Eckenverhältnis von 7:0. Zu Recht stellte Kapitän Dennis Diekmeier fest: "Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht und eigentlich zwei Punkte verloren."