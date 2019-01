Von Wolfgang Brück

Hamburg. Rufer in der Wüste bleiben bekanntlich ungehört. Doch als jetzt der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher bei einem Treffen mit HSV-Sponsor Emirates Airlines in Dubai ankündigte, die Aufstiegsfeier solle auf dem Rathausbalkon stattfinden, gab es durchaus Reaktionen. "Ich kann nur zum Spiel heute gegen den SV Sandhausen etwas sagen. Allein das ist wichtig", mahnte Sportvorstand Ralf Becker.

Trainer Hannes Wolf wiederholte seine Warnung: "Es gibt keine Garantie, dass wir aufsteigen. Die Wahrscheinlichkeit liegt weit unter hundert Prozent. Und schon gar nicht haben wir einen Grund, Sandhausen zu unterschätzen. Die Mannschaft hat sich gegenüber unserem 3:0-Sieg im Hinspiel stark verbessert."

Der Trainer, der im Herbst den Neckarhäuser Christian Titz ablöste, hat seitdem sechsmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Wie Aufstiege gefeiert werden, weiß Wolf. Als er vor knapp zwei Jahren den VfB Stuttgart zurück in die Bundesliga führte, jubelten ihm 200.000 Menschen zu.

Dennis Diekmeier hätte nichts dagegen, wenn der Hamburger SV den Betriebsunfall nach 55 Jahren Erstklassigkeit korrigieren würde. In acht Jahren bestritt er 165 Bundesliga-Spiele für den HSV. Schon als Kind war der Niedersachse Fan. Nur, heute Abend (20.30 Uhr/Sky) ist ihm das Hemd näher als die Hose. Der prominente Neuzugang will das Vertrauen seines Trainers rechtfertigen. Uwe Koschinat hat für den 29-jährigen Rechtsverteidiger die Rolle des Anführers im Abstiegskampf vorgesehen.

Diekmeier fühlt sich dem Anspruch gewachsen. Er sagt mit strahlenden Augen: "Ich bin einer, der vorneweg marschiert. Ich will immer was tun. Ich habe Pfeffer im Hintern."

Gelitten hat er deshalb im letzten halben Jahr, als er nach gescheiterten Vertrags-Verhandlungen mit dem HSV plötzlich arbeitslos war. "Ich habe versucht, mich zu Hause nützlich zu machen, bin einkaufen gegangen oder habe unsere große Tochter zum Reiten gefahren", erzählt der vierfache Familienvater. "Es war schön, so eng mit meiner Frau und den Kindern zu sein, aber natürlich hat mir der Fußball gefehlt."

Im Kraftstudio und mit einem Personal-Coach hat er täglich trainiert. Allerdings, sein letztes Bundesliga-Spiel liegt neun Monate zurück. Am 21. April letzten Jahres hatte er beim 1:0-Sieg des Hamburger SV gegen den SC Freiburg seinen letzten Auftritt im Volksparkstadion.

Dort, wohin er heute zurückkehren wird. "Diekmeier ist zuversichtlich: "Die fehlende Spielpraxis gleiche ich mit meiner großen Erfahrung aus."

Rund 38.000 Zuschauer werden heute Abend im 57.000 Besucher fassenden Stadion zum Spiel des Wintermeister gegen die "graueste Maus" der Zweiten Liga (Zitat aus der Morgenpost) erwartet. Es wäre ein Minusrekord. Dabei hat Dana Diekmeier einen "ganzen Batzen" Karten für Freunde und Verwandte besorgt. Die temperamentvolle Gattin des Sandhäuser Neuzugangs wird auch heute Nachmittag an Bord sein, wenn rund 160 Sandhausen-Fans auf Einladung des Hamburger SV zur Hafenrundfahrt starten.

Die Familie bleibt erst mal in der Villa in Niendorf, auch wegen der schulpflichtigen Tochter. Bei verschiedenen Besuchen in der Kurpfalz haben sich die Diekmeiers davon überzeugen können, dass sich der Papa wohl fühlt in der neuen Heimat. "Die vielen kleinen Dörfer gefallen mir. Schön finde ich vor allem Heidelberg und das Schloss", sagte der Profi der RNZ.

Bis 2020 läuft der Vertrag des Abwehrspielers. Zu der Vermutung, dass er Sandhausen als Bühne benutzt, um schnell wieder zurückzukehren in die Bundesliga, mag er sich nicht äußern. Dennis Diekmeier: "Ich bin gekommen, um zu helfen, damit der SV Sandhausen nicht absteigt."