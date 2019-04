Von Claus Weber

Ingolstadt. Nachdem Andrew Wooten den Ball in hohem Bogen über Schlussmann Philipp Tschauner gelupft und sich das Spielgerät in der 92. Minute ins Tor gesenkt hatte, rannten alle Sandhäuser Ersatzspieler aufs Feld, fielen sich in die Arme und jubelten, als hätten sie soeben den Klassenverbleib in der Zweiten Liga perfekt gemacht.

Ganz so weit sind die Kurpfälzer (noch) nicht. Doch mit dem Last-Minute-Tor feierten sie im Kellerduell beim FC Ingolstadt einen ganz wichtigen 2:1 (0:1)-Sieg. Sie raubten dem Schlusslicht nicht nur das letzte bisschen Moral, sondern vergrößerten auch den Vorsprung auf die weiteren Konkurrenten Duisburg und Magdeburg auf vier beziehungsweise zwei Punkte.

Es war schon der dritte Sieg in Folge, und zum ersten Mal seit Ewigkeiten drehten die Sandhäuser mal wieder ein Spiel. "Hut ab vor der Mannschaft und dem Trainerteam", strahlte Jürgen Machmeier, "ich bin total stolz auf jeden Einzelnen." Der Präsident sprach von einer "gigantischen Leistung". Schließlich steckte seine Mannschaft gleich zwei Rückschläge weg. Erst das frühe 0:1 durch Björn Paulsen in der 12. Minute, dann die schwere Verletzung von Fabian Schleusener kurz vor der Halbzeit.

Der zweitbeste Sandhäuser Torjäger war mit Torwart Tschauner zusammengeprallt. "Es sieht nicht nach einer Bagatellverletzung aus", seufzte Trainer Uwe Koschinat unmittelbar nach dem Spiel. Am späten Nachmittag wurde seine erste Diagnose bestätigt. "Es ist ein glatter Schienbeinbruch", erklärte Pressesprecher Markus Beer.

"Das war schon ein brutaler Schock", sagte Mittelfeldspieler Philipp Förster, "in der Pause haben wir uns geschworen: Wir drehen das Spiel für Fabian."

Und so kam’s. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff setzte sich Dennis Diekmeier auf der rechten Seite sensationell durch und bediente Schleusener-Ersatz Kevin Behrens, der zum 1:1 einköpfte. "Das war ein Super-Flankenlauf", lobte Behrens, und auch Trainer Koschinat schnalzte mit der Zunge. "Das war eine Energieleistung, so hat uns Dennis schon gegen St. Pauli die Tür geöffnet."

Der Ausgleich war verdient. Sandhausen hatte die Partie flott begonnen, hätte durch Schleusener (2.), Denis Linsmayer (9.) und Erik Zenga (10.) selbst früh in Führung gehen können und hatte später noch eine Riesen-Möglichkeit, als Leart Paqaradas Gewaltschuss vom Innenpfosten zurück ins Feld sprang (38.). Doch statt selbst in Führung zu gehen, wurden die Sandhäuser kalt erwischt, waren beim 0:1 allerdings auch nicht aufmerksam genug. Erst ließen sie Jonatan Kotzke frei zum Flanken kommen und dann konnte Björn Paulsen auch noch unbedrängt einköpfen (12.).

"Die Zuordnung hat nicht gestimmt", ärgerte sich Sandhausens Mikayl Kabaca, "nach dem Rückstand hatten wir es schwer gegen einen Gegner, der dann tief stand."

Das Spiel blieb spannend - mit guten Chancen auf beiden Seiten. "Es war hoch emotional", stöhnte Jürgen Machmeier. Nachdem Kotzke (76.) und Kittel (78.) für Ingolstadt gute Möglichkeiten vergeben hatten, erlöste Andrew Wooten die 450 mitgereisten und lautstarken Sandhäuser Fans mit seinem Lupfer zum 1:2-Siegtreffer (90.+2).

"Es war ja klar, dass Wooten noch sein Tor machen musste", seufzte Gottfried Sterner vom Donaukurier. Vier der letzten fünf Partien hatte Sandhausen gegen die Schanzer gewonnen, jedes Mal hatte der Deutsch-Amerikaner getroffen.

Trotz der großen Erleichterung dämpfte Uwe Koschinat die Euphorie. "Der größte Fehler wäre es, sich jetzt zurückzulehnen, denn ich bin überzeugt, dass wir bis zum Ende kämpfen müssen" sagte der Trainer, "doch die Mannschaft hat gezeigt, dass sie im Abstiegskampf ihre Nerven im Griff hat und so ein Spiel für sich entscheiden kann."

Ingolstadt: Tschauner - Paulsen, Kotzke, Mavraj, Otavio - Träsch (75. Kaya), Krauße, Cohen - Pledl (66. Sahin), Lezcano (86. Kutschke), Kittel.

Sandhausen: Schuhen - Diekmeier, Verlaat, Zhirov, Paqarada - Linsmayer (81. Guédé), Zenga (69. Müller) - Gislason, Förster, Schleusener (45. Behrens) - Wooten.

Schiedsrichter: Gräfe (Berlin); Zuschauer: 9317; Tore: 1:0 Paulsen (12.), 1:1 Behrens (55.), 1:2 Wooten (90. +2).